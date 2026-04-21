A „Legyünk együtt felkészültek!” mottóval meghirdetett kezdeményezés szerint minden háztartásban célszerű tartani alapvető eszközöket és készleteket: többek között három napra elegendő élelmiszert és ivóvizet, zseblámpát, valamint elemes rádiót. A cél, hogy a lakosság önállóan is képes legyen átvészelni egy váratlan helyzet első időszakát, írja a VRT.
Háborúra készül Európa: Belgiumban vészhelyzeti csomag összeállítására buzdítják a lakosságot
A megváltozott biztonsági környezetre hivatkozva új kampányt indított a Belga Nemzeti Válságközpont, amelyben arra ösztönzik az állampolgárokat, hogy készüljenek fel az esetleges krízishelyzetekre, és állítsanak össze legalább 72 órára elegendő vészcsomagot.
Belgium felkészül
A kampány hátterében a romló nemzetközi biztonsági helyzet és a gyakoribbá váló természeti katasztrófák állnak. A hatóságok szerint a válsághelyzetek „bárhol és bármikor” kialakulhatnak, ezért fontos, hogy ne csak az állami szervek, hanem az állampolgárok is felkészültek legyenek.
Természetesen nincs ok a pánikra, de sosem árt felkészülni – hangsúlyozta a belga belügyminiszter.
Bernard Quintin kiemelte: nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészülésről. Mint fogalmazott, Európában is egyre inkább érzékelhető, hogy a világ megváltozott az elmúlt évtizedekhez képest, amit a közel-keleti és ukrajnai konfliktusok, valamint a szélsőséges időjárási események is alátámasztanak.
A program egyik kiemelt eleme, hogy a lakosság gyorsan és megbízható forrásból tudjon tájékozódni veszélyhelyzetben. Ebben kulcsszerepet kap a BE-Alert rendszer, amelyen keresztül a hatóságok közvetlenül értesíthetik az érintetteket.
A válságközpont szerint különösen fontos a hiteles információk követése, mivel krízishelyzetekben gyorsan terjedhetnek álhírek, amelyek tovább nehezíthetik a védekezést.
Borítókép: Illusztráció. Bunker egy épület alagsorában (Fotó: Getty Images/AFP/Wang Yukun)
