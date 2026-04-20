Erős földrengést jelentettek Japánból, szökőárriadót is elrendeltek

A rengés helyi idő szerint délután 4 óra 53 perckor történt.

A legsúlyosabban érintett területeken a japán 7-es skálán 5-ös fokozatú rengést észleltek, amely elég erős ahhoz, hogy az emberek mozgását korlátozza. Ilyen erősségű rengések esetén a nem megerősített betonfalak is összeomolhatnak.

A JMA közlése szerint az Ivate prefektúrában található Kudzsi város kikötőben körülbelül 80 centiméteres szökőárt észleltek, egy másik kikötőben pedig 40 centiméteres hullámok érték el a partot. A prefektúrában 11 város lakói kaptak evakuálásra vonatkozó javaslatokat.

Az NHK japán televízió a szökőárriadó utáni adásában a hullámok elől elinduló hajókat mutatott a hokkaidói Hacsinohe kikötőben, miközben a képernyőn „Cunami! Meneküljenek!” figyelmeztetés villant fel. A műsorban elhangzott, hogy több kikötővárosban – köztük a 2011-es földrengésben és szökőárban súlyosan érintett Ocucsiban és Kamaisiban – evakuálták az ottélőket. A rengés epicentrumától délre fekvő Mijagi és Fukusima partvidékeire enyhébb szökőár-figyelmeztetés adtak ki.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva elmondta: a kormány vészhelyzeti munkacsoportot hozott létre, akik jelenleg a károkat és az áldozatok számát mérik fel. A kormányfő felszólította az érintett területeken élő embereket, hogy meneküljenek magasabban fekvő, biztonságos helyre.

A meteorológiai szolgálat egy külön televíziós sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a következő napokban és hetekben erős utórengések fordulhatnak elő. Az ügynökség figyelmeztetése szerint az előrejelzett 3 méteres szökőár súlyos károkat okozhat az alacsonyan fekvő területeken, épületeket áraszthat el, és az érkező hullámok bárkit elsodorhatnak, aki a szabadban tartózkodik.

🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026

Developing : A massive earthquake with a preliminary magnitude of 7.4 hit near Miyako, Japan, triggering a tsunami alert for waves up to 10 feet.



This is 2024 earthquake video when a 7.1 magnitude earthquake hit Japan. This time 7.4. Prayers for our Japanese brothers & sisters. pic.twitter.com/wl6P70tHMm — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 20, 2026

A Kyodo japán hírügynökség jelentése szerint a rengések miatt a Honsu-sziget északi csücskénél leállították a gyorsvonatok közlekedését.

Jelenleg nincs működő atomerőmű Hokkaidóban és Tohokuban, de a Hokkaido Electric Power Co. és a Tohoku Electric Power Co. több leállított atomerőműve is a térségben található. A Tohoku Electric közölte, hogy ellenőrzi a földrengés és a szökőár Onagava atomerőműre tett hatását. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.