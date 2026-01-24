Nagyobb földrengés volt, mint azt elsőre mérték

A román országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vráncsa megyében történt földrengés erősségét – közölte a Székelyhon. A portál korábbi beszámolója szerint ez már nem az első eset volt idén, hogy a szomszédunkban megmozdult a föld, ugyanis ez a rengés idén már a 14. volt.

Fotó: Getty Images

A szeizmikus mozgás 70 kilométeres mélységben volt.

Epicentruma 35 kilométerre volt Foksánytól, 73 kilométerre Bodzavásártól, 75 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 91 kilométerre Brassótól.

Január elejétől 14 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,3 között váltakozott.