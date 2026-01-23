Szijjártó PéterBőnyóvoda

A magyarok pénzét nem Ukrajnára, hanem a magyar gyermekekre kell fordítani, ugyanis rájuk épül Magyarország jövője. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki pénteken Bőnyben.

2026. 01. 23. 19:33
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a bőnyi óvodabővítés alapkőletételi ünnepségén Fotó: Filep István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a községbeli óvoda bővítésének alapkőletételi ünnepségén kifejtette, hogy Magyarország jövője a családokban van és a gyerekekre épül. Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére is világbajnok családtámogatási rendszert hoztak létre. 

Ezen rendkívül nehéz időszakban is ragaszkodtunk ahhoz, hogy a gyerekvállalásról szóló döntés ne hozhasson senkit se hátrányosabb helyzetbe annál, mintha ezt a döntést nem hozta volna meg

– mondta. Majd arról számolt be, hogy külföldi kollégái túlzás nélkül tátott szájjal hallgatják, amikor a magyar kormány családokat támogató intézkedéseiről beszél.

Sehol máshol a világon nincs olyan, hogy a többgyermekes édesanyák egész életükre személyi jövedelemadó-mentességet kapjanak. Sehol máshol a világon nincsen babaváró hitel. Sehol máshol a világon nincsen olyan családi adókedvezmény, mint Magyarországon, amelyet ráadásul most az év elején meg is dupláztunk. És sehol máshol a világon nincsen olyan otthonteremtési program, mint amilyet Magyarországon útjára indítottunk, és sehol máshol nincs olyan a világon, hogy a gyermek féléves koráig az édesanya korábbi bruttó keresete nettó keresetté alakul át

– sorolta.

Szijjártó Péter azonban arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi törékeny helyzetben minden eddigi eredmény könnyen veszélybe kerülhet. „Ha a szomszédunkban zajló háború, ne adja a Jóisten, eszkalálódik, vagy ha a háború finanszírozására a jövőben adott esetben valaki nem mond nemet, akkor mindent elveszíthetünk” – vélekedett.

Ezért a magyar családok érdekében továbbra is folytatni kell azt a politikát, ami arra irányul, hogy kiállunk a béke mellett és nemet mondunk a háborúra, és nemet mondunk arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék az országból és egy másik ország működtetésére fordítsák

– folytatta. „Ezért mi nemet fogunk mondani minden olyan javaslatra, amely a magyar emberek pénzét elvinné Ukrajnába, hiszen ezt a pénzt a magyar családoktól vennék el. Meg kellene szüntetni az adómentességet, meg kellene szüntetni az otthonteremtést vagy az adókedvezményeket” – tette hozzá. 

Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy a gyermekeket és a családokat meg kell védeni az őrült ideológiáktól is, amelyeket már egészen fiatal korban megpróbálnak rájuk önteni.

Mi nem engedjük, hogy teletömjék a fejüket az óvodákban Csipke Józsikákkal meg olyan mesékkel, amik úgy kezdődnek, hogy a királyfi és a királyfi. És mi nem vagyunk hajlandók szembemenni az olyan több ezer éves igazságoknak, minthogy az ember férfinak vagy nőnek születik, vagy hogy a család apából, anyából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. És nem engedünk semmilyen zsarolásnak és semmilyen fenyegetésnek ebben a kérdésben

– szögezte le.

Végül pedig kiemelte, hogy az elmúlt években 370 ezerről 390 ezerre növelték az óvodai férőhelyek számát, és a Magyar falu program keretében kiemelt figyelmet fordítanak az óvodafejlesztésekre. „Itt Bőnyben 96 gyermek jár óvodába, és a mostani, kormány által biztosított ötvenmillió forintos támogatás nyomán az óvoda bővítése megindul. Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a fiatalok, a családok, akik itt élnek, itt is maradjanak, itt dolgozhassanak és itt gyarapodhassanak” – összegzett.

