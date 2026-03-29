Gyalogosok közé hajtott egy autó Derby városában

Gyalogosok közé hajtott egy autó a közép-angliai Derby városában. A szombat éjjeli incidensben többen megsérültek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 7:32
Képünk illusztráció – rendőr Derby városában (Fotó: AFP)
A Derbyshire megyei rendőrség (Derbyshire Constabulary) vasárnapi beszámolója szerint az incidensben érintett fekete Suzuki Swift vezetőjét őrizetbe vették, miután az autót a gázolás után nem sokkal a rendőrök megállították – írja az MTI.

Rendőrautó Londonban
Rendőrautó Londonban Fotó: AFP

A harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.

Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.

A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja. A Derbyshire Constabulary szerint egyelőre ennél több információ nincs az incidensről.

Novemberben egy helyi halász gázolt el szándékosan öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén. A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették. 

A Radio France tényellenőrző oldala szerint Jean G. Facebook-profilján azt állítja, hogy a Saint-Pierre-d'Oléron településen él, és 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Mayac községben. A helyi polgármester elmondása szerint a férfi csak rövid ideig lakott Mayacban, mielőtt elköltözött; időnként ugyan visszatér rokonaihoz, de eddig nem keltett különösebb feltűnést.

A beszámoló szerint Jean G. a Facebookon földterületet kínál bérbe idénymunkások számára az Oléron-szigeten. Emellett olyan videókat is közzétett, amelyek szabadkőművességgel és sátáni rituálékkal foglalkoznak, valamint olyan tartalmakat is megosztott, amelyek Emmanuel Macron felelősségét vetik fel az Afrikát érintő problémák kapcsán.

Borítókép: Képünk illusztráció – rendőr Derby városában (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
