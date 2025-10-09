Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

Orbán Balázs a svéd miniszterelnöknek üzent

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent Ulf Kristerssonnak. Orbán Balázs szerint a legújabb svédországi tragédia, amelyben az elkövető mindössze 14 éves volt, egyértelműen bizonyítja, hogy Orbán Viktornak igaza volt.

2025. 10. 09. 17:28
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek. Orbán Balázs szerint a legújabb svéd tragédia – amely során egy 14 éves elkövető kísérelt meg gyilkosságot lőfegyverrel –  bizonyítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt. 

Orbán Balázs szerint csak egy rossz döntés választ el minket Svédországtól
Orbán Balázs szerint csak egy rossz döntés választ el minket Svédországtól 
Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY

Nem lennénk most a svéd miniszterelnök helyében: egy 14 éves fiú hat járókelőre nyitott tüzet Svédországban, köztük egy kiskorúra – az ügyészség szerint az eset egy feltételezett bandaháborúhoz köthető

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fiút jelenleg hatrendbeli gyilkossági kísérlettel és súlyos fegyveres bűncselekménnyel vádolják. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyomozás során kiderült, hogy a fiú kapcsolatban áll olyan bűnszervezetekkel, amelyek tudatosan fiatalokat toboroznak, hogy kihasználják a svéd jogrendszer 15 éves büntethetőségi korhatárát.

A svéd miniszterelnök korábban pont ezt próbálta tagadni, hazugságnak minősítve Orbán Viktor szavait – emlékeztetett Orbán Balázs. 

Sajnos Orbán Viktornak igaza volt, amikor arról beszélt, hogy Svédországban drasztikusan romlik a közbiztonság: az Ipsos felmérése szerint itt a legrosszabb az emberek biztonságérzete, mintegy 57 százalékuk tart attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozata lesz. Hazánkban ez az arány 7 százalék

– írta Orbán Balázs. A politikus szerint egyúttal fontos látni: ez történik, ha egy ország migránstársadalommá válik, radikalizálódik, és az állam elveszti a közbiztonság szavatolása feletti kontrollt.

„Hajlamosak vagyunk adottságként kezelni, hogy ezek a hírek nem Magyarországról szólnak – pedig egyetlen rossz döntésen múlik, hogy ez megváltozzon. Brüsszel szövetségesei most azért akarnak hatalomra jutni, hogy kiszolgálhassák feletteseik akaratát: megszűnne a szigorú határvédelem, bevezetnék a migránskvótát, milliárdokat költenének »integrációra«, miközben a közbiztonság romlana. Egyetlen helyes döntés választ el minket attól, hogy mi is Svédország sorsára jussunk” – nyomatékosította Orbán Balázs. 

Orbán Viktor is reagált a hírre 

A 14 éves elkövető hat embert lőtt le Gavle városában még múlt héten. A beszámolók szerint a fiú közvetlen közelről nyitott tüzet a hajnali órákban egy szórakozóhely előtt, az áldozatok között pedig kiskorú is volt. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottat nem sokkal később a támadás helyszínétől nem messze elfogták. 

A sérülteket kórházba szállították, szerencsére egyikük állapota sem volt életveszélyes. 

Nem sokkal a hír megjelenése után reagált Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, aki közösségi oldalán fejezte ki együttérzését. 

Őszinte részvétem Ulf Kristerssonnak és Svédország népének a Gavlében történt szörnyű lövöldözést követően. Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért, szüleikért és minden svédért, aki a saját közösségében keres biztonságot

– írta a miniszterelnök X bejegyzésében. 

A nyomozás jelenlegi információi alapján a fiú már a rendőrség és a szociális munkások radarján is rajta volt. Nem sokkal a támadás előtt már eltűntként tartották nyilván, a támadás után pedig a kirendelt szociális munkásának csak annyit írt üzenetben: „Nézz rá a hírekre. Hehe.” 

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

