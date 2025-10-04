Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Svédországtragédialövöldözés

Tragédia Svédországban, tinédzser gyilkolt

Hat embert lőtt le egy fiatal Gavle városában. A hírek szerint az elkövető egy tinédzser volt, a svéd tragédia kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 18:53
Fotó: FREDRIK SANDBERG Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy 14 éves fiú a hírek szerint hat embert lelőtt egy forgalmas svédországi utcában. A tinédzser a hatóság beszámolója szerint már őrizetben van. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részvétet fejezte ki a tragédia kapcsán. 

Tinédzser lőtt le hat embert Gavle-ben
Tinédzser lőtt le hat embert Gavle-ben 
(Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY)

Szombaton hajnali 2 óra körül lövöldözés tört ki Gavle-ben, egy bárokkal és éttermekkel szegélyezett városrészben. A rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre. A hatóság megerősítette, hogy egy tinédzsert gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek, akit nemsokára ki is hallgatnak.

Az áldozatokat mindegyike fiatal volt, azonban a jelentések szerint volt közöttük olyan is, aki még a 18 évet sem töltötte be.

Sérüléseik mértéke nem ismert, de helyi lakosok beszámolója szerint legalább három lőtt sebekkel küzdő ember egy étteremben keresett menedéket a támadás során.

 A nyomozás jelenleg is folyamatban van, egyelőre nem tudom megerősíteni, hogy a támadás bármilyen bűnözői hálózattal összefüggésbe hozható-e. 

– nyilatkozta a rendőrség szóvivője. A rendőrségi szóvivő egyúttal azt is közölte, hogy nem fenyegeti közvetlen veszély a lakosságot.

Sokkolta a környéket a tinédzser ámokfutása

A lakosok a sokkjukról számoltak be, egy nő pedig a helyi rádiónak úgy nyilatkozott: Nem igazán akar az ember késő este kint lenni. Aggódunk a gyermekeink miatt. Micsoda társadalmat teremtettünk! Ez őrület. Egy másik szemtanú hozzátette: „Szörnyű érzés. Hat embert lőnek le tőlem néhány méterre.”

A mintegy 80 ezer lakosú Gavle Stockholmtól 138 kilométerre északra található, és Svédország 13. legnagyobb városa, ahol a migráció és a bűnözés egyre nagyobb problémát jelent. 

Az eset kapcsán Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megszólalt, aki közösségi oldalán fejezte ki részvétét. 

Őszinte részvétem Ulf Kristerssonnak és Svédország népének a Gavle-ben történt szörnyű lövöldözést követően. Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért, szüleikért és minden svédért, aki a saját közösségében keres biztonságot.

– írta a miniszterelnök. 

Amint arról korábban beszámoltunk, a svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabbakat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. A szakértők szerint a jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak. Svédországban a tinédzserek egyre nagyobb veszélyben vannak.

 

Borítókép: svéd rendőr (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu