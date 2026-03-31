Rendkívüli

A rossz idő ellenére is rengetegen várják Orbán Viktort Ócsán – kövesse nálunk élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

III. KárolyEgyesült ÁllamoklátogatásTrump

III. Károly király állami látogatásra készül az Egyesült Államokba

A Buckingham-palota keddi tájékoztatása szerint III. Károly király és felesége, Kamilla áprilisban látogat az Egyesült Államokba, Donald Trump amerikai elnök meghívásának eleget téve.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 17:12
III. Károly brit király és Kamilla brit királyné Donald Trump amerikai elnökkel és Melania Trumppal Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az udvar szóvivője külön hangsúlyozta, hogy a királyi házaspár a brit kormány tanácsa alapján tesz látogatást az Egyesült Államokban. A hivatalos tájékoztatás megfogalmazása szerint III. Károly és Kamilla utazásának célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modern kori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulóján.

III. Károly brit király és Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

A látogatásra mindazonáltal a brit–amerikai kapcsolatok történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor. A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Donald Trump amerikai elnök emiatt többször is személyre szóló, éles hangú, nemegyszer maró gúnnyal áthatott bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben.

Trump alig néhány órával a brit uralkodó washingtoni látogatásának bejelentése előtt, a Truth Social közösségi portálon megjelent keddi bejegyzésében úgy fogalmazott: azoknak az országoknak, köztük az Egyesült Királyságnak, amelyek a Hormuzi-szoros lezárása miatt nem jutnak hozzá repülőgép-üzemanyaghoz, azt tanácsolja, hogy egyrészt vásároljanak az Egyesült Államoktól, amelynek bőségesen van ebből az üzemanyagfajtából, másrészt 

ha megkésve is, de szedjenek össze valamennyi bátorságot, keljenek át a szoroson, és szerezzenek maguknak repülőgép-üzemanyagot.

Trump közölte azt is: ezeknek az országoknak meg kell tanulniuk, hogy harcoljanak önmagukért, mert az Egyesült Államok a továbbiakban nem segít nekik, ahogy ők sem segítettek nekik. „Iránt gyakorlatilag megtizedeltük, a munka dandárja elvégezve, ti pedig menjetek, és szerezzetek magatoknak olajat” – áll az amerikai elnök bejegyzésében.

Trump korábban személyesen Starmerre is tett bíráló, számos brit vélemény szerint kifejezetten sértő megjegyzéseket, miután a brit kormányfő elutasította a részvételt az iráni hadműveletekben. Nemrégiben a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva az amerikai elnök például úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi brit kormányfő 

nem egy Winston Churchill.

Churchill állt a brit kormány élén a második világháború idején, és ő volt a néhai II. Erzsébet királynő első miniszterelnöke is, amikor a jelenlegi uralkodó 2022-ben elhunyt édesanyja 1952-ben trónra lépett. Trump bíráló kijelentései után felerősödtek a király amerikai látogatásának lemondását sürgető hangok Nagy-Britanniában.

Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője nemrégiben hivatalosan felszólította a kormányfőt arra, hogy beszélje le III. Károly királyt a washingtoni utazásáról. Davey szerint ugyanis az uralkodó amerikai látogatása hatalmas diplomáciai megtiszteltetés lenne Trump számára, márpedig ilyesmiben nem szabad részesíteni olyasvalakit, aki sértegeti a hazájukat és károkat okoz nekik.

A brit kormány ugyanakkor jól érzékelhetően igyekszik az uralkodó bevonásával is enyhíteni a két atlanti szövetséges ország közötti feszültségeket. Ennek egyik kirívó jele volt, hogy Trumpot – aki első elnöki időszaka alatt is járt nagy-britanniai állami látogatáson II. Erzsébet királynőnél – tavaly szeptemberben III. Károly is állami látogatáson látta vendégül.

A két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami – vagyis formálisan az uralkodó vendégeként teendő – látogatásra. Ugyancsak példátlan volt Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Donald Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében ezt írta:

Melania és én örömmel jelentjük be, hogy Őfelségeik, az Egyesült Királyság királya és királynője április 27. és 30. között történelmi állami látogatást tesznek az Egyesült Államokban, amelynek részeként április 28-án este ünnepélyes díszvacsorát rendezünk a Fehér Házban. Ez a kiemelt esemény idén még különlegesebb lesz, hiszen országunk fennállásának 250. évfordulóját ünnepeljük. Alig várom, hogy időt tölthessek a királlyal, akit nagyra becsülök. Nagyszerű lesz!

 

Borítókép: III. Károly brit király és Kamilla brit királyné Donald Trump amerikai elnökkel és Melania Trumppal (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
