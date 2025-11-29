MagyarországSulyok TamásSzlovénia

Szentgotthárdra és Lendvára látogatott Sulyok Tamás államfő

A magyarországi szlovén nemzeti közösség és a szlovéniai magyar nemzeti közösség egyaránt nagy érték – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a közmédiának Szentgotthárdon. Hozzátette: jogászként különösen értékesnek tartja, hogy a két nemzetiség azonos jogokkal, komoly jogosítványokkal felruházva él a határ két oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 9:30
Natasa Pirc Musar és Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)
A magyar államfő példaértékűnek nevezte ezt a nemzetiségi politikát, amely a Magyarországon élő szlovénekre, és a Szlovéniában élő magyarokra vonatkozik. Elmondta: 

különös érték, hogy mindkét állam komoly összeget fizet minden évben egy közös alapba, amelynek felhasználása projektalapon, jól szervezetten történik. Ez irányadó lehetne más államok számára is.

Az államfő emlékeztetett: a szlovén államfővel komoly eredményeket értek el együtt, ezért is fontos, hogy közösen ünnepeljék az Országos Szlovén Önkormányzat 30 éves és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 35 éves évfordulóját. Sulyok Tamás rámutatott: 

úgy véli, hogy a két ország közötti kapcsolat konszolidált, jószomszédi a viszony, így a szlovén köztársasági elnökkel folytatott párbeszéd is ezen gondolatok mentén folytatódik.

Az Országos Szlovén Önkormányzat 30 éves évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen a magyar köztársasági elnök elmondta: Szentgotthárdon a magyar és a szlovén nép barátságát, kölcsönös tiszteletét ünnepeljük, elsőként pedig azt, hogy értékként tekintünk a magyarországi szlovén közösségre.

A nemzetiségi kultúra túlmutat a szép népdalokon és a hagyományokon, az anyanyelv, a közösség jellemet is formál, beleivódik az emberi lelkekbe

– hangsúlyozta.

Sulyok Tamás Szentgotthárdon bilaterális találkozón vett részt Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnökkel, Lendván háromoldalú tárgyalást folytatott a szlovéniai magyarok képviselőivel, majd megtekintette a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 35 éves, és a Muravidéki Magyar Közösség Érdekvédelmi Szervezetének 50. évfordulója tiszteletére rendezett gálaműsort.

Ünnepi beszédében Lendván kifejtette: 

Köszönettel tartozunk Szlovéniának, hogy alkotmányában őshonos nemzeti közösségként elismeri és nevesíti a magyar, széles körű kulturális, nyelvhasználati és önrendelkezési jogokat biztosít.

Hozzátette: a magyarság nevében köszönettel tartozunk a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, hogy fáradhatatlanul dolgozik a rájuk bízottakért, számos eredményt mutathatnak fel.

Borítókép: Sulyok Tamás és Natasa Pirc Musar (Forrás: Facebook)

