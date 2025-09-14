ModibékeNepálindiai miniszterelnökgratuláció

India elkötelezett Nepál békéje mellett: Modi üzent Sushila Karkinak

Narendra Modi indiai miniszterelnök gratulált Sushila Karkinak, az ország első női vezetőjének, aki ideiglenes kormányt alakít Nepálban az Oli-kormány bukása után. India kiemelte, hogy továbbra is elkötelezett Nepál békéje, jóléte és fejlődése mellett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 11:30
Modi
Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)
Nepál politikai életét hetek óta a bizonytalanság jellemezte az Oli-kormány váratlan bukása után. A minap azonban Sushila Karki letette hivatali esküjét, ezzel hivatalosan is ideiglenes miniszterelnök lett, és az ország első női vezetőjeként új reményt ad a politikai stabilitásra vonatkozóan.

Sushila Karki
Nepál elnöke, Ram Chandra Paudel és Sushila Karki (Fotó: SUJAN GURUNG / AFP)

Modi üzenetében hangsúlyozta, hogy India „teljes mértékben elkötelezett Nepál népe békéje, haladása és jóléte iránt”. A miniszterelnök külön kiemelte, hogy Újdelhi szorosan együttműködik Nepállal a hosszú távú fejlődés és a regionális stabilitás érdekében.

Karki támogatottsága nemcsak a hagyományos politikai erőktől érkezik, hanem a Z generációs fiataloktól is, akik az elmúlt hónapokban korrupcióellenes tüntetésekkel szólaltak fel a kormányzati visszaélések ellen. A demonstrációk erőszakba torkolltak, amikor az Oli-kormány a közösségi médiát betiltva próbálta megfékezni a tiltakozásokat.

Az ideiglenes kormány feladata most a rend helyreállítása és a választások előkészítése.

Karki, aki korábban Nepál főbírója volt, a Z generáció online szavazása és a politikai elit egybehangzó támogatása révén vált az ország legnépszerűbb vezetőjelöltjévé.

A CNN arról ír, hogy Rumela Sen, a Columbia Egyetem előadója szerint a nepáli fiatalok a közösségi médián keresztül szervezték meg tiltakozásaikat, és hasonló megmozdulásokat folytattak más országokkal, például Bangladessel és Indonéziával. A tüntetők a politikai vezetés és a demokratikus intézmények kudarcát hangsúlyozták, és radikális változásokat sürgettek. A hadsereg beavatkozása további bizonytalanságot okozott az országban.

Míg a tüntetés fő kiváltó oka a közösségi média közelmúltbeli betiltása volt, a korrupció és a rossz kormányzás hosszú története a fő oka annak, hogy emberek ezrei vonultak utcára tiltakozni

 – mondta a lapnak egy 28 éves férfi, aki hétfőn és kedden is részt vett a tüntetéseken. „Lenyűgöző volt látni ekkora tömeget, éreztem az emberek energiáját és dühét” – mondta a tüntető, aki a kormányzati megtorlástól tartva névtelenséget kért.

A Világbank adatai szerint Nepálban a 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája 20,8 százalék volt 2024-ben. Eközben egy online vírusként terjedő mozgalom a „Nepo gyerekek” – a politikusok fényűző életmódjukat fitogtató gyerekei – ellen további felháborodást szít azzal, hogy rávilágít a hatalmon lévők és a hétköznapi nepáliak közötti egyenlőtlenségekre.

Katmandu
Egy felgyújtott szupermarket előtt Katmanduban (Fotó: PEDRO PARDO / AFP)

Néhány órával azután, hogy Sushila Karkit, a korábbi főbírót és korrupcióellenes személyiséget kinevezték a kormány új élére, Ramchandra Paudel elnök péntek késő este bejelentette, hogy feloszlatták a 275 fős parlamentet, és március 5-re tűzték ki a választásokat.

A rendőrség szerint a hétfő óta tartó tüntetéseken legalább 51 ember vesztette életét. Az országszerte több börtönből megszökött mintegy 1000 rabot elfogták, ám több mint 12 500 személy még mindig szökésben van.

Kína egyelőre nem reagált az új miniszterelnök kinevezésére, de a tüntetések során nyugalomra intett. 

Borítókép: Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

