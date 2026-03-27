Rétvári Bence: Ha az EU nem lép fel határozottan, újabb migrációs hullám indulhat el Európa felé

A konferencián Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta: „amit 2015 óta látunk, csak az előszele annak, ami ezután jöhet”.

A képviselő adatokon és példákon keresztül mutatta be az illegális bevándorlás okozta nyugat-európai helyzetet. Elmondta, Brüsszelben csak tavaly 101 lövöldözést regisztráltak. Március 23-án katonákat vezényeltek Brüsszel és Antwerpen utcáira, hogy megvédjék az ott élő zsidó közösségeket. Svédországban 2025 elején több mint 30 robbantásos merényletet követtek el. Franciaországban bár több iszlamista terroristát is elítéltek, ezeket a bűnözőket pár év után elengedik – sorolta.

„Ennek ellenére a brüsszeli politikai fősodor nem akarja belső erőforrásokkal kezelni sem a demográfiai, sem a munkaerőpiaci bajokat, hanem a migrációban látják a megoldást”– mondta Dömötör Csaba, aki kitért arra is, hogy a migrációs paktum hajtómotorja a Tisza Pártot tagjai között tudható Európai Néppárt.

Az európai parlamenti képviselő mindezek fényében azt mondta: „ki kell tartanunk az álláspontunk mellett, a fizikai és a jogi határzár mellett”.

Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, akinek a konferencián mutatták be A migráció geostratégiája című kötetét, a közép-ázsiai, valamint az afrikai helyzet kapcsán az ENSZ adatait idézte. Ezek azt mutatják, hogy Afganisztán, Pakisztán, Irak, Szíria lakossága robbanásszerűen nőtt 1950-től kezdve, de ugyanilyen folyamatok figyelhetők meg a szubszaharai térségben.

„Ezekben a társadalmakban a mediánéletkor húsz év alatt van”– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az említett régiók népessége tovább fog növekedni évente 49 millió fővel, ami megfelel Spanyolország jelenlegi lakosságszámának. Mindezzel szemben az európai társadalom öregszik, a termékenységi ráta alacsony.

Kiemelte, a magyar kormány álláspontja a migrációt tekintve a statisztikán alapult, és első ránézésre tudta, hogy ez nem egy egyszerű menekültválság: a migránshullám mögött gazdasági és politikai okok húzódnak meg.

Dezső Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy sem az oroszok, sem Kína nem fog befogadni migránsokat, ahogy India sem. Az egyetlen szelep Európa felé nyílik.