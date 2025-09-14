India elkötelezett Nepál békéje mellett: Modi üzent Sushila Karkinak

Nepál politikai életét hetek óta a bizonytalanság jellemezte az Oli-kormány váratlan bukása után. A minap azonban Sushila Karki letette hivatali esküjét, ezzel hivatalosan is ideiglenes miniszterelnök lett, és az ország első női vezetőjeként új reményt ad a politikai stabilitásra vonatkozóan.
Modi üzenetében hangsúlyozta, hogy India „teljes mértékben elkötelezett Nepál népe békéje, haladása és jóléte iránt”. A miniszterelnök külön kiemelte, hogy Újdelhi szorosan együttműködik Nepállal a hosszú távú fejlődés és a regionális stabilitás érdekében.