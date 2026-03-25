Szijjártó Péter: Egy nullkilométeres kalandort megesznek reggelire a jelenlegi nemzetközi közegben

Mégis Magyarország fantasztikus teljesítményre volt képes. Egymillióval több ember dolgozik, mint tíz éve. Európa legalacsonyabb adói. Európa legalacsonyabb rezsiköltségei. És annyit szúrnék be egyébként itt, hogy akik így oroszoznak, meg kémeznek, meg nem tudom én micsoda, egyik sem jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire, ugyanis ha nem az olcsó orosz kőolajat meg földgázt vennénk, akkor nézzék meg, hogy most mennyit fizetnek a rezsire, szorozzák meg hárommal, s az lenne az eredmény

– mondta.

Majd kitért a 13. és a 14. havi nyugdíjra, továbbá a világszerte egyedülálló családtámogatási rendszerre is, amelyek szavai szerint olyan eredmények, amelyek bravúrnak számítanak ebben a világgazdasági és világpolitikai környezetben.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy nem szabad most mindezt kockára tenni. „Mert egy olyan nemzetközi közegben élünk, amelyben egy nullkilométeres kalandort megesznek reggelire” – fogalmazott.

Ma Magyarország biztonsága gazdasági, fizikai és minden szempontból azon áll, hogy a Közép-Európa életére hatással lévő négy nagy világpolitikai centrummal egyszerre fenn tudunk-e tartani jó kapcsolatot, és ezeket egyszerre érdekeltté tudjuk-e tenni Magyarország sikerében

– vélekedett.