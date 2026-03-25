Háború, korrupció és energiaválság: súlyos fejlemények a világban

Új bizonyítékok az ukrán korrupciós ügyben
Új fejlemények láttak napvilágot Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyében. A nyomozók egy olyan táblázathoz jutottak hozzá, amely a források szerint összefüggésbe hozható parlamenti szavazásokkal és feltételezett kifizetésekkel.
A hatóságok telefonokat, számítógépeket és kéziratokat is lefoglaltak, és ezek elemzése alapján további vádpontok is felmerülhetnek. A védelem ugyanakkor tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a dokumentumok hétköznapi működési költségeket tartalmaznak.
