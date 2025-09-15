Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Szijjártó Péter hangsúlyozta: „A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott, így amennyire csak lehet, a magyar gazdaságot mentesítenünk kell ezen rossz döntések negatív hatásaitól.”
Szijjártó Péter szerint három fontos pillérünk van:
- biztonságos energiaellátás
- versenyképes magyar vállalatok
- és az őket támogató beruházástámogatási rendszerek.
A miénk Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere. Ezt bizonyítja, hogy csak az elmúlt két esztendőben 10 milliárd euró fölötti beruházást sikerült Magyarországra hozni.