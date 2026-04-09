Megérkeztek az F–16-osok, de Zelenszkijnek nem jutott belőlük

Az NRK norvég műsorszolgáltató három névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna egyelőre egyetlen darabot sem kapott meg a Norvégia által felajánlott hat F–16-os vadászgépből, jóllehet a norvég védelmi minisztérium korábban azt ígérte, hogy 2025 végéig mindegyiket átadják.

2026. 04. 09. 17:07
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/ EPA)
Sajtóinformációk szerint a korábban Dániában, ukrán pilóták kiképzésére használt hat repülőgép közül kettőt jelenleg Belgiumban javítanak, és a munkálatok várhatóan több mint egy évig elhúzódnak. A fennmaradó négy F–16-os nem volt repülőképes, ezért 2025 áprilisában szétszerelt állapotban szállították őket a belgiumi Sabena javítóüzembe – írja az Origo.

A norvég védelmi minisztérium azt ígérte, hogy 2025 végéig F–16-os vadászgépeiket leszállítják Ukrajnának (Fotó: AFP)

Újságírói értesülések alapján 

az üzem jelentős nehézségekkel küzd az F–16-osok karbantartási és javítási kapacitása terén. Források szerint ez az egyik fő oka annak, hogy a Norvégiából felajánlott repülőgépek eddig nem jutottak el Ukrajnába.

„A belgiumi Sabena céghez ládákban szállított négy repülőgépből egyenként körülbelül 100 alkatrész hiányzik. Ezért az összeszerelésük hosszú időt vesz igénybe” – mondta az ukrán légierő egyik tanácsadója az NRK-nak.

Az újságíróknak nyilatkozva Tore Sandvik védelmi miniszter megerősítette, hogy a repülőgépek továbbra is Belgiumban találhatók. Közlése szerint a tulajdonjoguk 2024-ben és 2025-ben Ukrajnára szállt át.

A miniszter arról is beszélt, hogy a legjobb állapotú F–16-osokat, amelyek Norvégia rendelkezésére álltak a típus kivonásakor, nem Ukrajnába, hanem Romániába irányították.

„A 32 csúcskategóriás repülőgépet, valamint a műhelyfelszereléseket és az alkatrészeket ezután Romániának adták el, hogy támogassák a szövetséges országot a NATO dél-európai megerősítésében” – mondta Sandvik.

Hozzátette: végül úgy döntöttek, hogy a gyengébb állapotú repülőgépeket ajánlják fel Ukrajnának.

„Köztudott volt, hogy a repülőgépek gondos előkészítést igényelnek. A kormány ennek ellenére úgy döntött, hogy adományozza őket, mivel ezt jobb megoldásnak tartotta, mint ha egyáltalán nem adományoznák” – magyarázta.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Fegyverkezési hullám Európában, szigorítás Németországban – a fiatalok jövője a tét

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

