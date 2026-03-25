Deutsch Tamás európai parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy „Brüsszel és Kijev is durván beavatkozik a magyar választásokba”, amit törvénytelennek és szégyenteljesnek nevezett. A politikus szerint Brüsszel „folyamatos politikai zsarolással és a Tisza Párt kampányát segítő hálózat finanszírozásával” gyakorol nyomást, míg állítása szerint Ukrajna részéről „olajblokád, titkosszolgálati dezinformációs akciók és a magyar miniszterelnököt és családját érintő életveszélyes fenyegetések” jelentek meg.
Deutsch Tamás: Brüsszel és Kijev is beavatkozik a magyar választásokba
Deutsch Tamás úgy véli, hogy ezeknek a lépéseknek az a célja, hogy „megbuktassák a nemzeti kormányt”, és egy olyan kabinet kerüljön hatalomra, amely „a brüsszeli hatalmi központ parancsait és Kijev elvárásait is teljesíti”.
Felszólalásában kitért egy, általa „döbbenetes politikai skandalumnak” nevezett ügyre is. Mint mondta, „kiderült, hogy Magyar Péterék egy külföldi titkosszolgálatokhoz bekötött újságíróval dolgoznak együtt”, aki szerinte „aktívan közreműködött a magyar külügyminiszter külföldi titkosszolgálatok általi lehallgatásában”.
A képviselő közölte, az érintett személy arról is beszélt, hogy „megállapodott a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével”, és egy esetleges kormányváltás esetén „korlátlan hozzáférést kapna a külügyminisztériumi anyagokhoz”.
Deutsch Tamás felszólalását azzal zárta: „minden külső támadással szemben továbbra is megvédjük Magyarországot”, valamint kijelentette, hogy „minden, amit most csinálnak, az a választások után nem maradhat következmények nélkül”.
Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának mezőhegyesi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)
