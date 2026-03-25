Háború, korrupció és energiaválság: súlyos fejlemények a világban

Dróntámadások rázták meg Oroszországot

Tűz ütött ki az oroszországi Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás után, miközben az orosz légvédelem több száz pilóta nélküli eszközt semlegesített.

A támadások több régiót is érintettek, repülőtereket kellett korlátozni, és egyes térségekben az energetikai infrastruktúra is megsérült. A határ menti Belgorod megyében az áram- és vízellátásban is fennakadások keletkeztek.

Fokozódó pusztítás Ukrajnában

Eközben Ukrajnát is súlyos csapások érték: egy éjszakai orosz dróntámadás következtében több régióban keletkeztek károk, Odesszában egy idős nő életét vesztette, Csernyihivben pedig tömeges áramszünet alakult ki.

A támadások lakóépületeket és energetikai létesítményeket is érintettek, több tízezer ember maradt áram nélkül.