Az eskütétel előtt Shah egy optimizmusról szóló dalt adott ki, amelyben a nepáli jövőről rappel.
Nepálban egy volt rapperből lett miniszterelnök
Balendra Shah, közismert nevén Balen, Nepál új miniszterelnöke lett, miután elsöprő győzelmet aratott az ország első, a tavalyi ifjúsági tüntetések nyomán kiírt választáson. A 35 éves politikus felemelkedése jelentős fordulatot jelez a nepáli politikában. A korábban rapperként ismert Balen kampányát a korrupció, a nepotizmus és az elit uralmának felszámolására építette, ami különösen a fiatal választók körében talált erős támogatásra. Győzelme azt mutatja, hogy a hagyományos politikai erőkkel szembeni elégedetlenség új szereplőket emelhet hatalomra az országban.
„Egységes nepáliak, most történelmet írunk”– sorai rövid idő alatt több mint kétmillió megtekintést értek el. A dal a rapper underground zenei pályafutására utal, amely során rendszeresen kritizálta a társadalmi egyenlőtlenségeket és a korrupciót, írja a BBC.
Shah háromévnyi katmandui polgármestersége után a Rastriya Swatantra Party (RSP) jelöltjeként indult a miniszterelnöki posztért, és a márciusi választáson döntő győzelmet aratott.
Nepál bízik az új miniszterelnökben
Támogatói szerint ő a változás és a régi politikai elit bukása szimbóluma, bár egyesek kétségbe vonják, hogy a négyéves párt képes lesz teljesíteni merész ígéreteit. A rapperből lett politikus a politikai pályát megelőzően a 2013-as rapversenyek révén vált ismertté, dalaiban a nepáli társadalmi problémákra és a fiatalok elnyomottságára hívta fel a figyelmet. Polgármestersége alatt a főváros tisztaságáért, a helyi örökség megőrzéséért és a korrupció elleni fellépésért dolgozott, több vitatott intézkedést is bevezetett, például az illegális épületek lerombolását.
A választások előtti tavalyi tüntetések során, amelyek során 77 ember halt meg, Shah dalai, például a „Nepal Haseko” („Mosolygó Nepál”) a tiltakozók himnuszaivá váltak, kifejezve az ország fiataljainak elégedetlenségét a politikai elittel szemben.
További Külföld híreink
Shah kampánya során elsősorban a közösségi médiára támaszkodott, ígéretei között szerepelt a korrupció elleni átfogó fellépés, az igazságszolgáltatási reform, valamint 1,2 millió új munkahely teremtése.
Az RSP a márciusi választáson elsöprő győzelmet aratott, és Shah még a korábbi miniszterelnök, KP Sharma Oli választókerületében is győzni tudott.
Az új miniszterelnök előtt azonban komoly kihívások állnak: a nepáli gazdaság lassú növekedése, a magas munkanélküliség, a párt tapasztalatlansága, valamint a nemzetközi konfliktusok, köztük a Közel-Kelet helyzete, ahol százezrek dolgoznak nepáli állampolgárként. Emellett az új kormányra hárul a 2025-ös felkelés vizsgálatának eredményei alapján a korábbi kormány felelősségre vonása is.
További Külföld híreink
Borítókép: Balendra Shah, a Rastriya Swatantra Párt (RSP) vezetője (Fotó: NurPhoto/AFP/Sanjit Pariyar)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!