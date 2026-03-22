Nem érdemes most hawaii nyaralást tervezni, történelmi árvíz tombol a szigeteken

A kormányzó és a hatóságok felszólították a gát közelében élőket, hogy azonnal hagyják el a területet. Hawaii lakosai húsz éve nem látott áradással néznek szembe, a szakemberek szerint pedig a java még csak most jön – írja a Sky News.

Hawaii húsz éve nem látott áradással küzd

Az elmúlt héten óriási vihar tombolt, ami a szakemberek szerint csak növelte az amúgy is felgyűlt vízmennyiséget. A helyzet így hatványozottan rosszabb lett, a szakemberek szerint pedig az elkövetkezendő hetek időjárása határozza majd meg, hogy meddig tart a tavasz eleji áradás, a helyzet azonban már most is kritikus.

Josh Green, Hawaii kormányzója elmondta, hogy az áradások és a vihar költsége elérheti az egymilliárd dollárt is. Már most is hatalmasak a károk az infrastruktúrában, emellett iskolák, házak és egy kórház is megrongálódott.

A leginkább problémás részen, Oahu szigetén komoly az esélye, hogy átszakad a gát, aminek közelében a becslések szerint négyezer ember él. Őket a hatóságok már felszólították a terület elhagyására. Emellett azonban több kisebb települést is a teljes elzárás fenyeget. A kormányzó ennek okán úgy rendelkezett, hogy a sürgősségi dolgozók kivételével Hawaii állami alkalmazottainak haza kell térnie, hogy „a családjaik biztonságba helyezésére koncentrálhassanak” – mondta az újságíróknak.