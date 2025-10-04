Tragédia Svédországban, tinédzser gyilkolt

Egy 14 éves fiú a hírek szerint hat embert lelőtt egy forgalmas svédországi utcában. A tinédzser a hatóság beszámolója szerint már őrizetben van. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részvétet fejezte ki a tragédia kapcsán.

Tinédzser lőtt le hat embert Gavle-ben

(Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY)

Szombaton hajnali 2 óra körül lövöldözés tört ki Gavle-ben, egy bárokkal és éttermekkel szegélyezett városrészben. A rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre. A hatóság megerősítette, hogy egy tinédzsert gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek, akit nemsokára ki is hallgatnak.

Az áldozatokat mindegyike fiatal volt, azonban a jelentések szerint volt közöttük olyan is, aki még a 18 évet sem töltötte be.

Sérüléseik mértéke nem ismert, de helyi lakosok beszámolója szerint legalább három lőtt sebekkel küzdő ember egy étteremben keresett menedéket a támadás során.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, egyelőre nem tudom megerősíteni, hogy a támadás bármilyen bűnözői hálózattal összefüggésbe hozható-e.

– nyilatkozta a rendőrség szóvivője. A rendőrségi szóvivő egyúttal azt is közölte, hogy nem fenyegeti közvetlen veszély a lakosságot.

Sokkolta a környéket a tinédzser ámokfutása

A lakosok a sokkjukról számoltak be, egy nő pedig a helyi rádiónak úgy nyilatkozott: Nem igazán akar az ember késő este kint lenni. Aggódunk a gyermekeink miatt. Micsoda társadalmat teremtettünk! Ez őrület. Egy másik szemtanú hozzátette: „Szörnyű érzés. Hat embert lőnek le tőlem néhány méterre.”