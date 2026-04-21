Háborúra készül Európa: Belgiumban vészhelyzeti csomag összeállítására buzdítják a lakosságot

Belgium felkészül

A kampány hátterében a romló nemzetközi biztonsági helyzet és a gyakoribbá váló természeti katasztrófák állnak. A hatóságok szerint a válsághelyzetek „bárhol és bármikor” kialakulhatnak, ezért fontos, hogy ne csak az állami szervek, hanem az állampolgárok is felkészültek legyenek.

Természetesen nincs ok a pánikra, de sosem árt felkészülni – hangsúlyozta a belga belügyminiszter.

Bernard Quintin kiemelte: nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészülésről. Mint fogalmazott, Európában is egyre inkább érzékelhető, hogy a világ megváltozott az elmúlt évtizedekhez képest, amit a közel-keleti és ukrajnai konfliktusok, valamint a szélsőséges időjárási események is alátámasztanak.

Bernard Quintin belga belügyminiszter (Fotó: BELGA/AFP/Benoit Doppagne)

A program egyik kiemelt eleme, hogy a lakosság gyorsan és megbízható forrásból tudjon tájékozódni veszélyhelyzetben. Ebben kulcsszerepet kap a BE-Alert rendszer, amelyen keresztül a hatóságok közvetlenül értesíthetik az érintetteket.

A válságközpont szerint különösen fontos a hiteles információk követése, mivel krízishelyzetekben gyorsan terjedhetnek álhírek, amelyek tovább nehezíthetik a védekezést.