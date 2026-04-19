Pusztító drónokkal támadtak az oroszok, lángba borult az ukrán város

Éjfél után nem sokkal a Csernyihivi Katonai Közigazgatás vezetője, Dmitro Brizsinszkij számolt be a dróntámadásról, valamint arról, hogy egy pilóta nélküli repülőeszköz lezuhant a városban. Ennek következtében két családi ház lángra kapott, és egy oktatási intézmény is károkat szenvedett.

Későbbi tájékoztatásában elmondta, hogy az éjszakai csapások hét lakóházat érintettek, amelyek közül három teljesen megsemmisült a tűzben. Emellett egy közigazgatási épület, egy oktatási intézmény és két autó is megrongálódott.

Egy 16 éves fiú meghalt. Négy sérült van: három nő és egy férfi

– közölte Brizsinszkij.

Attack on Chernihiv: a teenager was killed, four people were injured



In Chernihiv, as a result of a Russian attack, a 16-year-old boy was killed, and four more people received injuries of varying severity - three women and one man.



A Csernyihivi Megyei Állami Közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus arról számolt be, hogy az áldozat holttestét a romok átvizsgálása során találták meg. Hozzátette, hogy egy líceum és több lakóépület is károsodott. Találat ért egy ipari objektumot, valamint egy üresen álló egészségügyi intézményt is.