Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

Izraelre lecsapott a FIFA, Magyarországon is lehet következménye a szankcióknak

Súlyos pénzbüntetést szabott ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Izraelre. A palesztin szövetség 2024 májusában benyújtott panasza után most ért véget a FIFA vizsgálata. Izrael szövetségének 150 ezer svájci frankot kell fizetnie rasszizmus és egyéb szabálysértések miatt, s következő három „hazai” meccsén diszkriminációellenes molinót is ki kell helyeznie. Izrael a közel-keleti háborús helyzet miatt jó eséllyel Magyarországon vívhatja ezeket a találkozóit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 10:52
Izrael és Olaszország vb-selejtezője Debrecenben: a FIFA továbbra is engedi játszani az izraeli válogatottat Fotó: NurPhoto via AFP/Giacomo Cosua
A háború miatt sokan Izrael teljes kizárását követelik a FIFA-tól és az UEFA-tól, de erről továbbra sincs szó, Izrael is készülhet az őszi Nemzetek Ligája-meccsekre – a közelmúlt alapján Magyarország lehet azoknak a mérkőzéseknek a helyszíne, amelyeknek Izrael a pályaválasztója. Ugyanakkor a FIFA most lecsapott az országra, a palesztin szövetség 2024 májusában benyújtott panaszainak vizsgálata ért véget. A zsidó állam szövetsége súlyos pénzbüntetést kapott.

A FIFA büntetése ellenére Izrael válogatottja továbbra is játszhat felkészülési és tétmeccseket, ősszel Magyarország újra az izraeliek „hazai” pályája lehet. Fotó: NurPhoto via AFP/Giacomo Cosua

A 150 ezer svájci frank nagyjából 64 millió forintnak megfelelő összeg, ennek a harmadát az izraeli szövetségnek diszkriminációellenes akciótervre kell fordítania.

 

Miért büntette meg Izraelt a FIFA?

Az indoklás alapján a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) rasszista abúzus, diszkrimináció és egyéb sértő magatartás miatt marasztalta el az izraelieket. A pénzbüntetésen túl három hazai meccsre előre egyeztetett, diszkriminációellenes molinó kifeszítésére kötelezte a FIFA az izraeli szövetséget.

Jó eséllyel ezeknek a hazai meccseknek, Izrael három őszi Nemzetek Ligája-találkozójának a helyszíne valójában Magyarország lehet a közelmúltból kiindulva, így hazánkban jelenhet meg a molinó is.

 

Izrael és Palesztina sem lehet boldog

Palesztinában a FIFA-szankciók ellenére sem lehetnek boldogok. Izrael teljes kizárása, úgy tűnik, továbbra sincs napirenden, ráadásul a FIFA a palesztinok panasza ellenére amiatt nem büntette meg Izraelt, hogy engedi ciszjordániai klubok részvételét is az izraeli versenyrendszerben.

Palesztina válogatottja nem tud pályára lépni a márciusi válogatottszünetben, Izrael viszont a magyar válogatott ellen is készülő Georgia otthonában vív felkészülési meccset a jövő héten.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
