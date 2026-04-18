A Pentagon szerint Ukrajna támogatása a jelenlegi formában nem biztosítható

Elbridge Colby, az amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna támogatása a jelenlegi formában nem lehetséges. A Pentagon álláspontja szerint Európának át kell vennie a védelmi kötelezettségeket és a fegyverszállítást, miután az Egyesült Államoknak a saját prioritásaira kell koncentrálnia – írja a Politico.
Az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport berlini ülésén elhangzott és az X-en is közzétett nyilatkozatában Elbridge Colby hangsúlyozta, hogy Washington támogatása nagymértékben az „amerikai készletek véges lemerítésére” támaszkodott, és ez a megközelítés – jelzése szerint – már nem fenntartható.
Európának fel kell gyorsítania a kontinens hagyományos védelméért való elsődleges felelősségvállalás átvállalását. Ez nem választás kérdése, hanem stratégiai szükségszerűség
– fogalmazott Colby.
Az államtitkár szerint a folyamatos támogatást az európai szövetségeseknek kell biztosítani a termelés és a finanszírozás fokozásával. Donald Trump elnöksége alatt az Ukrajnának nyújtott új amerikai katonai segélyek szintje nullára csökkent, ehelyett az amerikai kormányzat lehetőséget teremtett rá, hogy az európai országok amerikai fegyvereket vásároljanak, amelyeket aztán átadnak Ukrajnának.
