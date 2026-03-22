Nem érdemes most hawaii nyaralást tervezni, történelmi árvíz tombol a szigeteken

Oahu szigetének egyik legnagyobb gátját „közvetlen összeomlás veszélye fenyegeti”, ami miatt azonnali evakuációra szólítottak fel a hatóságok. A Hawaii-szigeteket húsz éve nem látott áradás sújtja, a károk pedig már most hatalmasak.

2026. 03. 22. 12:03
Fotó: SGT. OLIVIA COWART Forrás: US ARMY
A kormányzó és a hatóságok felszólították a gát közelében élőket, hogy azonnal hagyják el a területet. Hawaii lakosai húsz éve nem látott áradással néznek szembe, a szakemberek szerint pedig a java még csak most jön – írja a Sky News

Hawaii húsz éve nem látott áradással küzd
Hawaii húsz éve nem látott áradással küzd 
Az elmúlt héten óriási vihar tombolt, ami a szakemberek szerint csak növelte az amúgy is felgyűlt vízmennyiséget. A helyzet így hatványozottan rosszabb lett, a szakemberek szerint pedig az elkövetkezendő hetek időjárása határozza majd meg, hogy meddig tart a tavasz eleji áradás, a helyzet azonban már most is kritikus. 

Josh Green, Hawaii kormányzója elmondta, hogy az áradások és a vihar költsége elérheti az egymilliárd dollárt is. Már most is hatalmasak a károk az infrastruktúrában, emellett iskolák, házak és egy kórház is megrongálódott. 

A leginkább problémás részen, Oahu szigetén komoly az esélye, hogy átszakad a gát, aminek közelében a becslések szerint négyezer ember él. Őket a hatóságok már felszólították a terület elhagyására. Emellett azonban több kisebb települést is a teljes elzárás fenyeget. A kormányzó ennek okán úgy rendelkezett, hogy a sürgősségi dolgozók kivételével Hawaii állami alkalmazottainak haza kell térnie, hogy „a családjaik biztonságba helyezésére koncentrálhassanak” – mondta az újságíróknak.

Oahu északi partja – amit szörfparadicsomként is ismernek – viszonylag sűrűn lakott, az evakuálás által nem érintett települések közösségei pedig közösen igyekeznek mérsékelni a károkat. Több takarító csoport is alakult, ahogy a háziállat-mentő csoportok is folyamatosan járják az utcákat. 

Két helyi lakos, amint háziállatokat mentenek az elárasztott szigeten
Két helyi lakos, amint háziállatokat mentenek az elárasztott szigeten 
A jelenlegi állás szerint több mint ötezer embernek kellett elhagynia otthonát. A kormányzat ugyan mindent megtesz, az amerikai hadsereg és a parti őrség pedig igyekszik segítséget nyújtani, azonban a szakemberek szerint nincs kizárva, hogy a következő hetekben újabb viharok jöhetnek, ami tovább rontja a helyzetet. 

Borítókép: Az amerikai hadsereg által készített felvétel egy elárasztott hídról Oahu szigetén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu