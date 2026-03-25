Deutsch Tamás: Brüsszel és Kijev is beavatkozik a magyar választásokba

Deutsch Tamás európai parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy „Brüsszel és Kijev is durván beavatkozik a magyar választásokba”, amit törvénytelennek és szégyenteljesnek nevezett. A politikus szerint Brüsszel „folyamatos politikai zsarolással és a Tisza Párt kampányát segítő hálózat finanszírozásával” gyakorol nyomást, míg állítása szerint Ukrajna részéről „olajblokád, titkosszolgálati dezinformációs akciók és a magyar miniszterelnököt és családját érintő életveszélyes fenyegetések” jelentek meg.

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án (Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség)