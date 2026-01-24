Rendkívüli

A gyors tűzoltás sem tudta megmenteni az idős férfit

Az encsi ház egyik szobájában csaptak fel a lángok.

Forrás: MTI2026. 01. 24. 11:04
Fotó: MTI/Donka Ferenc
Lakástűzben meghalt egy idős férfi szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encsen – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). A lakás egy huszonöt négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt a konyhára is. Az ingatlanban egy televízió és egyéb berendezési tárgyak égtek.

Hódmezővásárhely, 2023. április 18. Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt ház oltásán Hódmezővásárhelyen, a Kölcsey utcában 2023. április 18-án. A tűzoltók az épület átvizsgálása közben egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. MTI/Donka Ferenc
Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, az épületből egy gázpalackot is kivittek. A lakásban egy idős férfi tartózkodott, akinek a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már az életét megmenteni. 

A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A Katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy ne halmozzunk fel felesleges tárgyakat, lomokat az otthonunkban, mert ezek amellett, hogy tűzveszélyesek, a menekülést is nehezítik. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és füstérzékelőt telepíteni otthonunkba – tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

