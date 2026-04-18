A Pentagon szerint Ukrajna támogatása a jelenlegi formában nem biztosítható

Ukrajna további támogatása nem függhet az Egyesült Államoktól. Erről nemrég Elbridge Colby, a Pentagon államtitkára beszélt, szerinte Európának szükségszerűen át kell vennie Ukrajna finanszírozását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 21:27
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Elbridge Colby, az amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna támogatása a jelenlegi formában nem lehetséges. A Pentagon álláspontja szerint Európának át kell vennie a védelmi kötelezettségeket és a fegyverszállítást, miután az Egyesült Államoknak a saját prioritásaira kell koncentrálnia – írja a Politico

Az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport berlini ülésén elhangzott és az X-en is közzétett nyilatkozatában Elbridge Colby hangsúlyozta, hogy Washington támogatása nagymértékben az „amerikai készletek véges lemerítésére” támaszkodott, és ez a megközelítés – jelzése szerint – már nem fenntartható.

Európának fel kell gyorsítania a kontinens hagyományos védelméért való elsődleges felelősségvállalás átvállalását. Ez nem választás kérdése, hanem stratégiai szükségszerűség

– fogalmazott Colby. 

Az államtitkár szerint a folyamatos támogatást az európai szövetségeseknek kell biztosítani a termelés és a finanszírozás fokozásával. Donald Trump elnöksége alatt az Ukrajnának nyújtott új amerikai katonai segélyek szintje nullára csökkent, ehelyett az amerikai kormányzat lehetőséget teremtett rá, hogy az európai országok amerikai fegyvereket vásároljanak, amelyeket aztán átadnak Ukrajnának. 

A legfrissebb jelentések szerint az új rendszer bevezetése óta Európa intenzíven növelte segélyeinek összegét, 59 százalékkal a pénzügyi és humanitárius segélyek, valamint 67 százalékkal a katonai segélyek összegét a 2022–24-es átlaghoz képest. Ennek eredményeként a teljes segély 2025-ben közel maradt a korábbi évekéhez – áll a jelentésben.

Ezen a héten J. D. Vance alelnök azt mondta, büszke arra, hogy az Egyesült Államok leállította az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt.

„Az egyik dolog, amire a legbüszkébb vagyok, hogy ebben a kormányzatban elértük, azt, hogy megmondtuk Európának, hogy ha fegyvereket akartok vásárolni, megtehetitek, de az Egyesült Államok többé nem vásárol fegyvereket és nem küldi azokat Ukrajnába” – mondta  a Turning Point USA rendezvényén az alelnök.

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok fegyvereladásra váltott, a Perzsa-öböl menti szövetségesei is nyomás alatt állnak a Trump és Izrael által Irán ellen indított háború miatt, és a légvédelmirakéta-készleteiknek a feltöltését szorgalmazzák. Ez azonban hosszú távon még nehezebb helyzetbe hozhatja majd Kijevet, hiszen egy ponton lehet, hogy nem lesz elég megvásárolható fegyver az Egyesült Államok prioritásai miatt. 

Borítókép: Elbridge Colby, az amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára (Fotó: AFP)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
