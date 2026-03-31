Az Egyesült Államok támadást hajtott végre Iránban, az iszfaháni térségben – számolt be róla a Fox News. A hírcsatorna szerint a csapás egy jelentős lőszerraktárat ért, amely nagy mennyiségű, úgynevezett behatoló lőszert tartalmazott. A történtekről videót osztott meg Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén.
Trump videón mutatta meg: amerikai csapás érte az iráni Iszfahánt
Látványos felvételeket tett közzé Donald Trump az iráni Iszfahánt ért amerikai katonai csapásról. A videón éjszakai robbanások láthatók – a jelentések szerint egy jelentős lőszerraktár volt a célpont.
A felvételen egy éjszakai katonai akció látható, amelynek során hatalmas robbanások világítják be az eget.
A közzétett videón több egymást követő detonáció figyelhető meg, amelyek erős fényvillanásokkal és sűrű füsttel járnak, utalva a célpont jelentős robbanóanyag-készletére.
A Fox News értesülései szerint az amerikai hadsereg egy nagyszabású műveletben hajtotta végre a támadást. Egy amerikai tisztviselő a The Wall Street Journalnak azt nyilatkozta, hogy a célba vett raktár nagy mennyiségű, mintegy kétezer font behatoló lőszert tartalmazott.
Irán egyértelmű katonai fenyegetést fogalmazott meg a Hormuzi-szoros térségében: közölte, hogy rakétákkal és drónokkal lép fel minden ellenséges mozgással szemben. Az Iráni Forradalmi Gárda szerint a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes ellenőrzés alatt áll. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor súlyos megtorló lépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül gyorsan tűzszünetet elérni.
Borítókép: Az iráni média március 31-én arról számolt be, hogy az első vizsgálatok szerint a közép-iráni csapások egyes katonai létesítményeket értek, a pontos helyszínek megjelölése nélkül (Fotó: AFP)
