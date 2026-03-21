A résztvevők attól tartanak, hogy a törvény egyes rendelkezései lehetővé teszik az eltűnt katonák idő előtti halottnak nyilvánítását. Szerintük amíg nincs bizonyíték arra, hogy meghaltak, addig joguk van reménykedni, keresni és küzdeni szeretteik hazatéréséért. Úgy vélik, a jogszabály elfogadása a családok helyzetének figyelmen kívül hagyásával történt, és jogi, erkölcsi, valamint pszichológiai szempontból is súlyos következményekkel járhat.
Eltűnt katonák családtagjai az utcán: tüntetnek Kijevben
Kijevben, az elnöki hivatal közelében tartottak csütörtökön megmozdulást eltűnt vagy hadifogságba esett ukrán katonák hozzátartozói. A tüntetésen Kirovohrad megyéből 35 család vett részt, de a szervezők szerint összesen több mint ezer ember gyűlt össze. A demonstrálók a 13646. számú törvényjavaslat megvétózását követelték, amely szerintük súlyosan érinti az eltűnt katonák családjait. Az akciót egy elhunyt katona, Andrij Jacelenko felesége szervezte.
A tüntetők hangsúlyozták: nem az állam ellen tiltakoznak, hanem azt szeretnék, ha a döntéshozók meghallgatnák a családokat, akik nap mint nap bizonytalanságban élnek. Több ezer ukrán katona eltűnt vagy fogságban van, családjaik számára pedig a keresés és a hazatérés reménye a mindennapok része.
A tiltakozók azt is kifogásolják, hogy a törvény pénzügyi szempontból hátrányosan érintheti azokat a családokat, amelyek hosszabb ideig várnak szeretteik sorsának tisztázására. Jelenleg az eltűnt katonák után havi támogatás jár, míg az elhunytak családjai egyszeri, 15 millió hrivnyás kifizetést kapnak. Az új szabályozás szerint azonban a teljes támogatás összege nem haladhatja meg ezt a maximumot, így a korábban kifizetett összegeket beleszámítják a végső juttatásba. Kritikusok szerint ez azt eredményezheti, hogy minél tovább tart a keresés, annál kevesebb támogatás jut a családnak.
Jogvédők úgy látják, hogy a törvény miatt gyengülhet az állami akarat az eltűnt katonák felkutatására, és igazságtalan különbség alakulhat ki a családok között. Emellett azt is kifogásolják, hogy a jogszabály elfogadásakor nem vették figyelembe sem a közvélemény, sem az érintettek véleményét.
A törvényt az ukrán parlament 2026. február 25-én fogadta el 284 képviselő támogatásával. A hivatalos indoklás szerint célja egy egységes és átlátható támogatási rendszer kialakítása, amely azonos feltételeket biztosít a katonák családjai számára.
Ukrajnában jelenleg több mint 90 ezer eltűnt személyt tartanak nyilván, köztük katonákat és civileket is, miközben mintegy 7000 katona lehet orosz fogságban. A tüntetők ezért azt kérik, hogy a törvényt ne léptessék hatályba, és kezdődjenek egyeztetések a családok bevonásával.
A borítókép illusztráció (Fotó: AFP)
