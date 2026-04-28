A Három Tenger Kezdeményezés új beruházásainak célja az orosz gázfüggőség csökkentése

A Három Tenger Kezdeményezés a jelenlegi geopolitikai környezetben már nemcsak releváns, hanem nélkülözhetetlen – mondta kedden Andrej Plenkovic horvát kormányfő Dubrovnikban a szerveződés csúcstalálkozójának megnyitóján. Horvátország és Bosznia-Hercegovina a déli gázvezeték-összeköttetés megépítéséről már alá is írta a megállapodást.

2026. 04. 28. 19:48
A Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozója Varsóban Forrás: MTI
A projekt a horvátországi Zagvozd és a boszniai Posusje közötti vezetékszakaszt, valamint több bosznia-hercegovinai elosztóág kiépítését foglalja magában, amelyek többek között Mostar, Bugojno és Travnik térségét kapcsolják be a hálózatba. Elmedin Konakovic bosznia-hercegovinai külügyminiszter a projektet történelmi jelentőségűnek nevezte. Szerinte a beruházás gazdasági és politikai szempontból is változást hozhat a térségben. Az aláíráson jelen volt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter és Nicole McGraw, az Egyesült Államok horvátországi nagykövete is. Wright szerint az energiainfrastruktúra fejlesztése hozzájárul a térség energiabiztonságának erősítéséhez.

A megállapodás a projekt tervezésének, engedélyezésének és kivitelezésének kereteit rögzíti. A két állam saját területén maga finanszírozza és építi meg a vezetékszakaszokat, míg a közös beruházás részleteit külön megállapodások szabályozzák.

Dubrovnik ad otthont április 28–29-én a Három Tenger Kezdeményezés idei csúcstalálkozójának. A rendezvényen a 13 tagállam vezetői, valamint a társult országok és a stratégiai partnerek képviselői vesznek részt, az Egyesült Államokat a Chris Wright energiaügyi miniszter vezette delegáció képviseli. A csúcshoz kapcsolódó üzleti fórumra több mint 1400 résztvevő érkezett 45 országból. A tárgyalások középpontjában az energetikai és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a digitális beruházások állnak.

A csúcstalálkozón Horvátország és az Egyesült Államok kilenc energetikai és gazdasági együttműködési megállapodást írt alá, köztük a regionális energetikai infrastruktúráról és az energiabiztonságról szóló memorandumot, valamint egy nyilatkozatot a polgári célú nukleáris együttműködés erősítéséről. 

A déli gázvezeték-összeköttetés projektjének támogatásáról is külön nyilatkozat született. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a megállapodásokat több milliárd dollár értékűnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy azok új korszakot nyithatnak az Egyesült Államok és Közép-, illetve Délkelet-Európa energetikai együttműködésében. A helyi sajtó beszámolója szerint a horvát miniszterelnök hangsúlyozta: 

a 2026-os világ már nem a 2016-os,

és az energiabiztonság az elmúlt években technikai kérdésből stratégiai prioritássá vált. A csúcstalálkozó előtt az Európai Beruházási Bank (EBB), a Horvát Újjáépítési és Fejlesztési Bank (HBOR) és több regionális fejlesztési bank megállapodást írt alá egy úgynevezett alapok alapja (fund of funds) létrehozásáról, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti térség infrastruktúraberuházásait finanszírozná. Horvátország javasolta, hogy a finanszírozás váljon a kezdeményezés negyedik pillérévé a közlekedés, az energetika és a digitális infrastruktúra mellett.

Karol Nawrocki lengyel elnök a kezdeményezés pénzügyi eszközeinek megerősítését sürgette, és felvetette egy Három Tenger Fejlesztési Bank létrehozásának lehetőségét.

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy Európának erős transzatlanti kapcsolatokra van szüksége, és nem kevesebb Amerikára, mert szerinte csak az egységes euroatlanti közösség képes szembenézni a jelenlegi geopolitikai kihívásokkal. Azonban ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai nagykövet figyelmeztetett, hogy az unió elvághatja saját magát a legfontosabb LNG-forrásoktól, és ársokkot okozhat.

A Három Tenger Kezdeményezést 2015-ben indította el Kolinda Grabar Kitarovic horvát és Andrzej Duda akkori lengyel elnök azzal a céllal, hogy erősítse a kelet-közép-európai térség energetikai, közlekedési és digitális infrastruktúráját. A kezdeményezésnek jelenleg Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Görögország a tagja.

 

Borítókép: A Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozója Varsóban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
