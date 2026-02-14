Újabb fenyegetés Ukrajnából

Újabb veszélyes fenyegetés érkezett Ukrajnából – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ebből is látszik, hogy Magyarországnak nem érdeke az, hogy a szomszédjában egy állig felfegyverzett katonai erő áll, amelynek a létét is külföldi támogatásokból, az európaiak pénzéből biztosítják.
Ezek fenyegetőznek Magyarországgal. Ezért határozottan ki kell állnunk amellett, hogy ebbe a háborúba nem sodródunk bele, akárhogyan fenyegetőznek, mi nem engedünk. Se pénz, se fegyver, és – főleg nem – a magyar fiúkat nem fogjuk beleengedni ebbe az őrültségbe
– jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)
