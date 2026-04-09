Sajtóinformációk szerint a korábban Dániában, ukrán pilóták kiképzésére használt hat repülőgép közül kettőt jelenleg Belgiumban javítanak, és a munkálatok várhatóan több mint egy évig elhúzódnak. A fennmaradó négy F–16-os nem volt repülőképes, ezért 2025 áprilisában szétszerelt állapotban szállították őket a belgiumi Sabena javítóüzembe – írja az Origo.
Megérkeztek az F–16-osok, de Zelenszkijnek nem jutott belőlük
Az NRK norvég műsorszolgáltató három névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna egyelőre egyetlen darabot sem kapott meg a Norvégia által felajánlott hat F–16-os vadászgépből, jóllehet a norvég védelmi minisztérium korábban azt ígérte, hogy 2025 végéig mindegyiket átadják.
Újságírói értesülések alapján
az üzem jelentős nehézségekkel küzd az F–16-osok karbantartási és javítási kapacitása terén. Források szerint ez az egyik fő oka annak, hogy a Norvégiából felajánlott repülőgépek eddig nem jutottak el Ukrajnába.
„A belgiumi Sabena céghez ládákban szállított négy repülőgépből egyenként körülbelül 100 alkatrész hiányzik. Ezért az összeszerelésük hosszú időt vesz igénybe” – mondta az ukrán légierő egyik tanácsadója az NRK-nak.
Az újságíróknak nyilatkozva Tore Sandvik védelmi miniszter megerősítette, hogy a repülőgépek továbbra is Belgiumban találhatók. Közlése szerint a tulajdonjoguk 2024-ben és 2025-ben Ukrajnára szállt át.
A miniszter arról is beszélt, hogy a legjobb állapotú F–16-osokat, amelyek Norvégia rendelkezésére álltak a típus kivonásakor, nem Ukrajnába, hanem Romániába irányították.
„A 32 csúcskategóriás repülőgépet, valamint a műhelyfelszereléseket és az alkatrészeket ezután Romániának adták el, hogy támogassák a szövetséges országot a NATO dél-európai megerősítésében” – mondta Sandvik.
Hozzátette: végül úgy döntöttek, hogy a gyengébb állapotú repülőgépeket ajánlják fel Ukrajnának.
„Köztudott volt, hogy a repülőgépek gondos előkészítést igényelnek. A kormány ennek ellenére úgy döntött, hogy adományozza őket, mivel ezt jobb megoldásnak tartotta, mint ha egyáltalán nem adományoznák” – magyarázta.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/ EPA)
