Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben kiemelte, hogy a brüsszeli vezetési hibák miatt romló európai versenyképesség ellenére a magyar kormány célja a gazdaság védelme. A miniszter hangsúlyozta a biztonságos energiaellátás, a versenyképes vállalatok és a támogató beruházási rendszerek fontosságát.

2025. 09. 15. 10:47
Szijjártó Péter hangsúlyozta: „A komoly brüsszeli vezetési hibák miatt Európa versenyképessége rendkívüli mértékben romlott, így amennyire csak lehet, a magyar gazdaságot mentesítenünk kell ezen rossz döntések negatív hatásaitól.”

Szijjártó Péter szerint három fontos pillérünk van:

  1. biztonságos energiaellátás
  2. versenyképes magyar vállalatok
  3. és az őket támogató beruházástámogatási rendszerek.

A miénk Európa legsikeresebb beruházástámogatási rendszere. Ezt bizonyítja, hogy csak az elmúlt két esztendőben 10 milliárd euró fölötti beruházást sikerült Magyarországra hozni.

 

A mai nap eredménye, hogy Kisvárdán egy világszinten is egyedülálló képesség jött létre. Az Aero Space Power nevű magyar vállalat mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok elismerésével olyan repülőgép-alkatrészek és repülőgép-turbinák javítási képességét hozta létre, amely a világon is a párját ritkítja 

– zárta szavait.

