Zelenszkij: Ukrajna hosszú távú védelmi megállapodásokat kötött a Közel-Keleten

Zelenszkij hangsúlyozta: a konstrukció hosszú távú finanszírozást biztosít, meghatározott éves volumen mellett. Mint fogalmazott, az együttműködés nem csupán eszközök szállítását jelenti, hanem komplex védelmi rendszerek kiépítését is, amelyek a modern hadviselés kihívásaira adnak választ.

Az ukrán elnök szerint a koncepció egyedülálló, és nagyrészt az Oroszországgal vívott háború tapasztalataira épül. A rendszer ötvözi a drónokat, a tömeges – különösen rajokban érkező – támadások elleni védelmet, a légvédelmi eszközöket és az elektronikai hadviselési megoldásokat.

Száloptikás első személyű nézetű (FPV) harci drón (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

A drónháborús tapasztalatok

A közel-keleti országok érdeklődése nem véletlen: a térségben az utóbbi időben megszaporodtak az olcsó, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadások. Ezek hatékony kivédése komoly kihívást jelent, különösen azért, mert a hagyományos elfogórendszerek működtetése rendkívül költséges.

Az ukrán megközelítés egyik előnye éppen a költséghatékonyság: a kijevi vezetés szerint az általuk alkalmazott megoldások jóval olcsóbban képesek semlegesíteni a drónfenyegetést, mint a nyugati rendszerek.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna további együttműködéseket tervez más térségekben is. Kiemelte: több közel-keleti és kaukázusi ország is érdeklődik a program iránt, miközben Európában is erősödik a védelmi partnerség. Németország, Olaszország, Norvégia, Svédország és Hollandia már részt vesznek előkészítő projektekben, az Egyesült Királysággal és Franciaországgal pedig már korábban is szoros együttműködés alakult ki.