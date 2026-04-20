Egy iszlám vallástanárt azzal vádolnak, hogy Németországban legalább nyolc gyermeket molesztált szexuálisan. A férfi szervezett körülmények között csalta csapdába áldozatait, és kényszerítette őket szexuális cselekmények elvégzésére. Később pozícióját és tekintélyét kihasználva hallgattatta el a sértetteket – számolt be cikkében a Hungarian Conservative.
Gyerekeket rontott meg titokban az iszlám vallástanár
Egy Németországban dolgozó iszlám vallástanárt azzal vádolnak, hogy éveken át legalább nyolc gyermeket molesztált, és összesen 27 bűncselekményt követett el egy baden-württembergi diákotthonban. A vádirat szerint a 35 éves férfi vallási tekintélyét kihasználva kényszerítette áldozatait szexuális cselekményekre, miközben egyes esetekben brutálisan bántalmazta őket. Az ügy jelenleg az ellwangeni bíróság előtt zajlik, ítélet májusban várható.
Az ügyészség szerint a 35 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy a baden-württembergi Giengen an der Brenzben található diákotthonban, ahol dolgozott, fiúkat molesztált, és 2021 és 2024 között legalább nyolc áldozat ellen összesen 27 bűncselekményt követett el.
A médiaértesülések szerint a vádak a kiskorúak súlyos szexuális bántalmazásától a nemi erőszakig és a testi sértésig terjednek.
Egyes esetekben a gyanúsított a 12 és 17 év közötti gyermekeket és serdülőket eszméletvesztésig fojtogatta.
A német állampolgárságú iszlám tudós ellen jelenleg az ellwangeni tartományi bíróság előtt folyik a tárgyalás súlyos szexuális bántalmazás és kiskorúakkal szembeni bántalmazás vádjával.
A gyanúsított úgynevezett hocaként dolgozott, azaz olyan vallástudósként, aki gyermekeknek és felnőtteknek tanítja az arab nyelvet, a Korán olvasását és az iszlám alapjait. Emellett a közösségen belüli vallási és személyes kérdésekben is ő a kapcsolattartó személy.
Csapdába csalta áldozatait
A média beszámolói szerint a gyanúsított állítólag filmesteket szervezve csábította az áldozatokat az irodájába, ahol több alkalommal is bántalmazta őket.
Az ügyész szerint állítólag kényszerítette őket masszázsra és szexuális cselekmények elvégzésére, beleértve az orális szexet is. Ezzel állítólag hangsúlyozta és kihasználta vallási tekintélyként betöltött pozícióját. Nyomást gyakorolt a gyermekekre, ezzel elhallgattatva őket.
A vádak között fizikai bántalmazás is szerepel. Az állítások szerint néhány gyermeket eszméletvesztésig fojtogattak. A vádirat továbbá azt állítja, hogy a képzett pedagógus fájdalmat okozott a fiúknak, és élvezte ezt. A gyanúsított január közepe óta előzetes letartóztatásban van. A tárgyalás kezdetén védőügyvédje bejelentette, hogy foglalkozni fog a vádakkal – bár ezt zárt ajtók mögött tette. Jelenleg nyolc tárgyalási napot tűztek ki az ügyben. A gyermekek április 17-én zárt ajtók mögött tanúskodtak. Az ítéletet májusban hozhatják meg.
Borítókép: A kép illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
