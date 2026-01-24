Leszállás közben lekaszált egy stoptáblát a mentőhelikopter Nyírbátorban

A mentőket 2026. január 23-án délelőtt riasztották egy eszméletlen kisfiúhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorba. A legközelebbi mentőegység percek alatt, később egy mentőtiszti autó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A helikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött, személyi sérülés nem történt, de a helikopter üzemképtelen lett – írja a Police.hu.

(Forrás: Nyírbátorban láttam, hallottam Facebook-csoport)

Mindeközben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, őt stabil állapotban mentőautóval vitték kórházba, így a mentőhelikopterre a kórházba szállítás során nem volt szükség.

A rendőrség a baleset körülményeit az érintett hatóságok – Közlekedés Biztonsági Szervezet, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya – bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A Szon.hu cikkében ide kattintva megnézhet egy járókelő által készített videót a mentőhelikopter leszállásáról. Ezen az is látszik, hogy a környéken tartózkodók közül egy idős hölgy bámészkodás közben elesik.