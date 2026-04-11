A háború továbbra is ezrek életébe kerül naponta

Az elmúlt négy évben folyamatosan emelkedett a civil és a katonai áldozatok száma is. Habár a pontos számokat nem közli, a különböző szerveztek becslései alapján a háború áldozatainak a száma már bőven meghaladta az egymilliót.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 2:00
Fotó: OMAR MARQUES Forrás: ANADOLU AGENCY
Nehéz pontosan megbecsülni, hogy hány áldozatot is követelt a konfliktus az elmúlt négy év során, azonban a legtöbb szervezet szerint az áldozatok száma mára már elérheti az egymilliót. Nyírbátortól néhány órára a háború pedig továbbra is naponta újabb emberi életeket követel – írja a SZON.

Fotó: Anadolu Agency/Omar Marques

Az orosz–ukrán háborúban harcoló felek igyekeznek saját veszteségeiket elrejteni, míg az ellenfél veszteségeit felnagyítani, emiatt azonban nehéz pontos számokat mondani.

Ettől függetlenül abban a legtöbb szervezet egyetért, hogy naponta ezrével halnak meg a fronton a katonák, a civil halálesetek száma pedig a négy év alatt folyamatosan emelkedett.

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) agytröszt múlt havi jelentése szerint a mindkét oldalon elesett, megsebesült vagy eltűnt katonák becsült számának felső határa 1,8 millió lehet. Ebben pedig még nincsenek benne a civil áldozatok. A becslések szerint Oroszország 1,2 millió katonát veszíthetett – ez állításuk szerint a második világháború óta a legnagyobb számú katonai áldozat volt bármely nagyhatalom számára, bármely konfliktusban.

 

Az ENSZ Emberi Jogi Megfigyelő Missziójának egy decemberi jelentése szerint több mint 40 600 civil sérült meg ugyanebben az időszakban. A szám azonban feltehetőleg még ennél is magasabb lehet. Az ENSZ egyúttal azt is kiemelte, hogy a háborúban legalább 763 gyermek halt meg eddig.

Jól láthatóan tehát a háború már eddig is rengeteg életet követelt és követel jelenleg is. Ez azonban nem érdekli az ukrán vezetést és Volodimir Zelenszkij elnököt, aki továbbra is elkötelezett a konfliktus folytatása mellett, ehhez pedig minden lehetséges módszert bevet. Ukrajnában továbbra is naponta rabolnak el embereket a sorozó tisztek, akik nem riadnak vissza az erőszak alkalmazásától sem.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

 

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. 

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán katonák viszik halott társaik koporsóit (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
