III. Károly király állami látogatásra készül az Egyesült Államokba

Az udvar szóvivője külön hangsúlyozta, hogy a királyi házaspár a brit kormány tanácsa alapján tesz látogatást az Egyesült Államokban. A hivatalos tájékoztatás megfogalmazása szerint III. Károly és Kamilla utazásának célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modern kori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulóján.
A látogatásra mindazonáltal a brit–amerikai kapcsolatok történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor. A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.
