Zelenszkij: Ukrajna hosszú távú védelmi megállapodásokat kötött a Közel-Keleten

Ukrajna újabb jelentős lépést tett a nemzetközi védelmi együttműködések bővítése felé: tízéves fegyverexport-megállapodásokat kötött három közel-keleti országgal, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Forrás: Kyiv Post2026. 04. 20. 12:59
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint a Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral létrejött egyezmények a drónhadviselés és az integrált légvédelmi rendszerek területére fókuszálnak. A megállapodások egy átfogó, úgynevezett „Drone Deal” keretrendszer részét képezik, amely fegyverexportot, közös gyártást és technológiai együttműködést is magában foglal, írja a Kyiv Post.

Katar emírje, Sejk Tamim bin Hamad Al-Shani fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a dohai Lusail-palotában 2026. március 28-án (Fotó: Qatar Amiri Diwan/AFP)

Zelenszkij hangsúlyozta: a konstrukció hosszú távú finanszírozást biztosít, meghatározott éves volumen mellett. Mint fogalmazott, az együttműködés nem csupán eszközök szállítását jelenti, hanem komplex védelmi rendszerek kiépítését is, amelyek a modern hadviselés kihívásaira adnak választ.

Az ukrán elnök szerint a koncepció egyedülálló, és nagyrészt az Oroszországgal vívott háború tapasztalataira épül. A rendszer ötvözi a drónokat, a tömeges – különösen rajokban érkező – támadások elleni védelmet, a légvédelmi eszközöket és az elektronikai hadviselési megoldásokat.

Száloptikás első személyű nézetű (FPV) harci drón  (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

A közel-keleti országok érdeklődése nem véletlen: a térségben az utóbbi időben megszaporodtak az olcsó, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadások. Ezek hatékony kivédése komoly kihívást jelent, különösen azért, mert a hagyományos elfogórendszerek működtetése rendkívül költséges.

Az ukrán megközelítés egyik előnye éppen a költséghatékonyság: a kijevi vezetés szerint az általuk alkalmazott megoldások jóval olcsóbban képesek semlegesíteni a drónfenyegetést, mint a nyugati rendszerek.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna további együttműködéseket tervez más térségekben is. Kiemelte: több közel-keleti és kaukázusi ország is érdeklődik a program iránt, miközben Európában is erősödik a védelmi partnerség. Németország, Olaszország, Norvégia, Svédország és Hollandia már részt vesznek előkészítő projektekben, az Egyesült Királysággal és Franciaországgal pedig már korábban is szoros együttműködés alakult ki.

