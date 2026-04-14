Mike Benz: Így avatkozott be Brüsszel a választásokba

Mike Benz szerint az Európai Unió célja Orbán Viktor leváltása volt, miközben olyan helyzet alakult ki, amelyben a demokratikusan megválasztott kormány nem rendelkezhetett pontos információkkal az Orbán-ellenes NGO-khoz vagy közvetetten politikai kampányokhoz juttatott forrásokról. Ez a helyzet szerinte súlyos átláthatósági kérdéseket vet fel.

Értelmezése szerint mindez egy szélesebb politikai cél része, amely Brüsszel ukrajnai terveihez kapcsolódik.

Ennek keretében felmerült az Európai Unió szerkezetének átalakítása is, egy kétpólusú modell irányába.

Ez lehetővé tenné, hogy Magyarország egy külső, alacsonyabb státuszú rétegbe kerüljön abban az esetben, ha a választási folyamatok nem a kívánt eredményt hozzák.

To recap:

1. The EU Council blocked $40 billion to Hungary because it wouldn't give NGOs control over its courts.

2. The EU Court blocked Hungary from passing a FARA law to see whether NGOs there were funded by the EU.

3. The EU Council announced it would centralize voting power… https://t.co/PY4MT55G5r — Mike Benz (@MikeBenzCyber) April 14, 2026

Mike Benz most összefoglalta, hogy szerinte miként avatkozott be Brüsszel a választásokba, és hogyan tudja zsarolni a következő kormányt:

Az Európai Unió Tanácsa 40 milliárd dollárt blokkolt Magyarország számára, mert az nem volt hajlandó az NGO-knak ellenőrzést adni a bíróságai felett.

Az Európai Unió Bírósága megakadályozta, hogy Magyarország elfogadjon egy, a Külföldi Ügynökök Regisztrációjáról szóló törvényt annak vizsgálatára, hogy az ottani NGO-k kapnak-e uniós finanszírozást.

Az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy központosítja a szavazati jogot a csatlakozási ügyekben, hogy a jövőben megakadályozza Magyarország szavazati részvételét, ha Orbán megnyeri a választást.

Az Európai Unió politikai NGO-kkal árasztotta el Magyarországot, hogy támogassák Magyar Péter kampányát Orbán Viktor hatalomból való eltávolítására, annak érdekében, hogy Magyarország igazodjon az EU álláspontjához Ukrajna csatlakozása, a tömeges bevándorlás és a woke kérdésében.

Magyar Péter győzelme esetén az EU azonnal egy 27 pontos feltételrendszert vezet be a források felszabadításához, amely többek között Ukrajna csatlakozására, a tömeges bevándorlásra, a woke kérdésére stb. vonatkozik.

Az Európai Bizottság egyik biztosa kijelentette, hogy a szavazati jogkörök központosítását akkor is végrehajtják, hogy kizárják az olyan tagállamokat, mint Magyarország.

Borítókép: Mike Benz, a Foundation for Freedom Online ügyvezető igazgatója és az amerikai külügyminisztérium volt kiberügyi munkatársa (Fotó: AFP)