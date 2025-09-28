Istentisztelet közben nyitott tüzet a hívekre egy férfi

A lövöldözés volt a Grand Blanc Township-i Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza templomában, közölte a Grand Blanc Township-i Rendőrség a közösségi médiában. Legalább egy ember meghalt és kilencen megsebesültek egy mormon imaház elleni lőfegyveres támadásban az amerikai Michigan államban. A lövöldözés a Detroit városától 80 kilométerre északra található Grand Blanc kisvárosban történt az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza egyik imaházában, ahol éppen istentiszteletet tartottak több száz résztvevővel. A lövöldözés azt követően történt, hogy 101 éves korában elhunyt Russell M. Nelson, az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának vezetője az utahi Salt Lake Cityben.

Blanc Townshipben található Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza épületében lövöldözés volt, a támadás után az épület kigyulladt Fotó: EMILY ELCONIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Több áldozat van, a támadó pedig meghalt

– közölte a rendőrség, hozzátéve: a lakosság nincs veszélyben.

A 40 éves elkövetővel végeztek, a mormon imaház kigyulladt.

William Renye, a Grand Blanc Township rendőrfőnöke sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elkövető egy 40 éves férfi Burtonból, aki autójával áthajtott a templom bejárati ajtaján.

Ezután kiszállt a járművéből, és több lövést adott le a templomban tartózkodó emberekre. Tíz lövés áldozatát szállították kórházba, egyikük meghalt.

Renye elmondta, hogy két kiérkező rendőr találkozott a gyanúsítottal és tűzharcot folytattak, amelynek során megölték a gyanúsítottat, aki egy támadófegyverrel volt felfegyverkezve.

A rendőrség szerint a tett indítéka még nem tisztázott és a gyanúsított személyazonosságát nem hozták azonnal nyilvánosságra.

Renye elmondta, hogy lehet, hogy több áldozat is van, mivel a templom kigyulladt és a hatóságok a templomtűz után megkezdték a leégett épület átkutatását.

Úgy véljük, hogy voltak emberek a tűz közelében, akik nem tudtak kijutni a templomból

– mondta a rendőrfőnök, hozzátéve:

Így valószínű, hogy további áldozatokat fogunk találni, miután átkutathatjuk a helyszínt.

Trump elítélte a támadást

Donald Trump elnök a Truth Social platformon közzétette, hogy tájékoztatták a keresztényeket célzó „szörnyű” lövöldözésről.

Az FBI azonnal a helyszínre érkezett, és vezeti a szövetségi nyomozást, valamint teljes mértékben támogatja az állami és helyi tisztviselőket

– írta Trump.

A gyanúsított meghalt, de még sok mindenre kell rájönnünk. Úgy tűnik, ez egy újabb célzott támadás a keresztények ellen az Amerikai Egyesült Államokban. A Trump-adminisztráció, mint mindig, most is folyamatosan tájékoztatni fogja a közvéleményt. Addig is imádkozzunk az áldozatokért és családjaikért. AZ ORSZÁGUNKBAN FOLYAMATOS ERŐSZAKOS TETTÉKNEK AZONNAL VÉGET KELL VETNI!

JD Vance alelnök is reagált a lövöldözésre, és azt kérte, imádkozzanak az áldozatokért és az elsősegélynyújtókért.

Szörnyű helyzet Michiganben

– írta Vance az X-en.

Just an awful situation in Michigan. FBI is on the scene and the entire administration is monitoring things.



Say a prayer for the victims and first responders. 🙏 — JD Vance (@JDVance) September 28, 2025

Az FBI a helyszínen van, és az egész kormányzat figyelemmel kíséri az eseményeket.

Pam Bondi amerikai főügyész elmondta, hogy tájékoztatást kapott a templomban történt lövöldözésről és tűzről.

Az ilyen erőszak egy istentiszteleti helyen szívszorító és hátborzongató

– írta Bondi az X-en.

Kérem, csatlakozzanak hozzám, és imádkozzanak az áldozatokért ebben a szörnyű tragédiában.

.A Henry Ford Health szóvivője megerősítette a Fox Newsnak, hogy kórházuk „betegeket fogad a közeli templomban történt lövöldözésből”.

Renye szerint több áldozat is kritikus állapotban van.

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza istentiszteletei általában két órásak, és ezen a helyen 10 órakor kezdődnek szentáldozási istentisztelettel. A lövöldözésről szóló jelentések alapján úgy tűnik, hogy a támadás a szentáldozás alatt történt, amikor a gyülekezet a kápolnában gyűlt össze.