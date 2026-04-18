A Pentagon szerint Ukrajna támogatása a jelenlegi formában nem biztosítható

Elbridge Colby, az amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna támogatása a jelenlegi formában nem lehetséges. A Pentagon álláspontja szerint Európának át kell vennie a védelmi kötelezettségeket és a fegyverszállítást, miután az Egyesült Államoknak a saját prioritásaira kell koncentrálnia – írja a Politico.

Az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport berlini ülésén elhangzott és az X-en is közzétett nyilatkozatában Elbridge Colby hangsúlyozta, hogy Washington támogatása nagymértékben az „amerikai készletek véges lemerítésére” támaszkodott, és ez a megközelítés – jelzése szerint – már nem fenntartható.

It was an honor to represent Secretary Hegseth yesterday at a productive session of the Ukraine Defense Contact Group. Our European allies must take primary responsibility for their continent’s security by expanding their industrial capacity and leading on support to Ukraine. 1/ pic.twitter.com/u0UByR8gX7 — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) April 16, 2026

Európának fel kell gyorsítania a kontinens hagyományos védelméért való elsődleges felelősségvállalás átvállalását. Ez nem választás kérdése, hanem stratégiai szükségszerűség

– fogalmazott Colby.

Az államtitkár szerint a folyamatos támogatást az európai szövetségeseknek kell biztosítani a termelés és a finanszírozás fokozásával. Donald Trump elnöksége alatt az Ukrajnának nyújtott új amerikai katonai segélyek szintje nullára csökkent, ehelyett az amerikai kormányzat lehetőséget teremtett rá, hogy az európai országok amerikai fegyvereket vásároljanak, amelyeket aztán átadnak Ukrajnának.