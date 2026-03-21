Eltűnt katonák családtagjai az utcán: tüntetnek Kijevben

Jogvédők úgy látják, hogy a törvény miatt gyengülhet az állami akarat az eltűnt katonák felkutatására, és igazságtalan különbség alakulhat ki a családok között. Emellett azt is kifogásolják, hogy a jogszabály elfogadásakor nem vették figyelembe sem a közvélemény, sem az érintettek véleményét.

A törvényt az ukrán parlament 2026. február 25-én fogadta el 284 képviselő támogatásával. A hivatalos indoklás szerint célja egy egységes és átlátható támogatási rendszer kialakítása, amely azonos feltételeket biztosít a katonák családjai számára.

Ukrajnában jelenleg több mint 90 ezer eltűnt személyt tartanak nyilván, köztük katonákat és civileket is, miközben mintegy 7000 katona lehet orosz fogságban. A tüntetők ezért azt kérik, hogy a törvényt ne léptessék hatályba, és kezdődjenek egyeztetések a családok bevonásával.