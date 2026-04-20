Erős földrengést jelentettek Japánból, szökőárriadót is elrendeltek

Erős, 7,5-ös magnitúdójú földrengést észleltek hétfőn a japán partoknál, a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 14:42
Az Ofunato-öbölben figyelmeztetés van érvényben a Hokkaidó és Sanriku partjainál kiadott földrengésriasztást követően, amely 2026. április 20-án rázta meg Japán partjait Fotó: Hidenori Nagai Forrás: Yomiuri/AFP
Az ügynökség 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett Ivate, Aomori és Hokkaido prefektúrában. Az északkeleti Sanriku-partvidéknél mért földrengés epicentruma 10 kilométeres mélységben volt, írja az MTI. 

Infografika a 7,5-ös erősségű Japánt ért földrengésről (Fotó: Anadolu/AFP/Elif Acar)

A rengés helyi idő szerint délután 4 óra 53 perckor történt. 

A legsúlyosabban érintett területeken a japán 7-es skálán 5-ös fokozatú rengést észleltek, amely elég erős ahhoz, hogy az emberek mozgását korlátozza. Ilyen erősségű rengések esetén a nem megerősített betonfalak is összeomolhatnak.

A JMA közlése szerint az Ivate prefektúrában található Kudzsi város kikötőben körülbelül 80 centiméteres szökőárt észleltek, egy másik kikötőben pedig 40 centiméteres hullámok érték el a partot. A prefektúrában 11 város lakói kaptak evakuálásra vonatkozó javaslatokat.

Az NHK japán televízió a szökőárriadó utáni adásában a hullámok elől elinduló hajókat mutatott a hokkaidói Hacsinohe kikötőben, miközben a képernyőn „Cunami! Meneküljenek!” figyelmeztetés villant fel. A műsorban elhangzott, hogy több kikötővárosban – köztük a 2011-es földrengésben és szökőárban súlyosan érintett Ocucsiban és Kamaisiban – evakuálták az ottélőket. A rengés epicentrumától délre fekvő Mijagi és Fukusima partvidékeire enyhébb szökőár-figyelmeztetés adtak ki.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva elmondta: a kormány vészhelyzeti munkacsoportot hozott létre, akik jelenleg a károkat és az áldozatok számát mérik fel. A kormányfő felszólította az érintett területeken élő embereket, hogy meneküljenek magasabban fekvő, biztonságos helyre.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi addresses the media regarding the massive earthquake, which occurred at 16:53, and subsequent tsunami, at her office in Tokyo, Japan, on April 20, 2026. According to the Japan Meteorological Agency, the epicenter was estimated to be about 10 km deep, and the earthquake's magnitude was 7.5 on the Richter scale. The quake registered a seismic intensity of 5+ in Sanpachikamikita, Aomori Prefecture, and 5- in the northern coast, Iwate Prefecture. Tsunami warnings have been issued for the Pacific coast of Hokkaido and Iwate Prefecture. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kaname YONEYAMA / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A japán miniszterelnök beszél a bekövetkezett nagy erejű földrengésről és az azt követő cunamiról (Fotó: Yomiuri/AFP/Kaname Yoneyama)

A meteorológiai szolgálat egy külön televíziós sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a következő napokban és hetekben erős utórengések fordulhatnak elő. Az ügynökség figyelmeztetése szerint az előrejelzett 3 méteres szökőár súlyos károkat okozhat az alacsonyan fekvő területeken, épületeket áraszthat el, és az érkező hullámok bárkit elsodorhatnak, aki a szabadban tartózkodik.

A Kyodo japán hírügynökség jelentése szerint a rengések miatt a Honsu-sziget északi csücskénél leállították a gyorsvonatok közlekedését.

Jelenleg nincs működő atomerőmű Hokkaidóban és Tohokuban, de a Hokkaido Electric Power Co. és a Tohoku Electric Power Co. több leállított atomerőműve is a térségben található. A Tohoku Electric közölte, hogy ellenőrzi a földrengés és a szökőár Onagava atomerőműre tett hatását. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

Borítókép: Az Ofunato-öbölben figyelmeztetés van érvényben a Hokkaidó és Sanriku partjainál kiadott földrengésriasztást követően, amely 2026. április 20-án rázta meg Japán partjait (Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP/Hidenori Nagai)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
