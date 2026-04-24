Retteghetnek a szállítócégek: Irán kalózkodásba kezdett + videó

Az IRGC videóján az látható, ahogy álarcos fegyveresekkel teli motorcsónakok közelítik meg az MSC Francesca nevű, panamai zászló alatt hajózó konténerhajót. Az iráni terroristák létrát használnak, hogy feljussanak a fedélzetre. A Francesca a jelentések szerint „gépfegyvertűz és gránátvetők (RPG)” okozta károkat szenvedett, mielőtt lehorgonyzásra kényszerítették. Az iráni állami média azt állította, hogy a hajót azért támadták meg, mert az „a cionista rezsimhez” tartozott Izraelben.

A videó ezután egy hasonló műveletet mutatott be a görög tulajdonú, Epanimondas teherszállító hajó ellen, amelyről az iráni állami média azt állította, hogy „engedély nélkül próbálta titokban elhagyni a Hormuzi-szorost”, és „veszélyeztette a tengeri biztonságot”. A videó végén álarcos iráni fegyveresek láthatók, amint egy meg nem nevezett hajó fedélzetén járőröznek, fegyverekkel a kezükben.

A Fülöp-szigetek kormánya csütörtökön bejelentette, hogy 15 állampolgáruk dolgozott a két elfoglalt hajó fedélzetén – tíz az Epaminodason és öt a Francescán. A közlemény szerint a fülöp-szigeteki állampolgárok „biztonságban és sértetlenül” vannak iráni fogságban, és „családjaikat tájékoztatták, valamint kormányzati támogatásban részesülnek”.

Montenegró szintén közölte csütörtökön, hogy néhány állampolgára az MSC Francesca fedélzetén tartózkodott.

A hajó kilenc tengeri mérföldre horgonyoz az iráni partoktól. A tárgyalások az MSC és Irán között folyamatban vannak, tengerészeink jól vannak

– mondta Montenegró tengeri ügyekért felelős minisztere, Filip Radulovic.