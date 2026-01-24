mentőhelikopternyírbátorkisfiú

Leszállás közben lekaszált egy stoptáblát a mentőhelikopter Nyírbátorban

A mentőegységet egy lázgörcs miatt eszméletét vesztő kisfiúhoz riasztották.

Magyar Nemzet
Forrás: police.hu, szon.hu2026. 01. 24. 8:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mentőket 2026. január 23-án délelőtt riasztották egy eszméletlen kisfiúhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorba. A legközelebbi mentőegység percek alatt, később egy mentőtiszti autó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A helikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött, személyi sérülés nem történt, de a helikopter üzemképtelen lett – írja a Police.hu.

(Forrás: Nyírbátorban láttam, hallottam Facebook-csoport)

Mindeközben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, őt stabil állapotban mentőautóval vitték kórházba, így a mentőhelikopterre a kórházba szállítás során nem volt szükség.

A rendőrség a baleset körülményeit az érintett hatóságok – Közlekedés Biztonsági Szervezet, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya – bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A Szon.hu cikkében ide kattintva megnézhet egy járókelő által készített videót a mentőhelikopter leszállásáról. Ezen az is látszik, hogy a környéken tartózkodók közül egy idős hölgy bámészkodás közben elesik. 

Borítókép: Rendőri helyszínelés Nyírbátorban, miután leszállás közben megsérült a mentőhelikopter rotorlapátja (Forrás: Police.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu