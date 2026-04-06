Magyarország energiaellátása célkeresztbe került. Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát. Az ellátás biztonsága mind több fronton kerül veszélybe.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot

2022 szeptemberének végén robbanások rongálták meg a Balti-tenger alatt húzódó Északi Áramlat vezetéket, a felszínen pedig nagy mennyiségben szivárgott a gáz. A vizsgálatok arra jutottak, hogy nem műszaki hiba történt, hanem előre megtervezett robbantás, nagy erejű eszközökkel.

A történtek után kezdetben Oroszországot tették felelőssé, később azonban több körülmény is ukrán érintettséget vetett fel, és olyan információk jelentek meg, amelyek Kijev szerepére utalnak.

Az orosz külügyminiszter a 2022. szeptember 26-i robbantásokat példátlan támadásként értékelte. Az akció következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 négy vezetékágából három használhatatlanná vált. Az ügy részletei továbbra sem tisztázottak, több nemzetközi vizsgálat is folyamatban van. A Der Spiegel részleteket közölt a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentéséből, amely az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán zajló per során készült.

Az iratok és a bíróság következtetései szerint az akció ukrán állami terrorizmus volt.

Az orosz elnök különmegbízottja szerint az Európai Uniónak és Nagy-Britanniának saját költségén kellene helyreállítania a vezetéket.