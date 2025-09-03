OpenAIChatGPThalálszülőöngyilkossággyermek

Öncenzúra a ChatGPT-nél a gyermekek védelméért

A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította a gyermeküket.

A következő hónapban a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával, és ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján – közölte az  OpenAI egy blogbejegyzésben.

Question for AI on tablet screen. What is the singularity in AI? (Photo by WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU / Science Photo Library via AFP)
Az AI veszélyes lehet a gyermekekre. Fotó: AFP

A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben akut szorongást észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait. Gyermekük halála után egy 16 éves kaliforniai fiú szülei augusztusban pert indítottak az OpenAI ellen, azzal vádolva a céget, hogy a ChatGPT részletes utasításokat adott fiuknak az öngyilkossághoz.

Visitors are experiencing the ''AI Face Swap Risk Demonstration'' at the Digital Economy Immersive Experience Zone at the 2024 Global Digital Economy Conference in Beijing, China, on July 2, 2024. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Szülői bejelentések szerint öngyilkosságra biztatott fiatalokat az AI. Fotó: AFP

– A mostani bejelentés valóban a legszükségesebb minimum – mondta Melodi Dincer ügyvéd, aki a szülőkkel és egy egyesülettel együtt vitte az ügyet bíróság elé. Úgy vélekedett, az ilyen intézkedéseknek már régóta érvényben kellene lenniük, egyben kétségét fejezte ki az OpenAI által bevezetett korrekcióval kapcsolatban.

Továbbra is fejlesztjük modelleinket, hogy jobban felismerjék a mentális és érzelmi szorongás jeleit – írta a cég a blogbejegyzésében. 

A témával kapcsolatban korábban lapunknak nyilatkozott Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Felhívta a figyelmet, hogy ma már nincs olyan terület, ahol ne használnánk AI-t, csak más-más intenzitással és mélységben tesszük ezt.

