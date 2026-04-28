A Három Tenger Kezdeményezés új beruházásainak célja az orosz gázfüggőség csökkentése

A csúcstalálkozón Horvátország és az Egyesült Államok kilenc energetikai és gazdasági együttműködési megállapodást írt alá, köztük a regionális energetikai infrastruktúráról és az energiabiztonságról szóló memorandumot, valamint egy nyilatkozatot a polgári célú nukleáris együttműködés erősítéséről.

A déli gázvezeték-összeköttetés projektjének támogatásáról is külön nyilatkozat született. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a megállapodásokat több milliárd dollár értékűnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy azok új korszakot nyithatnak az Egyesült Államok és Közép-, illetve Délkelet-Európa energetikai együttműködésében. A helyi sajtó beszámolója szerint a horvát miniszterelnök hangsúlyozta:

a 2026-os világ már nem a 2016-os,

és az energiabiztonság az elmúlt években technikai kérdésből stratégiai prioritássá vált. A csúcstalálkozó előtt az Európai Beruházási Bank (EBB), a Horvát Újjáépítési és Fejlesztési Bank (HBOR) és több regionális fejlesztési bank megállapodást írt alá egy úgynevezett alapok alapja (fund of funds) létrehozásáról, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti térség infrastruktúraberuházásait finanszírozná. Horvátország javasolta, hogy a finanszírozás váljon a kezdeményezés negyedik pillérévé a közlekedés, az energetika és a digitális infrastruktúra mellett.

Karol Nawrocki lengyel elnök a kezdeményezés pénzügyi eszközeinek megerősítését sürgette, és felvetette egy Három Tenger Fejlesztési Bank létrehozásának lehetőségét.

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy Európának erős transzatlanti kapcsolatokra van szüksége, és nem kevesebb Amerikára, mert szerinte csak az egységes euroatlanti közösség képes szembenézni a jelenlegi geopolitikai kihívásokkal. Azonban ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai nagykövet figyelmeztetett, hogy az unió elvághatja saját magát a legfontosabb LNG-forrásoktól, és ársokkot okozhat.

A Három Tenger Kezdeményezést 2015-ben indította el Kolinda Grabar Kitarovic horvát és Andrzej Duda akkori lengyel elnök azzal a céllal, hogy erősítse a kelet-közép-európai térség energetikai, közlekedési és digitális infrastruktúráját. A kezdeményezésnek jelenleg Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Görögország a tagja.

