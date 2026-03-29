A Derbyshire megyei rendőrség (Derbyshire Constabulary) vasárnapi beszámolója szerint az incidensben érintett fekete Suzuki Swift vezetőjét őrizetbe vették, miután az autót a gázolás után nem sokkal a rendőrök megállították – írja az MTI.
Gyalogosok közé hajtott egy autó Derby városában
Gyalogosok közé hajtott egy autó a közép-angliai Derby városában. A szombat éjjeli incidensben többen megsérültek.
A harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.
Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.
A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja. A Derbyshire Constabulary szerint egyelőre ennél több információ nincs az incidensről.
Novemberben egy helyi halász gázolt el szándékosan öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén. A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.
A Radio France tényellenőrző oldala szerint Jean G. Facebook-profilján azt állítja, hogy a Saint-Pierre-d'Oléron településen él, és 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Mayac községben. A helyi polgármester elmondása szerint a férfi csak rövid ideig lakott Mayacban, mielőtt elköltözött; időnként ugyan visszatér rokonaihoz, de eddig nem keltett különösebb feltűnést.
A beszámoló szerint Jean G. a Facebookon földterületet kínál bérbe idénymunkások számára az Oléron-szigeten. Emellett olyan videókat is közzétett, amelyek szabadkőművességgel és sátáni rituálékkal foglalkoznak, valamint olyan tartalmakat is megosztott, amelyek Emmanuel Macron felelősségét vetik fel az Afrikát érintő problémák kapcsán.
Borítókép: Képünk illusztráció – rendőr Derby városában (Fotó: AFP)
