Egy háború nem csupán településeket pusztít el, hanem családi kötelékeket is szétzilál, és egyik napról a másikra tesz tönkre emberi sorsokat. Ukrajnában nők tömegei élnek át olyan személyes veszteségeket, amelyek nemcsak a harcok közelében, hanem attól távol is mindennapossá váltak. Testvérek sodródnak külön utakra, anyák veszítik el gyermekeiket, civilek kényszerülnek elhagyni otthonaikat – számolt be cikkében a Haon.
Debrecentől csupán néhány száz kilométerre a halál a mindennapok részévé vált
A háború szétválsztotta őket
Olga és Szása, a két testvér története jól érzékelteti a mindennapokat átszövő lelki megterhelést. Olga külföldön próbál új életet felépíteni, miközben állandó aggodalommal gondol Ukrajnában maradt testvérére.
Szása egy gyermekkel él, és nap mint nap légiriadók, robbanások, valamint áramkimaradások közepette igyekszik fenntartani a hétköznapok látszólagos rendjét.
Elmondása szerint esténként, amikor lefekszik, „mintha dobok szólnának a fejében”, ami a folyamatos félelem testi-lelki lenyomata. A kimerültség és a bizonytalanság számára állandósult állapot, miközben a jövő teljesen kiszámíthatatlanná vált. A testvérek története rávilágít arra, hogy a háború nemcsak a fronton, hanem a mindennapi életben is pusztít, különösen a mentális állapotot érintve. A fizikai távolság ellenére Olga sem tud elszakadni a helyzettől, mivel családja továbbra is veszélyben van.
Menekülés közben is a halál árnyékában éltek
Egy ukrán nő élete drámai hirtelenséggel alakult át túlélési harccá.
A korábban hétköznapi körülmények között élő civil egyik napról a másikra kényszerült arra, hogy más családokkal együtt bunkerekben és ideiglenes menedékhelyeken húzza meg magát. A folyamatos légiriadók és fegyveres támadások miatt állandó félelemben éltek, miközben a külvilággal való kapcsolatuk megszakadt.
Elmondása szerint közvetlen környezetében többen is életüket vesztették, ami mély nyomot hagyott benne. Nemcsak a túlélés jelent számára kihívást, hanem a lelki sérülések is, amelyek hosszú távon meghatározzák az életét. Úgy érzi, korábbi élete semmivé lett, jövője pedig bizonytalanná vált.
Egyetlen gyermekét kellett eltemetnie
Olga Alekszejeva, a 47 éves édesanya 2024 februárjában veszítette el 21 éves fiát, Ruszlan Maszalszkijt. A fiatal férfi mérnökként dolgozott Palo Altóban, de önként tért vissza Ukrajnába, hogy harcoljon, és Donyeck, Mikolajiv, valamint Herszon térségében szolgált.
A fiam halála után rokkantnak nyilvánítottak. Háromszor kerültem kórházba, idegösszeomlást kaptam
– mondta. Vigaszt macskájában, Phillipben talál, aki elveszített fiára emlékezteti. Azóta pszichológus által vezetett gyászfeldolgozó csoportba jár, amelyet elesett katonák anyáinak és feleségeinek szerveznek.
Borítókép: Gyászolók (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!