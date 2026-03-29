Gyalogosok közé hajtott egy autó Derby városában

A harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.

Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.

A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja. A Derbyshire Constabulary szerint egyelőre ennél több információ nincs az incidensről.