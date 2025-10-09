Orbán Balázs a svéd miniszterelnöknek üzent

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek. Orbán Balázs szerint a legújabb svéd tragédia – amely során egy 14 éves elkövető kísérelt meg gyilkosságot lőfegyverrel – bizonyítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt.

Orbán Balázs szerint csak egy rossz döntés választ el minket Svédországtól

Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY

Nem lennénk most a svéd miniszterelnök helyében: egy 14 éves fiú hat járókelőre nyitott tüzet Svédországban, köztük egy kiskorúra – az ügyészség szerint az eset egy feltételezett bandaháborúhoz köthető

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fiút jelenleg hatrendbeli gyilkossági kísérlettel és súlyos fegyveres bűncselekménnyel vádolják. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyomozás során kiderült, hogy a fiú kapcsolatban áll olyan bűnszervezetekkel, amelyek tudatosan fiatalokat toboroznak, hogy kihasználják a svéd jogrendszer 15 éves büntethetőségi korhatárát.

A svéd miniszterelnök korábban pont ezt próbálta tagadni, hazugságnak minősítve Orbán Viktor szavait – emlékeztetett Orbán Balázs.

Sajnos Orbán Viktornak igaza volt, amikor arról beszélt, hogy Svédországban drasztikusan romlik a közbiztonság: az Ipsos felmérése szerint itt a legrosszabb az emberek biztonságérzete, mintegy 57 százalékuk tart attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozata lesz. Hazánkban ez az arány 7 százalék

– írta Orbán Balázs. A politikus szerint egyúttal fontos látni: ez történik, ha egy ország migránstársadalommá válik, radikalizálódik, és az állam elveszti a közbiztonság szavatolása feletti kontrollt.