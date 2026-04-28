Drámai áramszünet Spanyolországban: a felelősöket rejtély övezi

Egy év telt el Európa elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb áramszünete óta, ám a felelősség kérdése továbbra is tisztázatlan. 2025. április 28-án Spanyolország és Portugália villamosenergia-rendszere szinte egyszerre omlott össze, 47 millió embert hagyva áram nélkül.

Forrás: Brussels Signal2026. 04. 28. 12:50
Az egy évvel ezelőtti áramszünet megbénította az Ibériai-félszigetet Forrás: AFP
Az áramszolgáltatás teljes helyreállítása Spanyolországban csak a következő nap hajnalára, mintegy 16 órával később történt meg.

Példátlan rendszerösszeomlás Európában

A történteket az ENTSO-E – az európai villamosenergia-hálózatot felügyelő szervezet – több mint két évtized legsúlyosabb rendszerhibájaként értékelte. A szervezet szerint „példátlan eseményről” volt szó, írta a Brussels Signal.

A vizsgálatok alapján a háttérben összetett műszaki okok álltak. A végzetes percekben a spanyol villamosenergia-termelés közel 78 százaléka megújuló forrásokból származott, ezen belül a napenergia aránya megközelítette a 60 százalékot. A rendszer eközben exportált is áramot többek között Franciaország és Marokkó felé.

A kritikus pillanatban azonban mintegy 2,5 gigawattnyi termelés esett ki hirtelen. A feszültség ingadozni kezdett, az automatikus védelmi rendszerek egymás után kapcsolták le az egységeket, majd megszakadt a kapcsolat Franciaországgal. Kevesebb mint másfél perc alatt az egész ibériai villamosenergia-rendszer összeomlott.

Áramszünet: kizárt a kibertámadás

A vizsgálatok több tényező együttes hatását azonosították: feszültségingadozások, a reaktív teljesítmény szabályozásának hiányosságai, eltérő szabályozási gyakorlatok, valamint a hálózat strukturális gyengeségei.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (Fotó: AFP)

A spanyol kormány külön jelentése kiemelte, hogy nem állt rendelkezésre elegendő dinamikus feszültségszabályozási kapacitás, és egyes erőművek indokolatlanul korán lekapcsolódtak, tovább súlyosbítva a válságot. A több száz gigabyte-nyi adatot feldolgozó vizsgálat ugyanakkor kizárta a kibertámadás lehetőségét.

Egy év után sincs felelős

A történtek ellenére máig nem született egyértelmű döntés arról, ki viseli a felelősséget. A spanyol kormány, a hálózatüzemeltető Red Eléctrica de Espana és az energiacégek egymásra mutogatnak. A rendszerirányító szerint minden előírást betartottak, és a lehető leggyorsabban helyreállították az ellátást. Az energiaszolgáltatók viszont azt állítják, hogy már órákkal korábban láthatók voltak az instabilitás jelei, és hibás döntések vezettek a katasztrófához.

Pedro Sánchez miniszterelnök a történtek után óvatosságra intett, és igyekezett mérsékelni a megújuló energiaforrások szerepéről szóló vitát. 

A spanyol versenyhatóság több mint harminc eljárást indított, ám egy év alatt sem született jogerős döntés.

Prime Minister of Spain Pedro Sanchez Perez-Castejon speaks to journalists as he arrives prior to the European summit meeting in Brussels, Belgium, on March 19, 2026. The summit will address the military escalation in the Middle East and the situation in Iran, including its consequences on the European Union in terms of energy prices and energy security. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök újságírókkal beszélget Brüsszelben (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Brüsszeli tanulságok és elmaradó reformok

A történtek nemcsak Spanyolországban, hanem európai szinten is komoly kérdéseket vetettek fel. Az ENTSO-E jelentése szerint az áramszünet rávilágított egy alapvető problémára: a megújuló energiaforrások gyors térnyerését nem követte megfelelő mértékű hálózatfejlesztés és szabályozási felkészültség.

Miközben Portugália gyorsan reagált, és jelentős hálózatfejlesztési beruházásokat indított, Spanyolországban a szükséges jogszabályi változtatások elakadtak. A kormány által beterjesztett reformcsomagot a parlament nem fogadta el, így a rendszer átalakítása késlekedik.

Közben európai szinten is megkezdődtek bizonyos fejlesztések, például egy új, tenger alatti összeköttetés kiépítése Franciaország felé, amely csökkentheti az Ibériai-félsziget elszigeteltségét. Ezek a projektek azonban évekig tartanak.

Nyitott kérdések egy év után

Az áramszünet évfordulója arra emlékeztet, milyen gyorsan megbénulhat egy modern társadalom. A legfontosabb kérdések azonban továbbra is nyitva maradtak: ki a felelős, elegendőek-e a tervezett reformok, és képes-e Európa biztonságosan kezelni az energiarendszer átalakulását? Az biztos, hogy a 2025-ös ibériai áramszünet nem csupán egy technikai hiba volt, hanem figyelmeztetés is: az energiapolitikai célok és a valós műszaki felkészültség közötti szakadék súlyos következményekkel járhat.

Borítókép: Az egy évvel ezelőtti áramszünet megbénította az Ibériai-félszigetet (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
