Istentisztelet közben nyitott tüzet a hívekre egy férfi

A lövöldözés volt a Grand Blanc Township-i Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza templomában, közölte a Grand Blanc Township-i Rendőrség a közösségi médiában. Legalább egy ember meghalt és kilencen megsebesültek egy mormon imaház elleni lőfegyveres támadásban az amerikai Michigan államban. A lövöldözés a Detroit városától 80 kilométerre északra található Grand Blanc kisvárosban történt az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza egyik imaházában, ahol éppen istentiszteletet tartottak több száz résztvevővel. A lövöldözés azt követően történt, hogy 101 éves korában elhunyt Russell M. Nelson, az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának vezetője az utahi Salt Lake Cityben.
Több áldozat van, a támadó pedig meghalt
– közölte a rendőrség, hozzátéve: a lakosság nincs veszélyben.
A 40 éves elkövetővel végeztek, a mormon imaház kigyulladt.
William Renye, a Grand Blanc Township rendőrfőnöke sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elkövető egy 40 éves férfi Burtonból, aki autójával áthajtott a templom bejárati ajtaján.
Ezután kiszállt a járművéből, és több lövést adott le a templomban tartózkodó emberekre. Tíz lövés áldozatát szállították kórházba, egyikük meghalt.
Renye elmondta, hogy két kiérkező rendőr találkozott a gyanúsítottal és tűzharcot folytattak, amelynek során megölték a gyanúsítottat, aki egy támadófegyverrel volt felfegyverkezve.
A rendőrség szerint a tett indítéka még nem tisztázott és a gyanúsított személyazonosságát nem hozták azonnal nyilvánosságra.
Renye elmondta, hogy lehet, hogy több áldozat is van, mivel a templom kigyulladt és a hatóságok a templomtűz után megkezdték a leégett épület átkutatását.
Úgy véljük, hogy voltak emberek a tűz közelében, akik nem tudtak kijutni a templomból
– mondta a rendőrfőnök, hozzátéve:
Így valószínű, hogy további áldozatokat fogunk találni, miután átkutathatjuk a helyszínt.
Trump elítélte a támadást
Donald Trump elnök a Truth Social platformon közzétette, hogy tájékoztatták a keresztényeket célzó „szörnyű” lövöldözésről.
Az FBI azonnal a helyszínre érkezett, és vezeti a szövetségi nyomozást, valamint teljes mértékben támogatja az állami és helyi tisztviselőket
– írta Trump.
A gyanúsított meghalt, de még sok mindenre kell rájönnünk. Úgy tűnik, ez egy újabb célzott támadás a keresztények ellen az Amerikai Egyesült Államokban. A Trump-adminisztráció, mint mindig, most is folyamatosan tájékoztatni fogja a közvéleményt. Addig is imádkozzunk az áldozatokért és családjaikért. AZ ORSZÁGUNKBAN FOLYAMATOS ERŐSZAKOS TETTÉKNEK AZONNAL VÉGET KELL VETNI!
JD Vance alelnök is reagált a lövöldözésre, és azt kérte, imádkozzanak az áldozatokért és az elsősegélynyújtókért.
Szörnyű helyzet Michiganben
– írta Vance az X-en.
Az FBI a helyszínen van, és az egész kormányzat figyelemmel kíséri az eseményeket.
Pam Bondi amerikai főügyész elmondta, hogy tájékoztatást kapott a templomban történt lövöldözésről és tűzről.
Az ilyen erőszak egy istentiszteleti helyen szívszorító és hátborzongató
– írta Bondi az X-en.
Kérem, csatlakozzanak hozzám, és imádkozzanak az áldozatokért ebben a szörnyű tragédiában.
.A Henry Ford Health szóvivője megerősítette a Fox Newsnak, hogy kórházuk „betegeket fogad a közeli templomban történt lövöldözésből”.
Renye szerint több áldozat is kritikus állapotban van.
Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza istentiszteletei általában két órásak, és ezen a helyen 10 órakor kezdődnek szentáldozási istentisztelettel. A lövöldözésről szóló jelentések alapján úgy tűnik, hogy a támadás a szentáldozás alatt történt, amikor a gyülekezet a kápolnában gyűlt össze.