Szijjártó Péter: Az Európai Unióban születnek olyan döntések, amelyek komoly hatással vannak Magyarország együttműködésére nem európai uniós országokkal

Szijjártó Péter hazugságnak nevezte az Európai Bizottság helyettes szóvivőjének azt az állítását, hogy az EU külügyi főképviselője felvette vele a kapcsolatot az ügy kapcsán.

Tudja, mióta nem beszéltünk? Legalább egy éve. Tehát hazudoznak össze-vissza

– mondta. „Semmifajta titkos információkról nincsen szó, de az Európai Unió döntései hatással vannak Magyarország külkapcsolataira, és ezekről nekünk egyeztetni kell” – szögezte le.

„Nem értem, miért terjesztenek hazugságot, hogy én a Szergej Lavrovnak titkot viszek ki, meg én a Szergej Lavrovval egyeztetek, mikor elmondtam önnek is, ha kell, akkor a törökökkel beszélek, az amerikaiakkal rendszeresen szoktam beszélni, külügyminiszteri tanácsokkal kapcsolatban” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető, kifejezve értetlenségét, hogy Magyar Pétertől Donald Tuskon át a magyar média egy részéig ennyi hazugságot állítanak, miközben az EU érdekei nem sérültek.

„Magyarországon nagyon kevesen vagyunk önök közül, akik már részt vettünk külügyminiszteri tanácsüléseken, főleg az elmúlt tizenegy és fél évben, mert én vagyok a miniszter. Értem én, hogy könnyű megvezetni a maradék 9,8 millió embert, mert soha nem voltak ott, de szerintem, ha valamit adnának a szakmaiságra, akkor nem írnának baromságokat arról, hogy biztonsági protokollok a külügyminiszteri tanácsülésen” – mutatott rá Szijjártó Péter.

Milyen biztonsági protokollok? Ki-be járkálnak az emberek. Nyolcvanan vagyunk bent, hetvenkilencnél van telefon, rajtam kívül mindenkinél. Milyen biztonsági protokollok?

– tette fel a költői kérdést, számonkérve az újságírókon a szakmai igényesség hiányát és az olvasók megtévesztését.

