Azzal előznék meg az erkölcstelenséget az egyik tartományban, hogy betiltják a vezetékes internetet, már a költözést tervezik a helyiek

Betiltották a vezetékes internetet az észak-afganisztáni Balkh tartományban az erkölcstelenség megelőzése érdekében – közölte kedden a tartományi vezetés szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16.
Illusztráció Fotó: PeopleImages.com - Yuri A Forrás: Shutterstock
A rendeletet Hibatullah Ahundzada, a tálibok legfelsőbb vezetője adta ki. A tilalom minden felhasználót érint: kormányzati hivatalokat, cégeket, intézményeket és a lakosságot is.

Ezt az intézkedést az erkölcstelenség megelőzése érdekében hozták, és egy hazai megoldást fognak kialakítani a szükségletek kielégítésére

– nyilatkozta a tartományi szóvivő, részleteket azonban nem árult el arról, miért éppen itt vezették be a tilalmat, illetve hogy azt kiterjeszthetik-e más régiókra is. A tartományban a mobilinternet továbbra is működik, de az lassú és drága.

Egy helyi lakos az AP hírügynökségnek elmondta: a családjában eddig hatan használták a wifit, mivel a munkájához nélkülözhetetlen a gyors kapcsolat. Ha ez a tilalom folytatódik, sok üzlet fog kárt szenvedni, hiszen a külföldi partnerekkel az interneten keresztül üzletelnek, és így tartják fenn a kapcsolatot – mutatott rá, hozzátéve, hogy szükség esetén kénytelen lesz elköltözni a tartományi székhelyről.

Afganisztánban korábban is előfordult, hogy a hatóságok biztonsági okokból felfüggesztették a mobilszolgáltatást, elsősorban a vallási ünnepek idején, hogy megakadályozzák a robbantásos merényleteket.

 

