Szívszorító a helyzet Debrecentől néhány órára: a gyerekek súlyos megpróbáltatásokon mennek keresztül

Magyarország keleti szomszédságában a gyerekek rendkívül nehéz télen vannak túl az orosz–ukrán háború következtében. Az orosz támadások célpontjai között kiemelten szerepeltek az energia-, a víz- és a fűtésellátási rendszerek, hogy nyomást gyakoroljanak a kijevi vezetésre. Az ukrajnai helyzetről készült beszámolót a Genfben ülésező ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt ismertették – számolt be róla a HAON az Ukrajinszka Pravda cikke alapján.

Fotó: AFP

Nada al-Nashif, az ENSZ emberi jogi főbiztosának helyettese a genfi ülésen arról beszélt, hogy Oroszország a téli időszakban felerősítette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Különösen a társasházak fűtési rendszereinek lerombolása okozott szenvedést az ukrán lakosságnak. Al-Nashif hangsúlyozta, hogy a kiterjedt támadások következtében Ukrajna villamosenergia-termelő kapacitásának több mint fele kiesett, ami tartós áramszüneteket eredményezett.

Több százezer civil maradt fűtés nélkül, sokszor hetekre, egyesek pedig hónapokra, miközben a kinti hőmérséklet gyakran mínusz 15 Celsius-fok alá esett

– hangzott el. Az UNICEF szóvivője kiemelte, hogy az áram-, víz- és fűtésrendszereket ért orosz támadások miatt a gyerekek a háború kezdete óta a legnehezebb telet élték át. Anne Grandjean, az UNICEF szakértője közölte, hogy

a gyermekek január közepe és február közepe között az iskolai idő 79–88 százalékát elveszítették.

Ukrajna ENSZ-nagykövete úgy fogalmazott, hogy Oroszország tudatosan terrorizálja a civileket, és azokat bünteti, akik nem hagyják el otthonaikat és nem vetik alá magukat az orosz rezsim akaratának. Német képviselők szintén aggodalmukat fejezték ki az ukrán civileket ért támadások fokozódása miatt, amelyek szerintük félelmet és traumát okoznak.

Az orosz delegáció a jelentést követően azzal vádolta a főbiztoshelyettest, hogy a kijevi rezsimet támogatja.

