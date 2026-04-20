Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint a Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral létrejött egyezmények a drónhadviselés és az integrált légvédelmi rendszerek területére fókuszálnak. A megállapodások egy átfogó, úgynevezett „Drone Deal” keretrendszer részét képezik, amely fegyverexportot, közös gyártást és technológiai együttműködést is magában foglal, írja a Kyiv Post.
Zelenszkij: Ukrajna hosszú távú védelmi megállapodásokat kötött a Közel-Keleten
Ukrajna újabb jelentős lépést tett a nemzetközi védelmi együttműködések bővítése felé: tízéves fegyverexport-megállapodásokat kötött három közel-keleti országgal, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij hangsúlyozta: a konstrukció hosszú távú finanszírozást biztosít, meghatározott éves volumen mellett. Mint fogalmazott, az együttműködés nem csupán eszközök szállítását jelenti, hanem komplex védelmi rendszerek kiépítését is, amelyek a modern hadviselés kihívásaira adnak választ.
Az ukrán elnök szerint a koncepció egyedülálló, és nagyrészt az Oroszországgal vívott háború tapasztalataira épül. A rendszer ötvözi a drónokat, a tömeges – különösen rajokban érkező – támadások elleni védelmet, a légvédelmi eszközöket és az elektronikai hadviselési megoldásokat.
A drónháborús tapasztalatok
A közel-keleti országok érdeklődése nem véletlen: a térségben az utóbbi időben megszaporodtak az olcsó, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadások. Ezek hatékony kivédése komoly kihívást jelent, különösen azért, mert a hagyományos elfogórendszerek működtetése rendkívül költséges.
Az ukrán megközelítés egyik előnye éppen a költséghatékonyság: a kijevi vezetés szerint az általuk alkalmazott megoldások jóval olcsóbban képesek semlegesíteni a drónfenyegetést, mint a nyugati rendszerek.
Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna további együttműködéseket tervez más térségekben is. Kiemelte: több közel-keleti és kaukázusi ország is érdeklődik a program iránt, miközben Európában is erősödik a védelmi partnerség. Németország, Olaszország, Norvégia, Svédország és Hollandia már részt vesznek előkészítő projektekben, az Egyesült Királysággal és Franciaországgal pedig már korábban is szoros együttműködés alakult ki.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!