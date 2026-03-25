Nem akarom megbántani az óvodásokat, de ez kezd lemenni óvodás szintre – kommentált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor egy riporter ezredszerre is nekiszegezte az elmúlt napokban unalomig ismételgetett kérdést az orosz külügyminiszterrel való egyeztetésről.
Szijjártó Péter: Az Európai Unióban születnek olyan döntések, amelyek komoly hatással vannak Magyarország együttműködésére nem európai uniós országokkal
Ismét a Donald Tusk által terjesztett hazugságról faggatták a külgazdasági és külügyminisztert. Szijjártó Péter szerint az európai külügyminiszteri tanácsüléseken semmi olyan dolog nem történik, ami titkos lenne.
Hát Donald Tusk azt állítja, hogy én titkos információkat vittem ki az Európai Unió külügyminiszteri tanácsairól, és azt én megosztottam az orosz külügyminiszterrel, aki azt amúgy nem tudta volna meg
– vázolta a lengyel kormányfő állítását Szijjártó Péter.
Ezt a kontextust rajzolja fel, tehát nem érdemes tagadni, meg érdemes őszintén beszélni. Ő ezt állítja. Én meg elmondtam önnek, meg még jó pár újságírónak világosan, hogy ez hogy történik – mondta.
Az európai külügyminiszteri tanácsüléseken semmi olyan dolog nem történik, ami titkos lenne. Mert az ülésre érkező külügyminiszterek döntő többsége elmondja az ülés előtt az álláspontját. Az ülésen rajtam kívül mindenkinek ott van a telefonja, és állandóan közösségi médiáznak az ülés alatt. Az ülés után meg mindenki sajtótájékoztatót tart
– sorolta a tényeket.
Én körülbelül százhúsz külügyminiszteri tanácsülésen vettem részt tizenegy és fél év alatt, egyszer se történt olyan dolog, ami előtte, utána vagy közben mások által ki ne derült volna. Tehát Donald Tusknak ez a hülyesége, hogy én titkos információkat viszek ki, ez egy baromság. Ez egy óriási hazugság. Nem ezt történt
– szögezte le a külügyminiszter.
Tusk azért mondja ezt, mert Magyarországon választás lesz, és ezek az emberek mind azt szeretnék, hogyha a Tisza Párt nyerné a választást
– hangsúlyozta Szijjártó Péter, emlékeztetve, hogy aligha lehet „hiteles világítótoronynak” tekinteni azt a Donald Tuskot, aki 2022-ben az ellenzéki összefogás nagygyűlésén szónokolt a Fidesz bukása érdekében.
Aztán nyertünk 20 százalékkal
– tette hozzá mosolyogva.
Az Európai Unióban születnek olyan döntések, amelyek komoly hatással vannak Magyarország együttműködésére nem európai uniós országokkal. És természetes, hogy ezeknek a döntéseinek a hatásairól a kétoldalú kapcsolatokra vonatkozó hatásairól egyeztetünk
– mutatott rá.
Mint elmondta, az EU „rendkívüli mértékben elbaltázott” politikát folytatott az elmúlt négy évben az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.
Szerintem tragédia Európa számára, amit az Európai Unió csinál, amit Brüsszel csinál, amit a lengyelek csinálnak a háború kapcsán, mert ennek a háborúnak már véget lehetett volna vetni, hogyha Európa nem ezt a háborút kiterjesztő politikát folytatja
– emelte ki.
Sajnálom, ebben nem értünk egyet, a lengyeleknek más az álláspontja, nekem is más az álláspontom. Én értem, hogy a lengyel kormánypárt meg a lengyel miniszterelnök az a Tisza Pártnak szurkol, de hát nem fogunk ebben az ügyben közös nevezőre jutni
– tette hozzá.
Szijjártó Péter hazugságnak nevezte az Európai Bizottság helyettes szóvivőjének azt az állítását, hogy az EU külügyi főképviselője felvette vele a kapcsolatot az ügy kapcsán.
Tudja, mióta nem beszéltünk? Legalább egy éve. Tehát hazudoznak össze-vissza
– mondta. „Semmifajta titkos információkról nincsen szó, de az Európai Unió döntései hatással vannak Magyarország külkapcsolataira, és ezekről nekünk egyeztetni kell” – szögezte le.
„Nem értem, miért terjesztenek hazugságot, hogy én a Szergej Lavrovnak titkot viszek ki, meg én a Szergej Lavrovval egyeztetek, mikor elmondtam önnek is, ha kell, akkor a törökökkel beszélek, az amerikaiakkal rendszeresen szoktam beszélni, külügyminiszteri tanácsokkal kapcsolatban” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető, kifejezve értetlenségét, hogy Magyar Pétertől Donald Tuskon át a magyar média egy részéig ennyi hazugságot állítanak, miközben az EU érdekei nem sérültek.
„Magyarországon nagyon kevesen vagyunk önök közül, akik már részt vettünk külügyminiszteri tanácsüléseken, főleg az elmúlt tizenegy és fél évben, mert én vagyok a miniszter. Értem én, hogy könnyű megvezetni a maradék 9,8 millió embert, mert soha nem voltak ott, de szerintem, ha valamit adnának a szakmaiságra, akkor nem írnának baromságokat arról, hogy biztonsági protokollok a külügyminiszteri tanácsülésen” – mutatott rá Szijjártó Péter.
Milyen biztonsági protokollok? Ki-be járkálnak az emberek. Nyolcvanan vagyunk bent, hetvenkilencnél van telefon, rajtam kívül mindenkinél. Milyen biztonsági protokollok?
– tette fel a költői kérdést, számonkérve az újságírókon a szakmai igényesség hiányát és az olvasók megtévesztését.
