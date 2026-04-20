Németországmolesztálttanáriszlám vallás

Gyerekeket rontott meg titokban az iszlám vallástanár

Egy Németországban dolgozó iszlám vallástanárt azzal vádolnak, hogy éveken át legalább nyolc gyermeket molesztált, és összesen 27 bűncselekményt követett el egy baden-württembergi diákotthonban. A vádirat szerint a 35 éves férfi vallási tekintélyét kihasználva kényszerítette áldozatait szexuális cselekményekre, miközben egyes esetekben brutálisan bántalmazta őket. Az ügy jelenleg az ellwangeni bíróság előtt zajlik, ítélet májusban várható.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 21:30
Illusztráció Fotó: THOMAS FREY Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy iszlám vallástanárt azzal vádolnak, hogy Németországban legalább nyolc gyermeket molesztált szexuálisan. A férfi szervezett körülmények között csalta csapdába áldozatait, és kényszerítette őket szexuális cselekmények elvégzésére. Később pozícióját és tekintélyét kihasználva hallgattatta el a sértetteket – számolt be cikkében a Hungarian Conservative.

Gyerekeket rontott meg titokban az iszlám vallástanár, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van
Gyerekeket rontott meg titokban az iszlám vallástanár, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van Fotó: AFP

Az ügyészség szerint a 35 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy a baden-württembergi Giengen an der Brenzben található diákotthonban, ahol dolgozott, fiúkat molesztált, és 2021 és 2024 között legalább nyolc áldozat ellen összesen 27 bűncselekményt követett el.

A médiaértesülések szerint a vádak a kiskorúak súlyos szexuális bántalmazásától a nemi erőszakig és a testi sértésig terjednek. 

Egyes esetekben a gyanúsított a 12 és 17 év közötti gyermekeket és serdülőket eszméletvesztésig fojtogatta.

A német állampolgárságú iszlám tudós ellen jelenleg az ellwangeni tartományi bíróság előtt folyik a tárgyalás súlyos szexuális bántalmazás és kiskorúakkal szembeni bántalmazás vádjával. 

A gyanúsított úgynevezett hocaként dolgozott, azaz olyan vallástudósként, aki gyermekeknek és felnőtteknek tanítja az arab nyelvet, a Korán olvasását és az iszlám alapjait. Emellett a közösségen belüli vallási és személyes kérdésekben is ő a kapcsolattartó személy.

Csapdába csalta áldozatait

A média beszámolói szerint a gyanúsított állítólag filmesteket szervezve csábította az áldozatokat az irodájába, ahol több alkalommal is bántalmazta őket.

Az ügyész szerint állítólag kényszerítette őket masszázsra és szexuális cselekmények elvégzésére, beleértve az orális szexet is. Ezzel állítólag hangsúlyozta és kihasználta vallási tekintélyként betöltött pozícióját. Nyomást gyakorolt a gyermekekre, ezzel elhallgattatva őket.

A vádak között fizikai bántalmazás is szerepel. Az állítások szerint néhány gyermeket eszméletvesztésig fojtogattak. A vádirat továbbá azt állítja, hogy a képzett pedagógus fájdalmat okozott a fiúknak, és élvezte ezt. A gyanúsított január közepe óta előzetes letartóztatásban van. A tárgyalás kezdetén védőügyvédje bejelentette, hogy foglalkozni fog a vádakkal – bár ezt zárt ajtók mögött tette. Jelenleg nyolc tárgyalási napot tűztek ki az ügyben. A gyermekek április 17-én zárt ajtók mögött tanúskodtak. Az ítéletet májusban hozhatják meg.

Borítókép: A kép illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu