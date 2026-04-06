Célkeresztben az energiaellátásunk, így került nyomás alá Magyarország + videó

Ukrajna egyoldalúan leállította a gáztranzitot, később a Barátság kőolajvezetéket is elzárta, legutóbb pedig drónokkal támadták a Török Áramlatot. A szerb területen talált robbanóanyag és az oroszországi kompresszorállomás elleni dróncsapás azt jelzi, hogy ez a vezeték is kiemelt célponttá vált. Magyarország energiaellátása így tartós nyomás alá került. Orbán Viktor miniszterelnök ezt állami terrorizmusnak nevezte és kiemete, hogy Kijev ezzel a választások előtt próbálja gyengíteni hazánkat. Ukrajna célja, hogy az olajblokád után most már teljes energiablokád alá vegye Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 13:06
Magyarországnak szüksége van az orosz energiára Forrás: MTI
Magyarország energiaellátása célkeresztbe került. Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát. Az ellátás biztonsága mind több fronton kerül veszélybe.

Magyarország energiaellátása évek óta támadás alatt áll – az olajblokád után most már teljes energiablokád fenyeget (Fotó: AFP)

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot

2022 szeptemberének végén robbanások rongálták meg a Balti-tenger alatt húzódó Északi Áramlat vezetéket, a felszínen pedig nagy mennyiségben szivárgott a gáz. A vizsgálatok arra jutottak, hogy nem műszaki hiba történt, hanem előre megtervezett robbantás, nagy erejű eszközökkel.

A történtek után kezdetben Oroszországot tették felelőssé, később azonban több körülmény is ukrán érintettséget vetett fel, és olyan információk jelentek meg, amelyek Kijev szerepére utalnak.

Az orosz külügyminiszter a 2022. szeptember 26-i robbantásokat példátlan támadásként értékelte. Az akció következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 négy vezetékágából három használhatatlanná vált. Az ügy részletei továbbra sem tisztázottak, több nemzetközi vizsgálat is folyamatban van. A Der Spiegel részleteket közölt a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentéséből, amely az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán zajló per során készült. 

Az iratok és a bíróság következtetései szerint az akció ukrán állami terrorizmus volt. 

Az orosz elnök különmegbízottja szerint az Európai Uniónak és Nagy-Britanniának saját költségén kellene helyreállítania a vezetéket.

2022-ben Ukrajna lezárta azt a vezetéket, amelyen keresztül korábban kedvező árú orosz gáz érkezett Európába.

A háború kitörése után Kijev több ponton is visszafogta a tranzitot, biztonsági indokokra hivatkozva. Ez a Közép-Európába irányuló szállításokat is érintette, köztük a Magyarországra érkező mennyiségeket, amelyek addig nagyrészt ezen az útvonalon jutottak el. Magyarország emiatt a déli irányba terelte az ellátást. 

A hangsúly a Török Áramlat vezetékre került, amely Ukrajnát elkerülve biztosít földgázt.

Magyarország ezért helyezte át a hangsúlyt a Török Áramlat vezetékre, amely déli útvonalon biztosít gázt, Ukrajna megkerülésével (Fotó: AFP)

Magyarország energiaellátása célkeresztbe került

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások közvetlenül érintik Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát. Ukrajna azonban az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok energiaellátásának kockáztatását is vállalja.

  • 2024. december 30-án az ukrán hadsereg csapást próbált mérni a vezetékre az oroszországi Brjanszki régióban, Novozibkov közelében.
  • 2025 tavaszán egy dróntámadás megrongálta a vezeték brjanszki szakaszát.
  • 2025 nyarán újabb találat érte a rendszert, ezúttal a belgorodi térségben. A támadás fennakadásokat okozott a Magyarországra és Szlovákiába irányuló szállításban.
  • 2025 augusztusában következett a legsúlyosabb incidens, amely már érezhetően növelte a magyar–ukrán feszültséget.

2025 elején Kijev már jelezte, hogy a gáz után az olaj útját is elzárhatja. Erre reagálva Magyarország és Szlovákia belengette, hogy megakadályozza az orosz szankciók meghosszabbítását. A tárgyalások végén azonban Budapest biztosítékokat kapott Európai Bizottságtól és az ukrán féltől arra, hogy a vezetékeket nem éri támadás.

Működőképes a Barátság kőolajvezeték
Decemberben is támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, és január 27. óta nem szállítottak olajat Magyarországra ezen keresztül (Fotó: MTI)

Decemberben újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, majd január 27-től leállt a Magyarországra irányuló szállítás ezen az útvonalon. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna a tranzit visszatartásával politikai nyomást próbál gyakorolni. Az ukrán fél ezzel szemben azt közölte, hogy egy januári orosz támadás okozott károkat a vezeték ukrajnai szakaszán, ezért akadozik az ellátás, de a narratívájuk több ponton összeomlott.

Kijev mindeddig megtagadta azokat a kéréseket, amelyek a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára vonatkoztak.

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Az ukránok három terrorista akciót hajtottak végre, már csak egy maradt hátra, ez pedig a blokád alá vett magyar gázvezetéket kiváltó Török Áramlat

– figyelmeztetett a miniszterelnök márciusban. Orbán Viktornak igaza lett.

Orbán Viktornak igaza lett, az olajblokád után most már teljes energiablokád alá akarja venni Magyarországot Ukrajna (Fotó: MTI)

Az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomását március közepén, most pedig valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén: a szerb hatóságok nagy mennyiségű robbanóanyaggal megpakolt hátizsákokat találtak.

Az első támadással kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. Akkor kijelentette, hogy

amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben!

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

És itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett. Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként

– szögezte le Szijjártó Péter a merényletkísérlet után

Mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat

– biztosított a miniszter. Bejelentette, hogy a történtek miatt magyar katonák vonulnak ki a vezetékhez.

Ezt követően hétfő reggel Orbán Viktor Kiskundorozsmára utazott, a miniszterelnök Szijjártó Péterrel együtt személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni. 

A helyzet rendkívül súlyos 

– jelentette ki Orbán Viktor. Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez – fejtette ki a miniszterelnök. Felidézte, hogy már korábban is zárták el a Magyarországra tartó gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat. 

Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll

 – jelentette ki a kormányfő. 

Borítókép: Benzinárak egy Mol-kúton, illusztráció (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

