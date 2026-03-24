Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

„Büszkén támogatom Orbán Viktort” + videó

Nem akárhonnan kapott támogató üzenetet a magyar kormányfő. Rob Schneider amerikai színész, komikus büszkén fejezte ki támogatását Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 16:14
Rob Schneider Fotó: Getty Images via AFP
Ismét a tengerentúlról érkezett támogató üzenet Orbán Viktor miniszterelnöknek, de ezúttal nem a politikai szférából, hanem a művészvilágból.

Rob Schneider kifejezte támogatását Orbán Viktornak. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Támogatom a csodálatos magyar népet és egyedülálló kultúráját

– írta a közösségi médiában Rob Schneider amerikai színész, komikus, számtalan, Magyarországon is népszerű film sztárja.

Őszintén imádkozom azért, hogy Magyarország szabad, keresztény ország maradjon, ne sodródjon bele a háborúba, és ne váljon Brüsszel bábjává

– tette hozzá.

Büszkén támogatom Orbán Viktort

– zárta üzenetét Rob Schneider.

 

Borítókép: Rob Schneider (Fotó: Getty Images via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

