Szívszorító a helyzet Debrecentől néhány órára: a gyerekek súlyos megpróbáltatásokon mennek keresztül

A Genfben ülésező ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elé került a legújabb jelentés az ukrajnai helyzetről. A magyar határtól nem messze élő gyerekek az eddigi legzordabb telet voltak kénytelenek átvészelni az orosz–ukrán háború miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 13:26
Sokat nélkülöznek az ukrajnai gyerekek Forrás: AFP
Magyarország keleti szomszédságában a gyerekek rendkívül nehéz télen vannak túl az orosz–ukrán háború következtében. Az orosz támadások célpontjai között kiemelten szerepeltek az energia-, a víz- és a fűtésellátási rendszerek, hogy nyomást gyakoroljanak a kijevi vezetésre. Az ukrajnai helyzetről készült beszámolót a Genfben ülésező ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt ismertették – számolt be róla a HAON az Ukrajinszka Pravda cikke alapján. 

Az ukrajnai gyerekek az orosz–ukrán háború miatt az eddigi legzordabb telet voltak kénytelenek átvészelni
Fotó: AFP

Nada al-Nashif, az ENSZ emberi jogi főbiztosának helyettese a genfi ülésen arról beszélt, hogy Oroszország a téli időszakban felerősítette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Különösen a társasházak fűtési rendszereinek lerombolása okozott szenvedést az ukrán lakosságnak. Al-Nashif hangsúlyozta, hogy a kiterjedt támadások következtében Ukrajna villamosenergia-termelő kapacitásának több mint fele kiesett, ami tartós áramszüneteket eredményezett.

Több százezer civil maradt fűtés nélkül, sokszor hetekre, egyesek pedig hónapokra, miközben a kinti hőmérséklet gyakran mínusz 15 Celsius-fok alá esett

– hangzott el. Az UNICEF szóvivője kiemelte, hogy az áram-, víz- és fűtésrendszereket ért orosz támadások miatt a gyerekek a háború kezdete óta a legnehezebb telet élték át. Anne Grandjean, az UNICEF szakértője közölte, hogy 

a gyermekek január közepe és február közepe között az iskolai idő 79–88 százalékát elveszítették. 

Ukrajna ENSZ-nagykövete úgy fogalmazott, hogy Oroszország tudatosan terrorizálja a civileket, és azokat bünteti, akik nem hagyják el otthonaikat és nem vetik alá magukat az orosz rezsim akaratának. Német képviselők szintén aggodalmukat fejezték ki az ukrán civileket ért támadások fokozódása miatt, amelyek szerintük félelmet és traumát okoznak. 

Az orosz delegáció a jelentést követően azzal vádolta a főbiztoshelyettest, hogy a kijevi rezsimet támogatja.

Választ az ország: háború vagy béke?

Az április 12-i országgyűlési választásnak hatalmas tétje van, mivel csak egy szuverén nemzeti kormány képes garantálni, hogy Magyarország kimarad a háborús konfliktusból. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban arról beszélt, hogy 

amennyiben a Tisza Párt kerülne hatalomra, Magyarországot belesodornák a háborúba, pénzügyi támogatást nyújtanának Ukrajnának, valamint támogatnák annak uniós csatlakozását is, ami hosszú távon veszélyeztetné Magyarország biztonságát.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter 2024-ben Kijevbe látogatott, ahol több fénykép is készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem nyilvánosak, de ismert, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és valószínűsíthetően egyeztetett Volodimir Zelenszkij környezetével is.

Magyar és Zelenszkij Münchenben

Bár igyekeztek elkerülni annak látszatát, hogy találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyik fél sem cáfolta ezt. Magyar Péter a közösségi oldalán több bejegyzést is közzétett Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Borítókép: Sokat nélkülöznek az ukrajnai gyerekek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
