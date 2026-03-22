rasszizmusEurópaEurópai Unió

Uniós koordinátor: A rasszizmus továbbra is mélyen jelen van Európában

A rasszizmus továbbra is mélyen be van ágyazódva szerte Európában, és az intézményeknek szembe kellene nézniük gyarmati örökségükkel – mondta az Európai Unió rasszizmusellenes koordinátora.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 4:00
Emberek az utcán Bécsben (Fotó: AFP)
„A rasszizmus nem múltbéli ereklye, hanem élő struktúra” – jelentette ki Michaela Moua szombaton Amszterdamban egy, a témában rendezett tanácskozáson.

Michaela Moua, az Európai Unió rasszizmusellenes koordinátora
Michaela Moua, az Európai Unió rasszizmusellenes koordinátora Fotó: commission.europa.eu

Elmondta: az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének adatai szerint az unióban élő afrikai származású emberek csaknem fele számolt be arról, hogy érte hátrányos megkülönböztetés, és sokan a munkaerőpiacon is akadályokba ütköznek felsőfokú végzettségük ellenére. A koordinátor hangsúlyozta, hogy a demokrácia szempontjából kulcsfontosságú lenne a mélyen gyökerező egyenlőtlenségek felszámolása.

Kiemelte: „nagyon fontos lenne az egyenlőséggel kapcsolatos adatok hatékonyabb gyűjtése”, mivel a tagállamok között jelentős eltérések vannak abban, miként kezelik az etnikai adatgyűjtést.

Michaela Moua arról is beszélt, hogy az EU januárban elfogadott új rasszizmusellenes stratégiája a meglévő jogszabályok alkalmazásának megerősítését, a nemzeti akciótervek támogatását, valamint a közigazgatásban jelen lévő rasszizmus kezelését célozza.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
