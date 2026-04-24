Iráni Forradalmi Gárdatámadáskonténerhajó

Retteghetnek a szállítócégek: Irán kalózkodásba kezdett + videó

Az iráni Forradalmi Gárda támadást hajtott végre több teherhajó ellen a Hormuzi-szorosban, amelyek közül kettőt el is foglaltak. Az incidens során a hajók legénysége szerint előzetes figyelmeztetés nélkül érte őket támadás. Több ország is megerősítette, hogy állampolgáraik a fedélzeten tartózkodtak. Eközben iráni tisztviselők arról számoltak be, hogy az ország megkezdte a biztonságos áthaladásért fizetendő díjak beszedését a szorosban.

2026. 04. 24. 6:39
Az iráni Forradalmi Gárda emberei hajófoglalás közben
Az iráni Forradalmi Gárda emberei hajófoglalás közben Forrás: AFP
Az IRGC videóján az látható, ahogy álarcos fegyveresekkel teli motorcsónakok közelítik meg az MSC Francesca nevű, panamai zászló alatt hajózó konténerhajót. Az iráni terroristák létrát használnak, hogy feljussanak a fedélzetre. A Francesca a jelentések szerint „gépfegyvertűz és gránátvetők (RPG)” okozta károkat szenvedett, mielőtt lehorgonyzásra kényszerítették. Az iráni állami média azt állította, hogy a hajót azért támadták meg, mert az „a cionista rezsimhez” tartozott Izraelben.

A videó ezután egy hasonló műveletet mutatott be a görög tulajdonú, Epanimondas teherszállító hajó ellen, amelyről az iráni állami média azt állította, hogy „engedély nélkül próbálta titokban elhagyni a Hormuzi-szorost”, és „veszélyeztette a tengeri biztonságot”. A videó végén álarcos iráni fegyveresek láthatók, amint egy meg nem nevezett hajó fedélzetén járőröznek, fegyverekkel a kezükben.

A Fülöp-szigetek kormánya csütörtökön bejelentette, hogy 15 állampolgáruk dolgozott a két elfoglalt hajó fedélzetén – tíz az Epaminodason és öt a Francescán. A közlemény szerint a fülöp-szigeteki állampolgárok „biztonságban és sértetlenül” vannak iráni fogságban, és „családjaikat tájékoztatták, valamint kormányzati támogatásban részesülnek”.

Montenegró szintén közölte csütörtökön, hogy néhány állampolgára az MSC Francesca fedélzetén tartózkodott.

A hajó kilenc tengeri mérföldre horgonyoz az iráni partoktól. A tárgyalások az MSC és Irán között folyamatban vannak, tengerészeink jól vannak

– mondta Montenegró tengeri ügyekért felelős minisztere, Filip Radulovic.

Az Epaminodast üzemeltető vállalat, a Technomar közölte, hogy a legénység 21 fülöp-szigeteki és ukrán tagból áll. 
„A Technomar szoros kapcsolatban marad a térség illetékes hatóságaival. Elsődleges prioritásunk továbbra is a legénységünk biztonsága és jóléte, miközben minden érintett féllel együttműködve dolgozunk a folyamatos biztonságuk biztosításán és az ügy sürgős rendezésén” – közölte a vállalat csütörtökön.

Irán parlamenti alelnöke, Hamid Reza Haji Babaei csütörtökön azt állította, hogy Irán megkezdte a díjak beszedését a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladásért.

Egy másik iráni törvényhozó, Alireza Salimi az iráni állami híreknek azt nyilatkozta, hogy a biztonságos áthaladás díját az egyes hajók rakományának értéke alapján számítják ki. Azt is állította, hogy a díjakat „jelenleg egy egységes számlára és a kincstárba fizetik be”.

Borítókép: Az iráni Forradalmi Gárda emberei hajófoglalás közben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu