Mike Benz: Így avatkozott be Brüsszel a választásokba

Mike Benz, a Foundation for Freedom Online ügyvezető igazgatója és az amerikai külügyminisztérium volt kiberügyi munkatársa szerint a brüsszeli elit kiemelt figyelmet fordított a magyarországi választásokra, és jelentős külföldi források mozgósításával próbálhatta befolyásolni a folyamatokat. Állítása szerint ezek az összegek Magyar Péter kampányát erősíthették, miközben Brüsszel és a Biden-adminisztráció a jogi környezet átalakítására is törekedett. Benz úgy véli, az intézkedések célja Orbán Viktor leváltása, valamint az uniós politikai irányvonal érvényesítése lehetett. A szakember egy több pontból álló folyamatként írta le a történteket, amely szerinte pénzügyi, jogi és intézményi lépéseken keresztül valósulhatott meg.

2026. 04. 14. 14:58
Mike Benz, a Foundation for Freedom Online ügyvezető igazgatója
Mike Benz, a Foundation for Freedom Online ügyvezető igazgatója Forrás: AFP
Mike Benz, a Foundation for Freedom Online (FFO) ügyvezető igazgatója és az amerikai külügyminisztérium volt kiberügyi munkatársa korábban arra figyelmeztetett, hogy a brüsszeli elit minden figyelme a magyarországi választásokra irányult. Állítása szerint nemcsak politikai, hanem jelentős pénzügyi erőforrások is mozgásba lendülhettek a folyamatok befolyásolása érdekében.

Így avatkozott be Brüsszel a választásokba
Így avatkozott be Brüsszel a választásokba. Fotó: AFP

Benz szerint számottevő külföldi források áramolhattak Magyarországra, amelyek célja Magyar Péter kampányának támogatása lehetett.

Az FFO ügyvezetője a kampányt mesterségesen felépítettként jellemezte, és összefüggésbe hozta azzal, hogy a Biden-adminisztráció és az Európai Unió együtt lépett fel a Külföldi Ügynökök Regisztrációjáról szóló törvény visszavonása érdekében. 

Mike Benz szerint az Európai Unió célja Orbán Viktor leváltása volt, miközben olyan helyzet alakult ki, amelyben a demokratikusan megválasztott kormány nem rendelkezhetett pontos információkkal az Orbán-ellenes NGO-khoz vagy közvetetten politikai kampányokhoz juttatott forrásokról. Ez a helyzet szerinte súlyos átláthatósági kérdéseket vet fel.

Értelmezése szerint mindez egy szélesebb politikai cél része, amely Brüsszel ukrajnai terveihez kapcsolódik.

Ennek keretében felmerült az Európai Unió szerkezetének átalakítása is, egy kétpólusú modell irányába. 

Ez lehetővé tenné, hogy Magyarország egy külső, alacsonyabb státuszú rétegbe kerüljön abban az esetben, ha a választási folyamatok nem a kívánt eredményt hozzák.

Mike Benz most összefoglalta, hogy szerinte miként avatkozott be Brüsszel a választásokba, és hogyan tudja zsarolni a következő kormányt:

  • Az Európai Unió Tanácsa 40 milliárd dollárt blokkolt Magyarország számára, mert az nem volt hajlandó az NGO-knak ellenőrzést adni a bíróságai felett.
  • Az Európai Unió Bírósága megakadályozta, hogy Magyarország elfogadjon egy, a Külföldi Ügynökök Regisztrációjáról szóló törvényt annak vizsgálatára, hogy az ottani NGO-k kapnak-e uniós finanszírozást.
  • Az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy központosítja a szavazati jogot a csatlakozási ügyekben, hogy a jövőben megakadályozza Magyarország szavazati részvételét, ha Orbán megnyeri a választást.
  • Az Európai Unió politikai NGO-kkal árasztotta el Magyarországot, hogy támogassák Magyar Péter kampányát Orbán Viktor hatalomból való eltávolítására, annak érdekében, hogy Magyarország igazodjon az EU álláspontjához Ukrajna csatlakozása, a tömeges bevándorlás és a woke kérdésében.
  • Magyar Péter győzelme esetén az EU azonnal egy 27 pontos feltételrendszert vezet be a források felszabadításához, amely többek között Ukrajna csatlakozására, a tömeges bevándorlásra, a woke kérdésére stb. vonatkozik.
  • Az Európai Bizottság egyik biztosa kijelentette, hogy a szavazati jogkörök központosítását akkor is végrehajtják, hogy kizárják az olyan tagállamokat, mint Magyarország.

Borítókép: Mike Benz, a Foundation for Freedom Online ügyvezető igazgatója és az amerikai külügyminisztérium volt kiberügyi munkatársa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu