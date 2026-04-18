Az erdélyi érdekvédelmi szervezet vezető testületének ülésén nem merült fel, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnöknek és a szövetség vezetőségének le kellene mondania, vagy hátra kellene lépnie, miután a magyarországi választásokon a Fidesz-KDNP-t támogatta, és bizalmi szavazást sem kért senki – közölte újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő.
Csoma Botond: Az erdélyi magyarságnak az az érdeke, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal
Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteken felhatalmazta Kelemen Hunor szövetségi elnököt, hogy jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten – közölte Csoma Botond sajtószóvivő a SZÁT ülése után Kolozsváron.
Hozzátette: a SZÁT egyöntetű döntést hozott, amikor Kelemen Hunor felhatalmazásáról döntött. Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget
– mondta Csoma az MTI kérdésére.
Reményének adott hangot, hogy a budapesti találkozón kiderül, hogy a győztes párt elnökének milyen elképzelései vannak az erdélyi magyarokkal való kapcsolatról. Az RMDSZ és a Tisza Párt elnökének feszültségtől sem mentes múltbéli kapcsolatáról újságírói kérdésre válaszolva közölte: Magyar Péter eddigi kijelentéseiből azt látni, hogy azt mondja: borítsunk fátylat arra, ami volt, próbáljunk a jövő felé tekinteni.
További Külföld híreink
Borítókép: Csoma Botond sajtószóvivő (Fotó: MTI)
