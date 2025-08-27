Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

háborúRomániafegyverkezés

Magyarország szomszédja fegyverkezik

Románia egyszerre 27 nagyszabású katonai projektet futtat, amelyek az összes haderőnemet érintik. A legnagyobb prioritást a Patriot légvédelmi rendszer kapja, miközben stratégia született a védelmi ipar modernizálására is. Az ország háborúra készül?

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 15:44
Patriot légvédelmi rendszer (Fotó: AFP)
Patriot légvédelmi rendszer (Fotó: AFP) Fotó: SEM VAN DER WAL Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nicusor Dan román elnök júniusban bejelentette, hogy az ország a jövőben a bruttó hazai termék 5 százalékát fordítja védelemre. A forrásokat közvetlen katonai beruházások mellett olyan fejlesztésekre szánják, amelyek javítják a katonai mobilitást. Az államfő elmondása szerint a tervezett 5 százalék két részből áll: 3,5 és további 1,5 százalékból. Ez utóbbi részben olyan kiadásokat takar, amelyek egyébként is megvalósultak volna. Példaként említette, hogy az őszi hadgyakorlatot Nagysinken csak út- és hídépítések révén lehet megfelelően lebonyolítani. Dan hozzátette, hogy a mostani 2,3 százalékról 3,5 százalékra nő a kiadás, amelyet hét évre elosztva évente nagyjából 0,2 százalékos emelés jelent – írja a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Az ország háborúra készül?

Magyarország szomszédja háborúra készül
Magyarország szomszédja háborúra készül
Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Hogyan alakultak az elmúlt öt évben Románia katonai költségvetései?

Románia 2020-ban túlteljesítette a 2 százalékos GDP-arányos védelmi célt, ám 2023-ra a kiadások 1,6 százalékra estek vissza. A csökkenő trend 2024-ben megfordult, és 2025-ben ismét enyhe emelkedés várható, igazodva a NATO-kötelezettségekhez és a térség biztonsági helyzetéhez. 

A fejlesztések középpontjában a harckocsik állnak: Románia 54 darab M1A2 Abrams SEPv3 tankot és további 12 alvázra épülő járművet vásárol az Egyesült Államoktól, mintegy 1,07 milliárd dollár értékben. Emellett több száz új harckocsi beszerzése is tervben van, köztük a dél-koreai K2 Panther, miközben a TR–85M1 Bizonul flottát modernizálják.

A légierő korszerűsítése szintén kiemelt projekt. A jelenleg használt, részben Portugáliából és Norvégiából érkezett F–16-osok mellé Románia 32 darab F–35-öst vásárol, összesen 6,5 milliárd dollárért. Az első gépek várhatóan 2030 körül érkeznek. A légierőt Airbus H215M helikopterek, valamint több száz AIM–120 AMRAAM és rövid hatótávú rakéta is erősíti majd.

A rakétavédelemben a Patriot rendszerek adják a gerincet. Románia összesen hét ilyen komplexumot szerez be, ezekből egyet Ukrajnának adományozott. 

A program költsége körülbelül 4 milliárd dollár, amelyet a Spyder légvédelmi rendszer több milliárdos beszerzése egészít ki. Emellett MANPAD rendszerek, SHORAD–VSHORAD rakéták és szovjet gyártmányú Volhov eszközök is szerepelnek az arzenálban. A kormány tavaly elfogadta a nemzeti védelmiipari stratégiát, amely lőporgyártást, robbanóanyag-előállítást, páncélozott járművek és fegyverek gyártását célozza. Az Európai Bizottság már jóváhagyott 47 millió eurós támogatást egy új lőporgyár felépítésére.

A 2030-ig tartó stratégia a NATO-szabványú fegyverek előállítását, ipari karbantartási központok létrehozását, valamint több ezer katonai jármű és löveg modernizálását tartalmazza. A Romarm és leányvállalatai mellett mintegy 90 magáncég is bekapcsolódik a hadiipari termelésbe. Románia célja, hogy a GDP 2,5 százalékát védelmi kiadásokra fordítsa, és ezzel hosszú távon biztosítsa a haderő modernizációját. A többrétegű légvédelem, az új tank- és vadászgépflotta, valamint a saját ipari kapacitások révén Bukarest a következő évtizedben a térség egyik meghatározó katonai erejévé kíván válni. A teljes elemzés itt érhető el.

Borítókép: Patriot légvédelmi rendszer (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.