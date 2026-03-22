„A rasszizmus nem múltbéli ereklye, hanem élő struktúra” – jelentette ki Michaela Moua szombaton Amszterdamban egy, a témában rendezett tanácskozáson.
Uniós koordinátor: A rasszizmus továbbra is mélyen jelen van Európában
A rasszizmus továbbra is mélyen be van ágyazódva szerte Európában, és az intézményeknek szembe kellene nézniük gyarmati örökségükkel – mondta az Európai Unió rasszizmusellenes koordinátora.
Elmondta: az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének adatai szerint az unióban élő afrikai származású emberek csaknem fele számolt be arról, hogy érte hátrányos megkülönböztetés, és sokan a munkaerőpiacon is akadályokba ütköznek felsőfokú végzettségük ellenére. A koordinátor hangsúlyozta, hogy a demokrácia szempontjából kulcsfontosságú lenne a mélyen gyökerező egyenlőtlenségek felszámolása.
Kiemelte: „nagyon fontos lenne az egyenlőséggel kapcsolatos adatok hatékonyabb gyűjtése”, mivel a tagállamok között jelentős eltérések vannak abban, miként kezelik az etnikai adatgyűjtést.
Michaela Moua arról is beszélt, hogy az EU januárban elfogadott új rasszizmusellenes stratégiája a meglévő jogszabályok alkalmazásának megerősítését, a nemzeti akciótervek támogatását, valamint a közigazgatásban jelen lévő rasszizmus kezelését célozza.
