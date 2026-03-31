Trump videón mutatta meg: amerikai csapás érte az iráni Iszfahánt

Irán egyértelmű katonai fenyegetést fogalmazott meg a Hormuzi-szoros térségében: közölte, hogy rakétákkal és drónokkal lép fel minden ellenséges mozgással szemben. Az Iráni Forradalmi Gárda szerint a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes ellenőrzés alatt áll. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor súlyos megtorló lépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül gyorsan tűzszünetet elérni.

Borítókép: Az iráni média március 31-én arról számolt be, hogy az első vizsgálatok szerint a közép-iráni csapások egyes katonai létesítményeket értek, a pontos helyszínek megjelölése nélkül (Fotó: AFP)