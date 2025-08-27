Magyarország szomszédja fegyverkezik

Nicusor Dan román elnök júniusban bejelentette, hogy az ország a jövőben a bruttó hazai termék 5 százalékát fordítja védelemre. A forrásokat közvetlen katonai beruházások mellett olyan fejlesztésekre szánják, amelyek javítják a katonai mobilitást. Az államfő elmondása szerint a tervezett 5 százalék két részből áll: 3,5 és további 1,5 százalékból. Ez utóbbi részben olyan kiadásokat takar, amelyek egyébként is megvalósultak volna. Példaként említette, hogy az őszi hadgyakorlatot Nagysinken csak út- és hídépítések révén lehet megfelelően lebonyolítani. Dan hozzátette, hogy a mostani 2,3 százalékról 3,5 százalékra nő a kiadás, amelyet hét évre elosztva évente nagyjából 0,2 százalékos emelés jelent – írja a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az ország háborúra készül?

Magyarország szomszédja háborúra készül

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Hogyan alakultak az elmúlt öt évben Románia katonai költségvetései?

Románia 2020-ban túlteljesítette a 2 százalékos GDP-arányos védelmi célt, ám 2023-ra a kiadások 1,6 százalékra estek vissza. A csökkenő trend 2024-ben megfordult, és 2025-ben ismét enyhe emelkedés várható, igazodva a NATO-kötelezettségekhez és a térség biztonsági helyzetéhez.

A fejlesztések középpontjában a harckocsik állnak: Románia 54 darab M1A2 Abrams SEPv3 tankot és további 12 alvázra épülő járművet vásárol az Egyesült Államoktól, mintegy 1,07 milliárd dollár értékben. Emellett több száz új harckocsi beszerzése is tervben van, köztük a dél-koreai K2 Panther, miközben a TR–85M1 Bizonul flottát modernizálják.

A légierő korszerűsítése szintén kiemelt projekt. A jelenleg használt, részben Portugáliából és Norvégiából érkezett F–16-osok mellé Románia 32 darab F–35-öst vásárol, összesen 6,5 milliárd dollárért. Az első gépek várhatóan 2030 körül érkeznek. A légierőt Airbus H215M helikopterek, valamint több száz AIM–120 AMRAAM és rövid hatótávú rakéta is erősíti majd.

A rakétavédelemben a Patriot rendszerek adják a gerincet. Románia összesen hét ilyen komplexumot szerez be, ezekből egyet Ukrajnának adományozott.

A program költsége körülbelül 4 milliárd dollár, amelyet a Spyder légvédelmi rendszer több milliárdos beszerzése egészít ki. Emellett MANPAD rendszerek, SHORAD–VSHORAD rakéták és szovjet gyártmányú Volhov eszközök is szerepelnek az arzenálban. A kormány tavaly elfogadta a nemzeti védelmiipari stratégiát, amely lőporgyártást, robbanóanyag-előállítást, páncélozott járművek és fegyverek gyártását célozza. Az Európai Bizottság már jóváhagyott 47 millió eurós támogatást egy új lőporgyár felépítésére.