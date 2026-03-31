III. Károly király állami látogatásra készül az Egyesült Államokba

Donald Trump amerikai elnök emiatt többször is személyre szóló, éles hangú, nemegyszer maró gúnnyal áthatott bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben.

Trump alig néhány órával a brit uralkodó washingtoni látogatásának bejelentése előtt, a Truth Social közösségi portálon megjelent keddi bejegyzésében úgy fogalmazott: azoknak az országoknak, köztük az Egyesült Királyságnak, amelyek a Hormuzi-szoros lezárása miatt nem jutnak hozzá repülőgép-üzemanyaghoz, azt tanácsolja, hogy egyrészt vásároljanak az Egyesült Államoktól, amelynek bőségesen van ebből az üzemanyagfajtából, másrészt

ha megkésve is, de szedjenek össze valamennyi bátorságot, keljenek át a szoroson, és szerezzenek maguknak repülőgép-üzemanyagot.

Trump közölte azt is: ezeknek az országoknak meg kell tanulniuk, hogy harcoljanak önmagukért, mert az Egyesült Államok a továbbiakban nem segít nekik, ahogy ők sem segítettek nekik. „Iránt gyakorlatilag megtizedeltük, a munka dandárja elvégezve, ti pedig menjetek, és szerezzetek magatoknak olajat” – áll az amerikai elnök bejegyzésében.