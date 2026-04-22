gyermekvédelemBrüsszelLMBTQ-ideológiaMagyarország

Elképesztő a felháborodás, amiért Brüsszel bírósága elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt

Brüsszel ismét támad. Az Európai Unió Bírósága kimondta: a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Felháborító ítéletként és politikai nyomásgyakorlásként értékelik sokan a döntést, amely szerintük közvetlen beavatkozás a magyar gyermekvédelembe. Miért akarja Brüsszel gyengíteni a gyermekvédelmet? A döntés heves reakciókat indított el a közvéleményben és a közösségi médiában. Ez nem bírósági ítélet, hanem nyílt ideológiai ráerőltetés – olvasható a kommentek között.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 8:21
Budapesti Pride (Fotó: AFP)
A Magyar Péter győzelmét hozó választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében. A luxembourgi testület megállapította, hogy a 2021-ben elfogadott szabályozás több ponton ellentétes az uniós joggal. A bíróság szerint a törvény diszkriminatív, és sérti az Európai Unió alapértékeit, köztük az egyenlőség elvét. A döntés értelmében Magyarország nem korlátozhatja ilyen formában a kiskorúak számára elérhető, a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos tartalmakat.

Brüsszel szerint a magyar gyermekvédelmi törvény sérti az alapvető értékeket (Fotó: AFP)
Ez nem jogi döntés, hanem ideológiai nyomás

A döntést követően rövid idő alatt élénk vita bontakozott ki az X-en, ahol számos felhasználó bírálta Brüsszelt.

Egy hozzászóló szerint:

Ez nem bírósági ítélet, hanem nyílt ideológiai ráerőltetés Brüsszel részéről. Magyarország meg merte védeni a gyermekeit, ezért az uniós bíróság megbüntette.

Egy másik felhasználó úgy fogalmazott: „A brüsszeli, autokratikus liberális nomenklatúra felülről egyetlen világnézetet erőltet mindenkire.”

Többen azt hangsúlyozták, hogy szerintük a döntés túlmutat a jogi kereteken, és politikai-ideológiai irányba tolja az Európai Unió működését. Egy kommentelő így írt: „A gyermekvédelem nem lehet vita tárgya.”

Egy másik szerint:

A gyerekeket nem szabad genderideológiával befolyásolni az iskolákban.

Egy másik hozzászólás szerint: „A gyermekkor védelme nem gyűlölet, hanem alapvető emberi ösztön és erkölcsi kötelesség.”

Volt, aki a nemzeti hatáskörök védelmére hívta fel a figyelmet:

Az erkölcsi nevelés és a gyermekvédelem minden tagállam saját hatásköre kell hogy maradjon.

A közösségi médiában több, erősen kritikus hangvételű vélemény is napvilágot látott. Egy felhasználó például azt írta:

Brüsszel milliárdokat vesz el, miközben Magyarország a gyermekeit védi.

Mások a döntést egy szélesebb kulturális konfliktus részének tekintették, amely szerintük túlmutat Magyarországon.

 

Borítókép: A Budapest Pride (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
