Szalay-Bobrovnicky KristófUkrajnafenyegetés

Újabb fenyegetés Ukrajnából

Újabb veszélyes fenyegetés érkezett Ukrajnából – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf újabb fenyegetésre hívta fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 21:08
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb veszélyes fenyegetés érkezett Ukrajnából – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ebből is látszik, hogy Magyarországnak nem érdeke az, hogy a szomszédjában egy állig felfegyverzett katonai erő áll, amelynek a létét is külföldi támogatásokból, az európaiak pénzéből biztosítják. 

Ezek fenyegetőznek Magyarországgal. Ezért határozottan ki kell állnunk amellett, hogy ebbe a háborúba nem sodródunk bele, akárhogyan fenyegetőznek, mi nem engedünk. Se pénz, se fegyver, és – főleg nem – a magyar fiúkat nem fogjuk beleengedni ebbe az őrültségbe

– jelentette ki a honvédelmi miniszter. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf  (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Elkészült!

Bayer Zsolt avatarja

Gyerekek! Asztalhoz!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.