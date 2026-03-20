Izraelre lecsapott a FIFA, Magyarországon is lehet következménye a szankcióknak

A háború miatt sokan Izrael teljes kizárását követelik a FIFA-tól és az UEFA-tól, de erről továbbra sincs szó, Izrael is készülhet az őszi Nemzetek Ligája-meccsekre – a közelmúlt alapján Magyarország lehet azoknak a mérkőzéseknek a helyszíne, amelyeknek Izrael a pályaválasztója. Ugyanakkor a FIFA most lecsapott az országra, a palesztin szövetség 2024 májusában benyújtott panaszainak vizsgálata ért véget. A zsidó állam szövetsége súlyos pénzbüntetést kapott.
A 150 ezer svájci frank nagyjából 64 millió forintnak megfelelő összeg, ennek a harmadát az izraeli szövetségnek diszkriminációellenes akciótervre kell fordítania.
Miért büntette meg Izraelt a FIFA?
Az indoklás alapján a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) rasszista abúzus, diszkrimináció és egyéb sértő magatartás miatt marasztalta el az izraelieket. A pénzbüntetésen túl három hazai meccsre előre egyeztetett, diszkriminációellenes molinó kifeszítésére kötelezte a FIFA az izraeli szövetséget.
