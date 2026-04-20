Gyerekeket rontott meg titokban az iszlám vallástanár

Az ügyészség szerint a 35 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy a baden-württembergi Giengen an der Brenzben található diákotthonban, ahol dolgozott, fiúkat molesztált, és 2021 és 2024 között legalább nyolc áldozat ellen összesen 27 bűncselekményt követett el.

A médiaértesülések szerint a vádak a kiskorúak súlyos szexuális bántalmazásától a nemi erőszakig és a testi sértésig terjednek.

Egyes esetekben a gyanúsított a 12 és 17 év közötti gyermekeket és serdülőket eszméletvesztésig fojtogatta.

A német állampolgárságú iszlám tudós ellen jelenleg az ellwangeni tartományi bíróság előtt folyik a tárgyalás súlyos szexuális bántalmazás és kiskorúakkal szembeni bántalmazás vádjával.