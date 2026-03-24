„Büszkén támogatom Orbán Viktort” + videó

Ismét a tengerentúlról érkezett támogató üzenet Orbán Viktor miniszterelnöknek, de ezúttal nem a politikai szférából, hanem a művészvilágból.
Támogatom a csodálatos magyar népet és egyedülálló kultúráját
– írta a közösségi médiában Rob Schneider amerikai színész, komikus, számtalan, Magyarországon is népszerű film sztárja.
Őszintén imádkozom azért, hogy Magyarország szabad, keresztény ország maradjon, ne sodródjon bele a háborúba, és ne váljon Brüsszel bábjává
– tette hozzá.
Büszkén támogatom Orbán Viktort
– zárta üzenetét Rob Schneider.
Borítókép: Rob Schneider (Fotó: Getty Images via AFP)
