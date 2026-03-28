NepálminiszterelnökKatmandurapper

Nepálban egy volt rapperből lett miniszterelnök

Balendra Shah, közismert nevén Balen, Nepál új miniszterelnöke lett, miután elsöprő győzelmet aratott az ország első, a tavalyi ifjúsági tüntetések nyomán kiírt választáson. A 35 éves politikus felemelkedése jelentős fordulatot jelez a nepáli politikában. A korábban rapperként ismert Balen kampányát a korrupció, a nepotizmus és az elit uralmának felszámolására építette, ami különösen a fiatal választók körében talált erős támogatásra. Győzelme azt mutatja, hogy a hagyományos politikai erőkkel szembeni elégedetlenség új szereplőket emelhet hatalomra az országban.

Magyar Nemzet
Forrás: BBC2026. 03. 28. 1:02
Balendra Shah, a Rastriya Swatantra Párt (RSP) vezetője Fotó: Sanjit Pariyar Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az eskütétel előtt Shah egy optimizmusról szóló dalt adott ki, amelyben a nepáli jövőről rappel.

Nepál
Nepál újonnan beiktatott miniszterelnöke, Balendra Shah (jobbra) kezet fog Ram Chandra Paudel elnökkel (balra) a beiktatási ünnepségen Katmanduban, 2026. március 27-én (Fotó: AFP/Prakash Mathema)

„Egységes nepáliak, most történelmet írunk”– sorai rövid idő alatt több mint kétmillió megtekintést értek el. A dal a rapper underground zenei pályafutására utal, amely során rendszeresen kritizálta a társadalmi egyenlőtlenségeket és a korrupciót, írja a BBC.

Shah háromévnyi katmandui polgármestersége után a Rastriya Swatantra Party (RSP) jelöltjeként indult a miniszterelnöki posztért, és a márciusi választáson döntő győzelmet aratott.

Nepál bízik az új miniszterelnökben

Támogatói szerint ő a változás és a régi politikai elit bukása szimbóluma, bár egyesek kétségbe vonják, hogy a négyéves párt képes lesz teljesíteni merész ígéreteit. A rapperből lett politikus a politikai pályát megelőzően a 2013-as rapversenyek révén vált ismertté, dalaiban a nepáli társadalmi problémákra és a fiatalok elnyomottságára hívta fel a figyelmet. Polgármestersége alatt a főváros tisztaságáért, a helyi örökség megőrzéséért és a korrupció elleni fellépésért dolgozott, több vitatott intézkedést is bevezetett, például az illegális épületek lerombolását.

A választások előtti tavalyi tüntetések során, amelyek során 77 ember halt meg, Shah dalai, például a „Nepal Haseko” („Mosolygó Nepál”) a tiltakozók himnuszaivá váltak, kifejezve az ország fiataljainak elégedetlenségét a politikai elittel szemben.

Shah kampánya során elsősorban a közösségi médiára támaszkodott, ígéretei között szerepelt a korrupció elleni átfogó fellépés, az igazságszolgáltatási reform, valamint 1,2 millió új munkahely teremtése. 

Az RSP a márciusi választáson elsöprő győzelmet aratott, és Shah még a korábbi miniszterelnök, KP Sharma Oli választókerületében is győzni tudott.

Az új miniszterelnök előtt azonban komoly kihívások állnak: a nepáli gazdaság lassú növekedése, a magas munkanélküliség, a párt tapasztalatlansága, valamint a nemzetközi konfliktusok, köztük a Közel-Kelet helyzete, ahol százezrek dolgoznak nepáli állampolgárként. Emellett az új kormányra hárul a 2025-ös felkelés vizsgálatának eredményei alapján a korábbi kormány felelősségre vonása is.

Borítókép: Balendra Shah, a Rastriya Swatantra Párt (RSP) vezetője (Fotó: NurPhoto/AFP/Sanjit Pariyar) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
