Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 27.

A moszkvai védelmi minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint egy távirányítású motorcsónakokat összeszerelő műhelyt, pilóta nélküli repülőgépek irányításának és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, 18 páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott amerikai 155 milliméteres löveget, hat irányított légibombát, továbbá 439 repülőgép típusú drónt. Íme az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményei.

Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit Fotó: AFP

Az orosz hadsereg elfoglalta a harkivi Sevjakivkát

– Elfoglalta a Harkiv megyei Sevjakivka települést az orosz hadsereg – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Új Moszkva területén található Kljonovo községben egy civil megsebesült.

A Brjanszk megyei Zjornovo településen egy nő életét vesztette.

Tízre emelkedett az Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot ért orosz dróncsapás civil sebesültjeinek száma – közölte Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója csütörtökön a Telegramon. A tisztségviselő hozzátette, hogy a Sahíd drónnal reggel végrehajtott orosz támadás következtében tűz keletkezett egy étterem pincéjében.

A szomszédos lakóépületekben betörtek az ablakok, és több autó is megrongálódott.

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere közölte, hogy az ellenség a város központját támadta, több lakóépület és egy gimnázium is megrongálódott.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy kilenc ember sebesült meg az orosz agresszió következtében. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy a délkeleti Zaporizzsja megyében, Huljajpole településénél az orosz erők továbbra is támadják az ukrán védelmi állásokat.

Az ukrán védők erőfeszítéseket tesznek az ellenség semlegesítésére a térségben, naponta mintegy húsz harci összecsapás történik

– emelte ki Szirszkij.