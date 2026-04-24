Botrányt okozott egy migráns a repülőgép fedélzeten

Újabb botrányos eset hívta fel a figyelmet az illegális migráció és a kitoloncolások körüli problémákra: egy elutasított menedékkérő erőszakos viselkedéssel akadályozta meg a saját kiutasítását a berlini repülőtéren.

Magyar Nemzet
Forrás: Junge Freiheit2026. 04. 24. 12:06
Elítélt migránsokat szállítanak fel egy Katar Airways gépre a lipcsei repülőtéren, rendőri felügyelet mellett Forrás: AFP
Az incidens során dulakodás alakult ki a repülő ajtajánál, és amikor kinyitották azt, a vészcsúszda is működésbe lépett. Emiatt az összes utasnak el kellett hagynia a repülőgépet, a járat indulása pedig mintegy két és fél órát késett.

 

Nem egyedi eset, bevett módszerré vált

A történtek nem számítanak elszigetelt jelenségnek. Az elmúlt években többször előfordult, hogy elutasított menedékkérők hasonló módon – a fedélzeten tanúsított agresszív viselkedéssel – akadályozták meg kitoloncolásukat.

A jelenség mögött szervezett aktivista háttér is állhat. 

Korábban baloldali körökhöz köthető útmutatók is megjelentek arról, miként lehet „polgári engedetlenséggel” megakadályozni egy repülőgép felszállását. Ezek elsősorban az utasokat próbálják bevonni az akciókba. Egyes aktivista hálózatok több nyelven – például arabul is – terjesztenek olyan tájékoztató anyagokat, amelyek konkrét lépéseket javasolnak a kitoloncolás megzavarására: hangos kiabálást, az együttműködés megtagadását vagy akár a földre fekvést.

Egyre több a meghiúsult kitoloncolás

A statisztikák szerint a probléma súlyosbodik. 2025-ben 22 787 kitoloncolásból 1593 esetben (hét százalék) a folyamat megszakadt a rendőrségi átadást követően. Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest: 2024-ben 5,7, míg 2023-ban 6,4 százalék volt ez az arány.

 

