Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Magyar PéterBrüsszelKijevválasztás

Deutsch Tamás: Brüsszel és Kijev is beavatkozik a magyar választásokba

Deutsch Tamás az Európai Parlamentben arról beszélt, hogy Brüsszel és Kijev is beavatkozik a magyar választásokba, és a nemzeti kormány megbuktatása a céljuk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 20:01
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának mezőhegyesi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deutsch Tamás európai parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy „Brüsszel és Kijev is durván beavatkozik a magyar választásokba”, amit törvénytelennek és szégyenteljesnek nevezett. A politikus szerint Brüsszel „folyamatos politikai zsarolással és a Tisza Párt kampányát segítő hálózat finanszírozásával” gyakorol nyomást, míg állítása szerint Ukrajna részéről „olajblokád, titkosszolgálati dezinformációs akciók és a magyar miniszterelnököt és családját érintő életveszélyes fenyegetések” jelentek meg.

Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án Fotó: MTI/Derencsényi István
Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án (Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség)

Deutsch Tamás úgy véli, hogy ezeknek a lépéseknek az a célja, hogy „megbuktassák a nemzeti kormányt”, és egy olyan kabinet kerüljön hatalomra, amely „a brüsszeli hatalmi központ parancsait és Kijev elvárásait is teljesíti”.

Felszólalásában kitért egy, általa „döbbenetes politikai skandalumnak” nevezett ügyre is. Mint mondta, „kiderült, hogy Magyar Péterék egy külföldi titkosszolgálatokhoz bekötött újságíróval dolgoznak együtt”, aki szerinte „aktívan közreműködött a magyar külügyminiszter külföldi titkosszolgálatok általi lehallgatásában”.

A képviselő közölte, az érintett személy arról is beszélt, hogy „megállapodott a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével”, és egy esetleges kormányváltás esetén „korlátlan hozzáférést kapna a külügyminisztériumi anyagokhoz”.

Deutsch Tamás felszólalását azzal zárta: „minden külső támadással szemben továbbra is megvédjük Magyarországot”, valamint kijelentette, hogy „minden, amit most csinálnak, az a választások után nem maradhat következmények nélkül”.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának mezőhegyesi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu