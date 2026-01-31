Kína kemény üzenetet küldött a bűnözőknek

Kína egy hírhedt maffiacsalád 11 tagját végezte ki, akik Mianmar északkeleti határán, a kínai határ mentén működtettek csalóközpontokat. A Ming család tagjait szeptemberben ítélték el különböző bűncselekmények miatt, többek között emberölésért, illegális fogva tartásért, csalásért és szerencsejáték-barlangok üzemeltetéséért egy, a kínai Zhejiang tartományban működő bíróságon – számolt be cikkében a BBC.

Kína elrettentő üzenetet küldött minden csalónak az országban. Fotó: AFP

A Ming család egyike volt azon klánoknak, amelyek Laukkaing városát irányították, és az elszegényedett, elmaradott települést csillogó kaszinó- és vöröslámpás negyedekkel tömött központtá változtatták. Csalóipari birodalmuk 2023-ban omlott össze, amikor etnikai milíciák – amelyek az összecsapások eszkalálódása során átvették Laukkaing irányítását Mianmar hadseregével szemben – őrizetbe vették őket, majd átadták Kínának.

Ezekkel a kivégzésekkel Peking elrettentő üzenetet küld a leendő csalóknak. Az üzlet azonban időközben áthelyeződött Mianmar thaiföldi határvidékére, valamint Kambodzsába és Laoszba, ahol Kínának jóval kisebb a befolyása.

Az ENSZ becslései szerint több százezer embert hurcoltak el azért, hogy online csalásokat működtessenek Mianmarban és Délkelet-Ázsia más részein. Köztük több ezer kínai állampolgár is van, és az áldozatok, akiktől milliárd dollárokat csalnak ki, nagyrészt szintén kínaiak.

Mivel Pekinget frusztrálta, hogy a mianmari hadsereg nem volt hajlandó felszámolni a csalóüzletágat – amelyből szinte bizonyosan profitált is –, Kína hallgatólagosan támogatta egy etnikai felkelő szövetség offenzíváját a Shan államban 2023 végén. A szövetség jelentős területeket foglalt el a hadseregtől, és elfoglalta Laukkaingot, egy kulcsfontosságú határvárost.

Kína példát statuál

A Ming család tizenegy tagja az első a mianmari csalóközpont-vezetők között, akiket Kína kivégzett.

De nem ők lesznek az utolsók. A Bai család öt tagját szintén halálra ítélték novemberben, és a Wei, illetve a Liu családhoz tartozó további két vádlottcsoport pere még nem zárult le. A Ming család pere zárt ajtók mögött zajlott, tavaly több mint 160 ember részt vehetett az ítélethirdetésen, köztük az áldozatok hozzátartozói. A kínai legfelsőbb bíróság szerint – amely novemberben elutasította fellebbezésüket – a Ming maffia csalási és szerencsejáték-tevékenysége 2015 és 2023 között több mint tízmilliárd jüan (1,4 milliárd dollár; egymilliárd font) bevételt hozott.

A bíróság közlése szerint bűncselekményeik során 14 kínai állampolgár halálát okozták, emellett sokan meg is sérültek.

A Ming család több mint 20 további tagját szeptemberben öt évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. A klán feje, Ming Xuechang 2023-ban öngyilkosságot követett el, miközben megpróbálta elkerülni az őrizetbe vételt – közölte akkor a mianmari hadsereg.

Az őrizetbe vettek vallomásait állami médiában sugárzott dokumentumfilmekben tették közzé, hangsúlyozva a kínai hatóságok elszántságát a csalóhálózatok felszámolására. A Mingek azon néhány, keresztapaszerű család közé tartoztak, amelyek a 2000-es évek elején emelkedtek hatalomra Laukkaingban. Kezdetben a szerencsejáték és a prostitúció jelentette e családok fő bevételi forrását, később azonban online csalásokba kezdtek, amelyeket nagyrészt elrabolt és kényszerített emberekkel működtettek. A hatalmas, jól őrzött komplexumok falain belül az erőszak kultúrája uralkodott. A kiszabadított munkások vallomásai szerint a verések és a kínzás mindennaposak voltak.

Borítókép: Illusztráció. Csalók rendőri fogságban (Fotó: AFP)