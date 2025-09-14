India elkötelezett Nepál békéje mellett: Modi üzent Sushila Karkinak

A CNN arról ír, hogy Rumela Sen, a Columbia Egyetem előadója szerint a nepáli fiatalok a közösségi médián keresztül szervezték meg tiltakozásaikat, és hasonló megmozdulásokat folytattak más országokkal, például Bangladessel és Indonéziával. A tüntetők a politikai vezetés és a demokratikus intézmények kudarcát hangsúlyozták, és radikális változásokat sürgettek. A hadsereg beavatkozása további bizonytalanságot okozott az országban.

Míg a tüntetés fő kiváltó oka a közösségi média közelmúltbeli betiltása volt, a korrupció és a rossz kormányzás hosszú története a fő oka annak, hogy emberek ezrei vonultak utcára tiltakozni

– mondta a lapnak egy 28 éves férfi, aki hétfőn és kedden is részt vett a tüntetéseken. „Lenyűgöző volt látni ekkora tömeget, éreztem az emberek energiáját és dühét” – mondta a tüntető, aki a kormányzati megtorlástól tartva névtelenséget kért.