A Magyar Péter győzelmét hozó választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében. A luxembourgi testület megállapította, hogy a 2021-ben elfogadott szabályozás több ponton ellentétes az uniós joggal. A bíróság szerint a törvény diszkriminatív, és sérti az Európai Unió alapértékeit, köztük az egyenlőség elvét. A döntés értelmében Magyarország nem korlátozhatja ilyen formában a kiskorúak számára elérhető, a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos tartalmakat.
Elképesztő a felháborodás, amiért Brüsszel bírósága elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt
Brüsszel ismét támad. Az Európai Unió Bírósága kimondta: a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Felháborító ítéletként és politikai nyomásgyakorlásként értékelik sokan a döntést, amely szerintük közvetlen beavatkozás a magyar gyermekvédelembe. Miért akarja Brüsszel gyengíteni a gyermekvédelmet? A döntés heves reakciókat indított el a közvéleményben és a közösségi médiában. Ez nem bírósági ítélet, hanem nyílt ideológiai ráerőltetés – olvasható a kommentek között.
Ez nem jogi döntés, hanem ideológiai nyomás
A döntést követően rövid idő alatt élénk vita bontakozott ki az X-en, ahol számos felhasználó bírálta Brüsszelt.
Egy hozzászóló szerint:
Ez nem bírósági ítélet, hanem nyílt ideológiai ráerőltetés Brüsszel részéről. Magyarország meg merte védeni a gyermekeit, ezért az uniós bíróság megbüntette.
Egy másik felhasználó úgy fogalmazott: „A brüsszeli, autokratikus liberális nomenklatúra felülről egyetlen világnézetet erőltet mindenkire.”
Többen azt hangsúlyozták, hogy szerintük a döntés túlmutat a jogi kereteken, és politikai-ideológiai irányba tolja az Európai Unió működését. Egy kommentelő így írt: „A gyermekvédelem nem lehet vita tárgya.”
Egy másik szerint:
A gyerekeket nem szabad genderideológiával befolyásolni az iskolákban.
Egy másik hozzászólás szerint: „A gyermekkor védelme nem gyűlölet, hanem alapvető emberi ösztön és erkölcsi kötelesség.”
Volt, aki a nemzeti hatáskörök védelmére hívta fel a figyelmet:
Az erkölcsi nevelés és a gyermekvédelem minden tagállam saját hatásköre kell hogy maradjon.
A közösségi médiában több, erősen kritikus hangvételű vélemény is napvilágot látott. Egy felhasználó például azt írta:
Brüsszel milliárdokat vesz el, miközben Magyarország a gyermekeit védi.
Mások a döntést egy szélesebb kulturális konfliktus részének tekintették, amely szerintük túlmutat Magyarországon.
Borítókép: A Budapest Pride (Fotó: AFP)
