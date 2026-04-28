Drámai áramszünet Spanyolországban: a felelősöket rejtély övezi

Az áramszolgáltatás teljes helyreállítása Spanyolországban csak a következő nap hajnalára, mintegy 16 órával később történt meg.

Példátlan rendszerösszeomlás Európában

A történteket az ENTSO-E – az európai villamosenergia-hálózatot felügyelő szervezet – több mint két évtized legsúlyosabb rendszerhibájaként értékelte. A szervezet szerint „példátlan eseményről” volt szó, írta a Brussels Signal.

A vizsgálatok alapján a háttérben összetett műszaki okok álltak. A végzetes percekben a spanyol villamosenergia-termelés közel 78 százaléka megújuló forrásokból származott, ezen belül a napenergia aránya megközelítette a 60 százalékot. A rendszer eközben exportált is áramot többek között Franciaország és Marokkó felé.

A kritikus pillanatban azonban mintegy 2,5 gigawattnyi termelés esett ki hirtelen. A feszültség ingadozni kezdett, az automatikus védelmi rendszerek egymás után kapcsolták le az egységeket, majd megszakadt a kapcsolat Franciaországgal. Kevesebb mint másfél perc alatt az egész ibériai villamosenergia-rendszer összeomlott.

Áramszünet: kizárt a kibertámadás

A vizsgálatok több tényező együttes hatását azonosították: feszültségingadozások, a reaktív teljesítmény szabályozásának hiányosságai, eltérő szabályozási gyakorlatok, valamint a hálózat strukturális gyengeségei.

A spanyol kormány külön jelentése kiemelte, hogy nem állt rendelkezésre elegendő dinamikus feszültségszabályozási kapacitás, és egyes erőművek indokolatlanul korán lekapcsolódtak, tovább súlyosbítva a válságot. A több száz gigabyte-nyi adatot feldolgozó vizsgálat ugyanakkor kizárta a kibertámadás lehetőségét.

Egy év után sincs felelős

A történtek ellenére máig nem született egyértelmű döntés arról, ki viseli a felelősséget. A spanyol kormány, a hálózatüzemeltető Red Eléctrica de Espana és az energiacégek egymásra mutogatnak. A rendszerirányító szerint minden előírást betartottak, és a lehető leggyorsabban helyreállították az ellátást. Az energiaszolgáltatók viszont azt állítják, hogy már órákkal korábban láthatók voltak az instabilitás jelei, és hibás döntések vezettek a katasztrófához.

Pedro Sánchez miniszterelnök a történtek után óvatosságra intett, és igyekezett mérsékelni a megújuló energiaforrások szerepéről szóló vitát.

A spanyol versenyhatóság több mint harminc eljárást indított, ám egy év alatt sem született jogerős döntés.