New York után Párizsban is új korszak jöhet a városházán – bevándorlók gyermeke az esélyesek között

A nyugati nagyvárosok politikáját mindinkább a bevándorlás és az abból kinövő új társadalmi viszonyok formálják – New Yorkban például nemrég egy muszlim politikus került a város élére. Rachida Dati, aki marokkói és algériai bevándorló szülők gyermeke, jó eséllyel indul a párizsi polgármesteri posztért az önkormányzati választáson. A konzervatív politikus a szocialista Emmanuel Grégoire-rel néz szembe, a felmérések pedig szoros küzdelmet jeleznek. A választások első fordulóját vasárnap tartják.

Sebők Barbara
2026. 03. 15. 2:00
Rachida Dati marokkói és algériai bevándorló szülők gyermeke, tíz testvérével szerény körülmények közt nőtt fel egy szegénynegyedben. Számára a párizsi polgármesteri poszt megszerzése pályafutása csúcspontját jelentené. A párizsi önkormányzati választásokat március 15-én és 22-én tartják. Dati célja, hogy véget vessen a fővárosban immár negyed évszázada tartó baloldali dominanciának – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Rachida Dati bevándorlók gyermeke 

A Köztársaságiak párt politikusa a felmérések szerint fej fej mellett halad szocialista riválisával, Emmanuel Grégoire-rel. Kampányában elsősorban azokat a párizsi választókat próbálja megszólítani, akik lezárnák a baloldal több mint huszonöt éve tartó uralmát. Dati programja érezhető irányváltást ígér a francia fővárosban. Több helyi rendőr alkalmazását helyezte kilátásba, és megszüntetné Anne Hidalgo jelenlegi polgármester autóforgalmat korlátozó intézkedéseit. 

A lakhatási válság kezelésében nagyobb szerepet adna a magánszektornak is.

A politikus harcias stílusáról ismert. Egy közösségi médiában közzétett videóban például egy edzőteremből üzent, és úgy fogalmazott: tervei megvalósítása egy bokszmeccshez hasonlít. Mint mondta, kitartásra és elszántságra van szükség, és azt is el kell viselni, ha közben ütéseket kap az ember. Egy esetleges győzelem lendületet adhatna a Köztársaságiak pártnak a jövő évi francia elnökválasztás előtt is. Jelenleg a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés számít az egyik legerősebb kihívónak.

A felmérések szerint akár öt jelölt is átlépheti az első fordulóban szükséges tízszázalékos küszöböt, ami azt jelenti, hogy a második fordulóban is több induló maradhat versenyben. Rachida Dati és Emmanuel Grégoire mellett Pierre-Yves Bournazel, a jobbközép Horizontok párt jelöltje, Sophia Chikirou az Engedetlen Franciaország radikális baloldali képviselője, valamint Sarah Knafo, az Európai Parlament jobboldali képviselője is esélyes lehet. Ez a helyzet komoly kihívást jelent a konzervatív politikus számára. 

A politikust korábban több kijelentése miatt is támadások érték. 

A bulvársajtó is rendszeresen foglalkozik vele: szóba kerültek már az első gyermekének apaságával kapcsolatos találgatások, illetve fényűző életmódja is. Jelenleg korrupcióellenes vizsgálat is folyik ellene. A gyanú szerint egy mintegy 420 ezer euró értékű ékszergyűjteményt nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. Dati minden vádat visszautasít.

Kritikusai szerint a politikus azért csatlakozott Macron kormányához, hogy növelje saját ismertségét és megszerezze az elnök támogatását a párizsi polgármesteri kampányban. 

Dati ezt tagadja, bár többször utalt arra, hogy Macron támogatását élvezi.

A választás kimenetele attól függ, hogy Dati meg tudja-e győzni a választókat arról: valóban az ő érdekeikért küzd a francia főváros vezetéséért folytatott versenyben, amelyet „élete harcának” nevez.

A Koránra esküdött fel New York új polgármestere

Mint arról beszámoltunk, Zohran Mamdani, New York város új polgármestereként, két Koránra tette kezét, amikor hivatali esküt tett. A muszlim polgármestert Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra. New York egyik neves rabbija, Elliot Cosgrove kemény szavakkal bírálta a megválasztott polgármestert. A rabbi szerint a polgármester veszélyt jelent a zsidó közösségre. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
