New York után Párizsban is új korszak jöhet a városházán – bevándorlók gyermeke az esélyesek között

Rachida Dati marokkói és algériai bevándorló szülők gyermeke, tíz testvérével szerény körülmények közt nőtt fel egy szegénynegyedben. Számára a párizsi polgármesteri poszt megszerzése pályafutása csúcspontját jelentené. A párizsi önkormányzati választásokat március 15-én és 22-én tartják. Dati célja, hogy véget vessen a fővárosban immár negyed évszázada tartó baloldali dominanciának – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Rachida Dati véget akar vetni a 25 éve tartó baloldali polgármester-uralomnak Párizsban Fotó: AFP

Rachida Dati bevándorlók gyermeke

A Köztársaságiak párt politikusa a felmérések szerint fej fej mellett halad szocialista riválisával, Emmanuel Grégoire-rel. Kampányában elsősorban azokat a párizsi választókat próbálja megszólítani, akik lezárnák a baloldal több mint huszonöt éve tartó uralmát. Dati programja érezhető irányváltást ígér a francia fővárosban. Több helyi rendőr alkalmazását helyezte kilátásba, és megszüntetné Anne Hidalgo jelenlegi polgármester autóforgalmat korlátozó intézkedéseit.

A lakhatási válság kezelésében nagyobb szerepet adna a magánszektornak is.

A politikus harcias stílusáról ismert. Egy közösségi médiában közzétett videóban például egy edzőteremből üzent, és úgy fogalmazott: tervei megvalósítása egy bokszmeccshez hasonlít. Mint mondta, kitartásra és elszántságra van szükség, és azt is el kell viselni, ha közben ütéseket kap az ember. Egy esetleges győzelem lendületet adhatna a Köztársaságiak pártnak a jövő évi francia elnökválasztás előtt is. Jelenleg a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés számít az egyik legerősebb kihívónak.