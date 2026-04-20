Az iráni parlament elnöke szerint még számos pontban nincs egyetértés az Egyesült Államokkal

Továbbra is komoly nézeteltérések feszítik Irán és az Egyesült Államok kapcsolatát, noha a felek bizonyos kérdésekben már közelebb kerültek egymáshoz a béketárgyalások során. Az iráni parlament elnöke szerint a végleges megállapodás még távolinak tűnik.

Illusztráció: iráni utcakép Forrás: AFP
Mohammed Bákir Kalibaf úgy fogalmazott, hogy bár egyes pontokban sikerült előrelépést elérni, számos kulcskérdésben továbbra sincs egyetértés Washington és Teherán között.

Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke Fotó: AFP

Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.

A Tasnim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy „néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől”. Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia. 

Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz.

Hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett. 

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén, és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.

 Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

