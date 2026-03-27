Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 27.

Az orosz hadsereg újabb ukrán városokra csapott le csütörtökön: Harkivban és Dnyipróban civilek sebesültek meg, autók rongálódtak meg, lakások gyulladtak ki. A frontvonalhoz közeli térségekben élők helyzete egyre drámaibb és a gazdasági nehézségek is fokozódnak. Az orosz hadsereg elfoglalta a harkivi Sevjakivkát.

2026. 03. 27. 6:26
Az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni Forrás: AFP
A moszkvai védelmi minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint egy távirányítású motorcsónakokat összeszerelő műhelyt, pilóta nélküli repülőgépek irányításának és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, 18 páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott amerikai 155 milliméteres löveget, hat irányított légibombát, továbbá 439 repülőgép típusú drónt. Íme az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményei.

Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit
Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit Fotó: AFP

Az orosz hadsereg elfoglalta a harkivi Sevjakivkát

– Elfoglalta a Harkiv megyei Sevjakivka települést az orosz hadsereg – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Új Moszkva területén található Kljonovo községben egy civil megsebesült. 

A Brjanszk megyei Zjornovo településen egy nő életét vesztette.

Tízre emelkedett az Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot ért orosz dróncsapás civil sebesültjeinek száma – közölte Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója csütörtökön a Telegramon. A tisztségviselő hozzátette, hogy a Sahíd drónnal reggel végrehajtott orosz támadás következtében tűz keletkezett egy étterem pincéjében. 

A szomszédos lakóépületekben betörtek az ablakok, és több autó is megrongálódott. 

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere közölte, hogy az ellenség a város központját támadta, több lakóépület és egy gimnázium is megrongálódott.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy kilenc ember sebesült meg az orosz agresszió következtében. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy a délkeleti Zaporizzsja megyében, Huljajpole településénél az orosz erők továbbra is támadják az ukrán védelmi állásokat. 

Az ukrán védők erőfeszítéseket tesznek az ellenség semlegesítésére a térségben, naponta mintegy húsz harci összecsapás történik

– emelte ki Szirszkij.

Zelenszkij arcára fagyott a mosoly Fotó: AFP

Zelenszkij arcára fagyott a mosoly

Moszkva és Washington között óvatos közeledés körvonalazódik, ami az ukrán vezetés számára egyre kellemetlenebb. A Kreml szerint a párbeszéd már elindult, de az ukrajnai konfliktus kulcskérdéseiben – különösen a területi vitákban – továbbra sincs előrelépés. A háttérben zajló egyeztetések látványosan szűkíthetik Zelenszkij mozgásterét. Peszkov közölte, hogy 

Oroszország továbbra is kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és arra számít, hogy az ukrajnai rendezéséről szóló tárgyalások újabb fordulóját meg fogják tartani, amint azt a körülmények megengedik.

Ukrajna bajban: egyre kevesebb ország fizeti a fegyvereket

Aljona Getmancsuk, Ukrajna NATO-nagykövete szerint jelenleg csak néhány ország viseli a fegyverbeszerzések költségeinek döntő részét, és a közelmúltban az Egyesült Királyság volt az egyetlen új csatlakozó. Hozzátette: egyre nehezebb ugyanazokat az államokat újra és újra támogatásra kérni. A finanszírozási nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy az orosz invázió már az ötödik évébe lépett, miközben a béketárgyalások elakadtak. 

Emellett Magyarország blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelének folyósítását, az ukrán parlamenten belüli politikai vita pedig késleltetheti a Nemzetközi Valutaalap kifizetéseit is

– írja a The Japan Times.

Ukrajna bajban: egyre kevesebb ország fizeti a fegyvereket Fotó: AFP

A frontvonalon élők helyzete a legrosszabb

A frontvonalhoz közeli térségekben élők helyzete tovább romlik: a lakosság több mint 70 százaléka tartós pszichés terhelés alatt áll, miközben a gazdasági nehézségek is fokozódnak. A háztartások jelentős része nem képes fedezni alapvető szükségleteit, és sokan kénytelenek visszatérni veszélyes területekre, mert nem tudják megfizetni a biztonságosabb régiókban az életet.

Mindeközben a humanitárius támogatások mértéke jelentősen visszaesett. 

Míg 2022-ben a szükséges források 88 százaléka rendelkezésre állt, addig 2025-re ez az arány 56 százalékra csökkent. Ez azt jelenti, hogy számos létfontosságú segélyprogram leállásra kényszerült, miközben az igények tovább növekednek.

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete Fotó: AFP

Egyre több a civil áldozat

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy 

a legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, 

miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt. A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet, amely hosszú távon is meghatározhatja a térség stabilitását. Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat, de Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását. 

Borítókép: Kiégett autók roncsai orosz támadás után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu