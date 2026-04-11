A háború továbbra is ezrek életébe kerül naponta

Nehéz pontosan megbecsülni, hogy hány áldozatot is követelt a konfliktus az elmúlt négy év során, azonban a legtöbb szervezet szerint az áldozatok száma mára már elérheti az egymilliót. Nyírbátortól néhány órára a háború pedig továbbra is naponta újabb emberi életeket követel – írja a SZON.

A háború továbbra is naponta több ezer áldozattal jár. Fotó: Anadolu Agency/Omar Marques

Az orosz–ukrán háborúban harcoló felek igyekeznek saját veszteségeiket elrejteni, míg az ellenfél veszteségeit felnagyítani, emiatt azonban nehéz pontos számokat mondani.

Ettől függetlenül abban a legtöbb szervezet egyetért, hogy naponta ezrével halnak meg a fronton a katonák, a civil halálesetek száma pedig a négy év alatt folyamatosan emelkedett.

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) agytröszt múlt havi jelentése szerint a mindkét oldalon elesett, megsebesült vagy eltűnt katonák becsült számának felső határa 1,8 millió lehet. Ebben pedig még nincsenek benne a civil áldozatok. A becslések szerint Oroszország 1,2 millió katonát veszíthetett – ez állításuk szerint a második világháború óta a legnagyobb számú katonai áldozat volt bármely nagyhatalom számára, bármely konfliktusban.