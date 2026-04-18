Csoma Botond: Az erdélyi magyarságnak az az érdeke, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal

Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteken felhatalmazta Kelemen Hunor szövetségi elnököt, hogy jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten – közölte Csoma Botond sajtószóvivő a SZÁT ülése után Kolozsváron.

2026. 04. 18. 4:00
Csoma Botond sajtószóvivő
Az erdélyi érdekvédelmi szervezet vezető testületének ülésén nem merült fel, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnöknek és a szövetség vezetőségének le kellene mondania, vagy hátra kellene lépnie, miután a magyarországi választásokon a Fidesz-KDNP-t támogatta, és bizalmi szavazást sem kért senki – közölte újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő.

Csoma Botond sajtószóvivő
Csoma Botond sajtószóvivő Fotó: MTI

Hozzátette: a SZÁT egyöntetű döntést hozott, amikor Kelemen Hunor felhatalmazásáról döntött. Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget

 – mondta Csoma az MTI kérdésére. 

Reményének adott hangot, hogy a budapesti találkozón kiderül, hogy a győztes párt elnökének milyen elképzelései vannak az erdélyi magyarokkal való kapcsolatról. Az RMDSZ és a Tisza Párt elnökének feszültségtől sem mentes múltbéli kapcsolatáról újságírói kérdésre válaszolva közölte: Magyar Péter eddigi kijelentéseiből azt látni, hogy azt mondja: borítsunk fátylat arra, ami volt, próbáljunk a jövő felé tekinteni.

Borítókép: Csoma Botond sajtószóvivő (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu