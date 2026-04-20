Mohammed Bákir Kalibaf úgy fogalmazott, hogy bár egyes pontokban sikerült előrelépést elérni, számos kulcskérdésben továbbra sincs egyetértés Washington és Teherán között.
Az iráni parlament elnöke szerint még számos pontban nincs egyetértés az Egyesült Államokkal
Továbbra is komoly nézeteltérések feszítik Irán és az Egyesült Államok kapcsolatát, noha a felek bizonyos kérdésekben már közelebb kerültek egymáshoz a béketárgyalások során. Az iráni parlament elnöke szerint a végleges megállapodás még távolinak tűnik.
Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.
A Tasnim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy „néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől”. Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia.
Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz.
Hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.
Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén, és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.
Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.
