Trump videón mutatta meg: amerikai csapás érte az iráni Iszfahánt

Látványos felvételeket tett közzé Donald Trump az iráni Iszfahánt ért amerikai katonai csapásról. A videón éjszakai robbanások láthatók – a jelentések szerint egy jelentős lőszerraktár volt a célpont.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 15:14
Az iráni média március 31-én arról számolt be, hogy az első vizsgálatok szerint a közép-iráni csapások egyes „katonai létesítményeket” értek, a pontos helyszínek megjelölése nélkül Fotó: AFP
Az Egyesült Államok támadást hajtott végre Iránban, az iszfaháni térségben – számolt be róla a Fox News. A hírcsatorna szerint a csapás egy jelentős lőszerraktárat ért, amely nagy mennyiségű, úgynevezett behatoló lőszert tartalmazott. A történtekről videót osztott meg Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén.

Donald Trump amerikai elnök. Fotó: Getty Images/AFP/Tasos Katopodis

A felvételen egy éjszakai katonai akció látható, amelynek során hatalmas robbanások világítják be az eget.

A közzétett videón több egymást követő detonáció figyelhető meg, amelyek erős fényvillanásokkal és sűrű füsttel járnak, utalva a célpont jelentős robbanóanyag-készletére.

A Fox News értesülései szerint az amerikai hadsereg egy nagyszabású műveletben hajtotta végre a támadást. Egy amerikai tisztviselő a The Wall Street Journalnak azt nyilatkozta, hogy a célba vett raktár nagy mennyiségű, mintegy kétezer font behatoló lőszert tartalmazott.

Irán egyértelmű katonai fenyegetést fogalmazott meg a Hormuzi-szoros térségében: közölte, hogy rakétákkal és drónokkal lép fel minden ellenséges mozgással szemben. Az Iráni Forradalmi Gárda szerint a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes ellenőrzés alatt áll. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor súlyos megtorló lépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül gyorsan tűzszünetet elérni.

 

Borítókép: Az iráni média március 31-én arról számolt be, hogy az első vizsgálatok szerint a közép-iráni csapások egyes katonai létesítményeket értek, a pontos helyszínek megjelölése nélkül (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
