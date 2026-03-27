Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 27.

A moszkvai védelmi minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint egy távirányítású motorcsónakokat összeszerelő műhelyt, pilóta nélküli repülőgépek irányításának és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, 18 páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott amerikai 155 milliméteres löveget, hat irányított légibombát, továbbá 439 repülőgép típusú drónt. Íme az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményei.
Az orosz hadsereg elfoglalta a harkivi Sevjakivkát
– Elfoglalta a Harkiv megyei Sevjakivka települést az orosz hadsereg – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Új Moszkva területén található Kljonovo községben egy civil megsebesült.
A Brjanszk megyei Zjornovo településen egy nő életét vesztette.
Tízre emelkedett az Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot ért orosz dróncsapás civil sebesültjeinek száma – közölte Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója csütörtökön a Telegramon. A tisztségviselő hozzátette, hogy a Sahíd drónnal reggel végrehajtott orosz támadás következtében tűz keletkezett egy étterem pincéjében.
A szomszédos lakóépületekben betörtek az ablakok, és több autó is megrongálódott.
Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere közölte, hogy az ellenség a város központját támadta, több lakóépület és egy gimnázium is megrongálódott.
Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy kilenc ember sebesült meg az orosz agresszió következtében. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy a délkeleti Zaporizzsja megyében, Huljajpole településénél az orosz erők továbbra is támadják az ukrán védelmi állásokat.
Az ukrán védők erőfeszítéseket tesznek az ellenség semlegesítésére a térségben, naponta mintegy húsz harci összecsapás történik
– emelte ki Szirszkij.
