Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Háborúra készül Európa: Belgiumban vészhelyzeti csomag összeállítására buzdítják a lakosságot

A megváltozott biztonsági környezetre hivatkozva új kampányt indított a Belga Nemzeti Válságközpont, amelyben arra ösztönzik az állampolgárokat, hogy készüljenek fel az esetleges krízishelyzetekre, és állítsanak össze legalább 72 órára elegendő vészcsomagot.

Magyar Nemzet
Forrás: VRT2026. 04. 21. 13:36
Illusztráció Bunker egy épület alagsorában Fotó: Wang Yukun Forrás: Getty Images/AFP
A „Legyünk együtt felkészültek!” mottóval meghirdetett kezdeményezés szerint minden háztartásban célszerű tartani alapvető eszközöket és készleteket: többek között három napra elegendő élelmiszert és ivóvizet, zseblámpát, valamint elemes rádiót. A cél, hogy a lakosság önállóan is képes legyen átvészelni egy váratlan helyzet első időszakát, írja a VRT.

A vészcsomag többek között három napra elegendő vizet és a legszükségesebb gyógyszereket tartalmazza (Fotó: Képernyőkép)

A kampány hátterében a romló nemzetközi biztonsági helyzet és a gyakoribbá váló természeti katasztrófák állnak. A hatóságok szerint a válsághelyzetek „bárhol és bármikor” kialakulhatnak, ezért fontos, hogy ne csak az állami szervek, hanem az állampolgárok is felkészültek legyenek.

Természetesen nincs ok a pánikra, de sosem árt felkészülni – hangsúlyozta a belga belügyminiszter.

Bernard Quintin kiemelte: nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészülésről. Mint fogalmazott, Európában is egyre inkább érzékelhető, hogy a világ megváltozott az elmúlt évtizedekhez képest, amit a közel-keleti és ukrajnai konfliktusok, valamint a szélsőséges időjárási események is alátámasztanak.

Minister of Interior Bernard Quintin pictured during a plenary session of the Chamber at the federal parliament, in Brussels, Thursday 26 February 2026. Today a special law amending the special law on the Constitutional Court with regard to the nomination of candidates and the conditions for appointment of judges of the Constitutional Court will be discussed. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE (Photo by BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP)
Bernard Quintin belga belügyminiszter (Fotó: BELGA/AFP/Benoit Doppagne)

A program egyik kiemelt eleme, hogy a lakosság gyorsan és megbízható forrásból tudjon tájékozódni veszélyhelyzetben. Ebben kulcsszerepet kap a BE-Alert rendszer, amelyen keresztül a hatóságok közvetlenül értesíthetik az érintetteket.

A válságközpont szerint különösen fontos a hiteles információk követése, mivel krízishelyzetekben gyorsan terjedhetnek álhírek, amelyek tovább nehezíthetik a védekezést.

Borítókép: Illusztráció. Bunker egy épület alagsorában (Fotó: Getty Images/AFP/Wang Yukun)

