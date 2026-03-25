Háború, korrupció és energiaválság: súlyos fejlemények a világban

Több fronton is súlyos események zajlottak a világban: új bizonyítékok kerültek elő egy ukrán korrupciós ügyben, dróntámadások rázták meg Oroszországot, miközben az energiaválság veszélye tovább erősödik. Eközben Donald Trump ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort.

2026. 03. 25. 23:59
Orosz dróntámadás következtében kigyulladt épület a nyugat-ukrajnai Lembergben Fotó: Mikola Tisz Forrás: MTI/AP
Új bizonyítékok az ukrán korrupciós ügyben

Új fejlemények láttak napvilágot Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyében. A nyomozók egy olyan táblázathoz jutottak hozzá, amely a források szerint összefüggésbe hozható parlamenti szavazásokkal és feltételezett kifizetésekkel.

Friss hírek érkeztek Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyében
Fotó: Jose Jordan / AFP

A hatóságok telefonokat, számítógépeket és kéziratokat is lefoglaltak, és ezek elemzése alapján további vádpontok is felmerülhetnek. A védelem ugyanakkor tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a dokumentumok hétköznapi működési költségeket tartalmaznak.

Dróntámadások rázták meg Oroszországot

Tűz ütött ki az oroszországi Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás után, miközben az orosz légvédelem több száz pilóta nélküli eszközt semlegesített.

A támadások több régiót is érintettek, repülőtereket kellett korlátozni, és egyes térségekben az energetikai infrastruktúra is megsérült. A határ menti Belgorod megyében az áram- és vízellátásban is fennakadások keletkeztek.

Fokozódó pusztítás Ukrajnában

Eközben Ukrajnát is súlyos csapások érték: egy éjszakai orosz dróntámadás következtében több régióban keletkeztek károk, Odesszában egy idős nő életét vesztette, Csernyihivben pedig tömeges áramszünet alakult ki.

A támadások lakóépületeket és energetikai létesítményeket is érintettek, több tízezer ember maradt áram nélkül.

Energiaválság fenyeget Európában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Európa egy súlyos energiaellátási válság felé halad. 

Az európai földgáztárolók töltöttsége jelentősen csökkent, miközben a háborús helyzet tovább növeli a bizonytalanságot.

A kormány ezért úgy döntött, hogy a hazai ellátás biztonsága érdekében fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, és a készletek feltöltésére koncentrál.

Trump ismét kiállt Orbán Viktor mellett

Donald Trump ismét méltatta Orbán Viktort, és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a közelgő választások előtt.

Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor „erős és határozott vezető”, aki „kivételes eredményeket tud elérni”, 

és hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja újraválasztását.

Feszültség az iráni konfliktus körül

Az iráni háborúval kapcsolatban is nő a feszültség: Teherán olyan feltételeket szabott a tárgyalásokhoz, amelyeket amerikai források irreálisnak neveztek.

A harcok tovább folytatódnak, miközben a diplomáciai egyeztetések egyelőre nem hoztak áttörést.

Borítókép: Orosz dróntámadás következtében kigyulladt épület a nyugat-ukrajnai Lembergben (Fotó: MTI/AP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu