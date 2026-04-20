Az ügynökség 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett Ivate, Aomori és Hokkaido prefektúrában. Az északkeleti Sanriku-partvidéknél mért földrengés epicentruma 10 kilométeres mélységben volt, írja az MTI.
Erős földrengést jelentettek Japánból, szökőárriadót is elrendeltek
Erős, 7,5-ös magnitúdójú földrengést észleltek hétfőn a japán partoknál, a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.
A rengés helyi idő szerint délután 4 óra 53 perckor történt.
A legsúlyosabban érintett területeken a japán 7-es skálán 5-ös fokozatú rengést észleltek, amely elég erős ahhoz, hogy az emberek mozgását korlátozza. Ilyen erősségű rengések esetén a nem megerősített betonfalak is összeomolhatnak.
A JMA közlése szerint az Ivate prefektúrában található Kudzsi város kikötőben körülbelül 80 centiméteres szökőárt észleltek, egy másik kikötőben pedig 40 centiméteres hullámok érték el a partot. A prefektúrában 11 város lakói kaptak evakuálásra vonatkozó javaslatokat.
Az NHK japán televízió a szökőárriadó utáni adásában a hullámok elől elinduló hajókat mutatott a hokkaidói Hacsinohe kikötőben, miközben a képernyőn „Cunami! Meneküljenek!” figyelmeztetés villant fel. A műsorban elhangzott, hogy több kikötővárosban – köztük a 2011-es földrengésben és szökőárban súlyosan érintett Ocucsiban és Kamaisiban – evakuálták az ottélőket. A rengés epicentrumától délre fekvő Mijagi és Fukusima partvidékeire enyhébb szökőár-figyelmeztetés adtak ki.
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva elmondta: a kormány vészhelyzeti munkacsoportot hozott létre, akik jelenleg a károkat és az áldozatok számát mérik fel. A kormányfő felszólította az érintett területeken élő embereket, hogy meneküljenek magasabban fekvő, biztonságos helyre.
A meteorológiai szolgálat egy külön televíziós sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a következő napokban és hetekben erős utórengések fordulhatnak elő. Az ügynökség figyelmeztetése szerint az előrejelzett 3 méteres szökőár súlyos károkat okozhat az alacsonyan fekvő területeken, épületeket áraszthat el, és az érkező hullámok bárkit elsodorhatnak, aki a szabadban tartózkodik.
A Kyodo japán hírügynökség jelentése szerint a rengések miatt a Honsu-sziget északi csücskénél leállították a gyorsvonatok közlekedését.
Jelenleg nincs működő atomerőmű Hokkaidóban és Tohokuban, de a Hokkaido Electric Power Co. és a Tohoku Electric Power Co. több leállított atomerőműve is a térségben található. A Tohoku Electric közölte, hogy ellenőrzi a földrengés és a szökőár Onagava atomerőműre tett hatását. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.
Borítókép: Az Ofunato-öbölben figyelmeztetés van érvényben a Hokkaidó és Sanriku partjainál kiadott földrengésriasztást követően, amely 2026. április 20-án rázta meg Japán partjait (Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP/Hidenori Nagai)
