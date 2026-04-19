Az éjszaka során az orosz erők nagyszabású dróncsapást hajtottak végre Shahed típusú drónokkal Csernyihiv ellen. A támadás komoly pusztítást okozott: egy ember meghalt, többen pedig megsérültek – számolt be cikkében az Origo.
Pusztító drónokkal támadtak az oroszok, lángba borult az ukrán város
Az orosz erők nagyszabású támadást hajtottak végre Shahed drónokkal Csernyihiv ellen az éjszaka folyamán, amely súlyos károkat okozott a városban, és egy 16 éves fiú életét követelte, miközben többen megsérültek. A becsapódások következtében komoly károk keletkeztek a környező épületekben és járművekben. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a támadás ipari és egészségügyi létesítményeket is érintett.
Éjfél után nem sokkal a Csernyihivi Katonai Közigazgatás vezetője, Dmitro Brizsinszkij számolt be a dróntámadásról, valamint arról, hogy egy pilóta nélküli repülőeszköz lezuhant a városban. Ennek következtében két családi ház lángra kapott, és egy oktatási intézmény is károkat szenvedett.
Későbbi tájékoztatásában elmondta, hogy az éjszakai csapások hét lakóházat érintettek, amelyek közül három teljesen megsemmisült a tűzben. Emellett egy közigazgatási épület, egy oktatási intézmény és két autó is megrongálódott.
Egy 16 éves fiú meghalt. Négy sérült van: három nő és egy férfi
– közölte Brizsinszkij.
A Csernyihivi Megyei Állami Közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus arról számolt be, hogy az áldozat holttestét a romok átvizsgálása során találták meg. Hozzátette, hogy egy líceum és több lakóépület is károsodott. Találat ért egy ipari objektumot, valamint egy üresen álló egészségügyi intézményt is.
Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy dróntámadás miatt akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni Pulkovón. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, hat leszállást pedig megszakítottak. A légvédelem több drónt is megsemmisített a régióban, a lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak.
Borítókép: Ukrán tűzoltó akcióban (Fotó: AFP)
